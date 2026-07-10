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Avtor:
R. Sp.

Petek,
10. 7. 2026,
15.40

Osveženo pred

18 minut

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Erling Haaland Norveška SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu tragedija otrok Dennis Skjørestad ganljiva zgodba

Petek, 10. 7. 2026, 15.40

18 minut

Haaland z gesto ganil družino umrlega dečka: "Dennis bi bil tako ponosen"

Avtor:
R. Sp.

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Erling Haaland zamišljen | Erling Haaland in njegova družina so svojcem šestletnega Dennisa Skjørestada poslali pismo sožalja in podpisan dres norveške reprezentance. | Foto Guliverimage

Erling Haaland in njegova družina so svojcem šestletnega Dennisa Skjørestada poslali pismo sožalja in podpisan dres norveške reprezentance.

Foto: Guliverimage

Norveški zvezdnik Erling Haaland v teh dneh na svetovnem prvenstvu piše norveško nogometno pravljico, a iz njegove domovine prihaja zgodba, ki je presegla igrišče. Po smrti šestletnega Dennisa Skjørestada, velikega navijača norveškega napadalca, je Haaland z družino njegovim najbližjim poslal pismo sožalja in podpisan reprezentančni dres. Gesta je družino globoko ganila. "Če bi bil Dennis tukaj, bi bil tako ponosen," je po nepričakovani pošti zapisal oče šestletnega Dennisa.

Šestletni Dennis Skjørestad je 24. junija umrl po prometni nesreči v občini Time v Rogalandu. Po poročanju norveških medijev VG in Stavanger Aftenbladet se je nesreča zgodila v naselju Kvernaland, deček pa je bil pozneje v bolnišnici v Stavangerju razglašen za mrtvega.

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Družina je v zadnjih dneh na družbenih omrežjih spregovorila o podpori, ki jo je prejela po tragediji. Dennisov oče Thomas Skjørestad se je zahvalil sorodnikom, prijateljem, zaposlenim v vrtcu in vsem, ki so jim v najtežjih dneh namenili besede podpore. Med sporočili, ki so družino najbolj ganila, pa je bilo tudi tisto, ki ga niso pričakovali.

Dres in pismo za Dennisovo družino

Dennis je bil velik ljubitelj nogometa, njegov idol pa je bil Erling Haaland. Norveški napadalec je skupaj z družino Dennisovim najbližjim poslal podpisan dres norveške reprezentance in osebno pismo sožalja.

“Vemo, da je imel Dennis rad nogomet, zato majhna stvar od nas,” je med drugim zapisala Haalandova družina.

Dennisov oče je ob tem sporočil, da nikoli ne bodo pozabili geste zvezdnika nogometa in njegove družine. "Če bi bil Dennis tukaj, bi bil tako ponosen. Erling, bil si njegov idol, zato hvala," je zapisal.

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Haalandova poteza je na Norveškem odmevala ravno v času, ko država živi za nogomet. Norveška se je na svetovnem prvenstvu prebila do četrtfinala, v katerem jo v Miamiju čaka Anglija, s katero se bo pomerila v soboto ob 23. uri.

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