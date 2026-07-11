Kolesarji norveške ekipe Uno-X Mobility te dni odlično dirkajo na Touru. Dva dni je njihov član Torstein Træen celo nosil rumeno majico vodilnega, a je po padcu na zahtevni šesti etapi pri spustu s Tourmaleta žal odstopil. Preostali člani norveške ekipe pa so tudi nogometni navijači in pred startom osme etape so svoji reprezentanci, ki se bo v četrtfinalu nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA pomerila z Anglijo, poslali prekrasno sporočilo podpore.

Norveški ljubitelji športa imajo številne razloge za srečo in ponos tudi poleti, posebej na trnih so danes, ko njihove nogometaše na svetovnem prvenstvu v ZDA čaka spektakularna četrtfinalna tekma z Anglijo (23.00). To vročico občutijo tudi norveški kolesarji, ki se te dni borijo na največji kolesarski dirki na svetu.

🇳🇴 @nff_landslag, you've got amazing ambassadors at the Tour de France!



🇳🇴 Les meilleurs ambassadeurs de la Norvège sur le #TDF2026 ! pic.twitter.com/4VZhgZaJyN — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026

Pred startom današnje osme etape so kolesarski profesionalci ekipe Uno-X Mobility svoje nogometne kolege podprli z znamenitim veslanjem, s katerim navdušujejo navijači vikingov. Nogometni superzvezdnik Erling Haaland in njegovi soigralci imajo tako podporo tudi na cestah razbeljene Francije, tako nogometaši kot kolesarji pa imajo možnost svoji deželi pričarati izjemen dan.

Čeprav ekipa Uno-X pomembne nogometne tekme ni dočakala kot lastnica ikonične rumene majice – Torstein Træen jo je oblekel po tretji etapi, po padcu v šesti pa z dirke odstopil in sloviti kos oblačila predal slovenskemu asu Tadeju Pogačarju – ima tudi na današnji osmi etapi favorita za zmago. Søren Wærenskjold je že včeraj v zaključnem sprintu zasedel drugo mesto za Timom Merlierjem, danes pa verjetno spet cilja na visoka mesta.

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