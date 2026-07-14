Na polfinalni tekmi svetovnega prvenstva med Anglijo in Argentino, ki bo v sredo v Atlanti, bodo veljali okrepljeni varnostni ukrepi. Angleški kapetan Harry Kane je medtem zavrnil namigovanja o razdoru v reprezentanci.

Le še štirje so ostali v boju za naslov svetovnega prvaka. Prvi finalist bo znan danes, ko se bosta v Dallasu v finalu pred finalom pomerili Španija in Francija, drugi pa v sredo, ko bo zanimivo v Atlanti. Tam bosta eno bolj vročih nogometnih rivalstev nadaljevala Anglija in branilka naslova Argentina.

Oblasti v Atlanti se dobro zavedajo zgodovinskih napetosti med državama in falklandske vojne iz leta 1982, tako da so v zvezni državi Georgia močno poostrili varnost.

Foto: Guliverimage "Medtem ko se Atlanta pripravlja na polfinalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu in pozdravlja povečano število obiskovalcev, je policijska uprava Atlante okrepila javno varnost in varnost po vsem mestu," BBC povzema izjavo za javnost policije v Atlanti.

"Dodatno osebje in moči so že napoteni in bodo še naprej strateško dodeljeni na prizorišča dogodkov, v zabaviščnih okrožjih in drugih območjih z veliko prometa, da bi zagotovili varno in prijetno izkušnjo za vse. Ti proaktivni ukrepi so namenjeni zaščiti javnosti, odvračanju kriminalnih dejavnosti in zagotavljanju, da lahko prebivalci in obiskovalci varno uživajo v tem zgodovinskem dogodku."

Foto: Guliverimage

Lionel Messi s soigralci brani naslov svetovnih prvakov, Angleži pa so se naslova prvakov prvič in zadnjič veselili daljnega leta 1966, ko so na Wembleyju po podaljških s 4:2 premagali Zahodno Nemčijo.

To bo prvi medsebojni dvoboj reprezentanc na svetovnih prvenstvih po letu 2002.