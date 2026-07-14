Torek, 14. 7. 2026, 10.32
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V sredo polfinalna bitka v Atlanti
Poostreni varnostni ukrepi za tekmo med Anglijo in Argentino
Na polfinalni tekmi svetovnega prvenstva med Anglijo in Argentino, ki bo v sredo v Atlanti, bodo veljali okrepljeni varnostni ukrepi. Angleški kapetan Harry Kane je medtem zavrnil namigovanja o razdoru v reprezentanci.
Le še štirje so ostali v boju za naslov svetovnega prvaka. Prvi finalist bo znan danes, ko se bosta v Dallasu v finalu pred finalom pomerili Španija in Francija, drugi pa v sredo, ko bo zanimivo v Atlanti. Tam bosta eno bolj vročih nogometnih rivalstev nadaljevala Anglija in branilka naslova Argentina.
Oblasti v Atlanti se dobro zavedajo zgodovinskih napetosti med državama in falklandske vojne iz leta 1982, tako da so v zvezni državi Georgia močno poostrili varnost.
"Medtem ko se Atlanta pripravlja na polfinalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu in pozdravlja povečano število obiskovalcev, je policijska uprava Atlante okrepila javno varnost in varnost po vsem mestu," BBC povzema izjavo za javnost policije v Atlanti.
"Dodatno osebje in moči so že napoteni in bodo še naprej strateško dodeljeni na prizorišča dogodkov, v zabaviščnih okrožjih in drugih območjih z veliko prometa, da bi zagotovili varno in prijetno izkušnjo za vse. Ti proaktivni ukrepi so namenjeni zaščiti javnosti, odvračanju kriminalnih dejavnosti in zagotavljanju, da lahko prebivalci in obiskovalci varno uživajo v tem zgodovinskem dogodku."
Lionel Messi s soigralci brani naslov svetovnih prvakov, Angleži pa so se naslova prvakov prvič in zadnjič veselili daljnega leta 1966, ko so na Wembleyju po podaljških s 4:2 premagali Zahodno Nemčijo.
To bo prvi medsebojni dvoboj reprezentanc na svetovnih prvenstvih po letu 2002.
Kane: V angleški reprezentanci vlada popolna povezanost
Harry Kane zagotavlja, da so v ekipi povezani.
Kapetan Harry Kane je zavrnil namigovanja o razdoru v angleški reprezentanci in po poročanju nemške tiskovne agencije DPA poudaril, da pred polfinalom svetovnega prvenstva proti Argentini v ekipi vlada popolna povezanost.
Anglija si je mesto med najboljšimi štirimi zagotovila s težko prigarano zmago z 2:1 po podaljških proti Norveški v ekstremni vročini v Miamiju, pri čemer se je Jude Bellingham odzval na oceno selektorja Thomasa Tuchla po tekmi, da reprezentanti niso igrali dobro. Zvezdnik madridskega Reala je dosegel dva gola in popeljal svojo ekipo v polfinale, ob tem pa podvomil o Tuchlovih besedah, češ da "selektor očitno ne ve, kako je igrati v takšnih razmerah".
Kane je odločno zavrnil govorice o razdoru v angleškem taboru in se za BBC Sport vprašal: "Ko igraš takšno tekmo in dobiš vprašanje pet minut po zadnjem sodnikovem žvižgu, ne da bi sploh vedel, kaj je rekel trener, kaj naj bi Jude sploh odgovoril?"
Dejal je, da so proti Norvežanom prestali pravo bitko. "Na igrišču je bilo zares težko. Lahko je ustvarjati takšne delitve in razdor znotraj ekipe. Zdi se, da je to del angleške miselnosti, nekaj značilnega za Angleže na teh velikih turnirjih. A resnica je povsem drugačna. Naša skupina je tam, kjer je, prav zaradi naše povezanosti. Ne le igralci, temveč tudi selektor in strokovni štab."
Kane pravi, da je Tuchel prav zaradi neposrednosti res vrhunski trener, a dodaja, da je Nemec do ekipe pozitiven.
Kane je ob tem menil, da se včasih določenim stvarem pripisuje prevelik pomen. Priznava, da je Tuchel prav zaradi svoje neposrednosti res vrhunski trener, a dodaja, da je Nemec do ekipe pozitiven.
"Razumemo to. Igralci na igrišču najbolje vedo, kdaj igrajo dobro in kdaj ne. To je sestavni del nogometa. Razumemo tudi, kaj je trener mislil. O ekipi je govoril zelo pohvalno. Dejal je, da je miselnost skupine, kar je včasih najtežji del, na najvišji možni ravni, in to govori že nekaj časa. Svoja čustva kaže odkrito in ljudje to cenijo. Ko govori, njegovi nastopi niso vnaprej pripravljeni. Prav zaradi tega je takšen, kot je," je selektorja še ocenil kapetan.
Vir: STA