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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
8.18

Osveženo pred

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Natisni članek
Volkswagen Oliver Blume

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 8.18

1 ura, 7 minut

Zaposleni od vodstva zahtevajo pojasnila

Volkswagen pred odločilnim avgustom: zaposleni od Blumeja zahtevajo odgovore

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Oliver Blume Volkswagen | Foto Volkswagen

Foto: Volkswagen

V Volkswagnu se stopnjuje napetost zaradi obsežnega programa prestrukturiranja. Zaposleni bodo konec avgusta na izrednih zborih od izvršnega direktorja Oliverja Blumeja zahtevali odgovore o načrtovanih odpuščanjih, prihodnosti nemških tovarn in usodi do 140 tisoč delovnih mest.

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Volkswagnovi delavci bodo avgusta od vodstva zahtevali odgovore o prihodnosti podjetja. Svet delavcev je napovedal izredna srečanja z izvršnim direktorjem Oliverjem Blumejem, na katerih bodo zaposleni lahko neposredno zastavljali vprašanja o obsežnem programu prestrukturiranja, ki bi lahko ogrozil do 140 tisoč delovnih mest.

Srečanja bodo 25. avgusta v Wolfsburgu ter dan pozneje v tovarnah Emden in Zwickauu. Prav zadnji sta med štirimi nemškimi obrati, ki jim po letu 2030 grozi zaprtje, če Volkswagen zanje ne bo našel nove proizvodnje ali druge namembnosti.

Volkswagnov koncern trenutno zaposluje približno 663 tisoč ljudi po vsem svetu. Če bi se uresničil najslabši scenarij, po katerem bi bilo ogroženih do 140 tisoč delovnih mest, bi to predstavljalo približno petino (21 odstotkov) vseh zaposlenih v skupini.

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Uprava načrtov o odpuščanjih še ni uradno razkrila

Vodstvo Volkswagna je že potrdilo načrt za dodatnih 50 tisoč ukinjenih delovnih mest, poleg približno 50 tisoč odpuščenih, ki so že v teku v okviru skupine. Svet delavcev opozarja, da bi morebitna zaprtja tovarn ogrozila še približno 40 tisoč delovnih mest, zato ocenjuje, da je lahko skupno ogroženih do 140 tisoč zaposlenih. Volkswagen teh številk uradno ni potrdil in poudarja, da dokončni dogovori še niso sprejeti.

Prestrukturiranje je odziv na vse ostrejšo konkurenco kitajskih proizvajalcev, visoke proizvodne stroške v Nemčiji, pritisk ameriških carin in zmanjšano konkurenčnost evropskih tovarn. Po besedah Oliverja Blumeja ima Volkswagen v primerjavi s tekmeci približno 20-odstotni stroškovni zaostanek, zato želi znižati stroške poslovanja in prilagoditi proizvodne zmogljivosti novim razmeram na avtomobilskem trgu.

Volkswagen Oliver Blume
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