Oblikujte svoj kolesarski dres in osvojite kolo, ki si ga želi vsak cestni kolesar

Julij je mesec, ko se kolesarska pozornost usmeri proti Dirki po Franciji, ob spremljanju profesionalcev pa številne zamika, da tudi sami sedejo na kolo. Letos lahko kolesarska strast dobi še ustvarjalni pospešek. Lidl Slovenija namreč vabi k oblikovanju unikatnega kolesarskega dresa, najboljša ideja pa lahko avtorju prinese nagrado, ob kateri bo marsikateremu ljubitelju kolesarstva zastal dih: vrhunsko cestno kolo Trek Émonda ALR 5 in pravi kolesarski dres z njegovim lastnim dizajnom. Za sodelovanje niso potrebne izkušnje z oblikovanjem, temveč le nekaj domišljije, občutek za barve in želja, da bi zamisel z zaslona nekoč zapeljala tudi na cesto.

Od prve ideje do pravega kolesarskega dresa

Foto: Lidl Slovenija Kolesarski dres je veliko več kot le kos športne opreme. Lahko izraža osebni slog, pripadnost ekipi ali preprosto odraža vašo osebnost. Prav zato je oblikovanje lastnega dresa odlična priložnost, da ustvarjalnosti pustite prosto pot.

V spletnem 3D-urejevalniku lahko izbirate med različnimi oblikovnimi možnostmi in sproti spremljate, kako bo vaš dres videti z vseh strani. Navdih lahko poiščete v profesionalnem kolesarstvu, barvah, ki jih najraje nosite, poletnih etapah Dirke po Franciji ali pa sledite čisto svoji zamisli. Oblikovanje je preprosto in intuitivno, zato predhodno znanje grafičnega oblikovanja ni potrebno.

Najboljše pri tem pa je, da končni izdelek ni le digitalna skica, ki bi ostala shranjena na zaslonu. Zmagovalni dizajn bo izdelan kot pravi Lidlov kolesarski dres, ki ga bo njegov avtor lahko tudi oblekel. Tako lahko dobra zamisel postane začetek vaše kolesarske zgodbe.

Kako sodelovati v nagradni igri? Pot od prve zamisli do sodelovanja v tekmovanju je kratka in preprosta. Najprej obiščite spletno stran nagradne igre in odprite 3D-urejevalnik, v katerem nato oblikujte svoj kolesarski dres. Pri tem lahko preizkušate različne kombinacije in sproti spremljate, kako je vaš dizajn videti na tridimenzionalnem modelu. Foto: Lidl Slovenija Ko ste z dizajnom zadovoljni, ga oddajte v tekmovanje. Nato prejmete povezavo, ki jo delite s prijatelji, družino in drugimi ljubitelji kolesarstva. Več glasov ko zbere vaš dizajn, več možnosti imate za uvrstitev med deset finalistov. Deset dizajnov z največ podpore se bo uvrstilo v finale in se potegovalo za glavno nagrado. Sodelujete lahko do 2. avgusta 2026, zato se splača svoj dres oblikovati čim prej. Oblikujte svoj kolesarski dres tukaj.

Nagrada, ki bi navdušila vsakega kolesarja

Že možnost, da lastno idejo spremenite v pravi kolesarski dres, ki ga boste lahko nato oblekli za svoje nadaljnje kolesarske podvige, je nekaj posebnega. Glavna nagrada pa celotnemu izzivu doda še veliko močnejši razlog za sodelovanje. Zmagovalec bo poleg unikatnega dresa s svojim dizajnom prejel tudi vrhunsko cestno kolo Trek Émonda ALR 5, vredno približno 2.150 evrov.

Gre za nagrado, ustvarjeno za kilometre, vzpone, ovinke in dolge poletne vožnje. Posebnost pa je prav kombinacija obeh nagrad: vrhunskega cestnega kolesa in dresa, ki ga ne bo imel nihče drug.

Foto: Lidl Slovenija

Prav zato nagradna igra ni le tekmovanje v oblikovanju, ampak priložnost, da dobra ideja postane nekaj oprijemljivega, dres, ki ga boste lahko oblekli na svojih prihodnjih vožnjah.

Kolesarstvo povezuje

Kolesarstvo že od nekdaj povezuje ljudi, zato pri tej nagradni igri pomembno vlogo igra tudi skupnost. Prav glasovi drugih bodo odločali, kateri dizajni se bodo uvrstili med deset finalistov.

Tekmovanje tako ni le preizkus ustvarjalnosti, temveč tudi priložnost, da svojo idejo predstavite drugim. Morda boste ugotovili, da vaš dizajn navduši veliko več ljudi, kot ste pričakovali. Prav zato je vredno razmisliti o vsaki podrobnosti, od izbire barv do končnega videza, ki bo izstopal med drugimi.

Foto: Lidl Slovenija

Ni treba, da ste grafični oblikovalec ali umetnik. Pogosto so najboljši dizajni prav tisti, ki izhajajo iz preproste, jasne ideje. Če ne veste, kako se lotiti oblikovanja kolesarskega dresa, vam lahko pomagajo štiri preprosta izhodišča.

Čeprav je nabor barv v urejevalniku določen, lahko z različnimi kombinacijami ustvarite presenetljivo raznolike in prepoznavne dizajne. Že nekaj premišljenih odločitev lahko poskrbi, da bo vaš dres izstopal.

Nato razmislite, kakšno zgodbo želite povedati. Nekateri prisegajo na čist, minimalističen videz, drugi imajo raje drznejše vzorce in izrazite kontraste. Najboljši dizajn je tisti, v katerem prepoznate sebe.

Dobro je tudi, da pri oblikovanju ne pretiravate. Pogosto je manj več, saj lahko že nekaj premišljeno izbranih elementov ustvari veliko močnejši vtis kot preveč različnih barv, vzorcev in podrobnosti.

Preden dizajn oddate, si vzemite še minuto in ga poglejte z razdalje. V 3D-pogledu preverite, kako deluje kot celota, in se vprašajte, ali bi ga z veseljem oblekli tudi sami. Če je odgovor pritrdilen, ste verjetno na pravi poti.