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Avtor:
STA

Torek,
14. 7. 2026,
8.29

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Arne Slot Liverpool Nizozemska SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Torek, 14. 7. 2026, 8.29

1 ura, 14 minut

Kandidati za novega selektorja

Liverpool odpira pot Slotu do mesta nizozemskega selektorja

Avtor:
STA

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Arne Slot |  Arne Slot je eden od kandidatov za položaj selektorja nizozemske nogometne reprezentance. | Foto Reuters

 Arne Slot je eden od kandidatov za položaj selektorja nizozemske nogometne reprezentance.

Foto: Reuters

Arne Slot je eden od kandidatov za položaj selektorja nizozemske nogometne reprezentance. Zdaj finančne ovire v zvezi z njegovim morebitnim imenovanjem po poročanju medijev na Nizozemskem in v Angliji ni več.

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Angleški klub želi zagotoviti, da 47-letni Slot ne bi izgubil pravice do finančnega nadomestila, ki mu pripada po odhodu po prejšnji sezoni, če bi postal novi selektor, poroča časnik De Telegraaf.

Liverpool namerava v prvem letu njegovega dela na mestu selektorja doplačati razliko do plače, do katere bi bil upravičen v klubu iz premier league. Tako Slot ne bi utrpel finančne izgube, njegov nekdanji klub pa bi prav tako prihranil denar, še piše nemška tiskovna agencija dpa. Slotova pogodba z Liverpoolom velja do poletja 2027.

Nizozemski trener velja za naslednika Ronalda Koemana. Ta je odstopil po izpadu Nizozemske proti Maroku v osmini finala svetovnega prvenstva. Liverpool pa je Slota, trenerja, ki je pred tem osvojil naslov prvaka, razrešil po sezoni, ki ni prinesla želenih izidov.

Nizozemska mora najti novega selektorja do začetka tekmovanja v ligi narodov, ko se bo 24. septembra v Amsterdamu pomerila z Nemčijo.

Med drugimi kandidati so ob Slotu še trener prvakov iz Eindhovna Peter Bosz, nekdanji začasni trener Leverkusna Erik ten Hag, nekdanja nogometaša Ruud van Nistelrooy in Michael Reiziger ter celo Pep Guardiola.

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