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Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
8.17

Osveženo pred

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Natisni članek
David Amaro

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 8.17

1 ura, 10 minut

David Amaro odnesel zmago na festivalu Biser Jadrana

Avtor:
N. V.

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David Amaro, Spotkast | Foto Luka Petrič

Foto: Luka Petrič

Slovenski pevec, ki se vse bolj uveljavlja na regionalnem glasbenem prizorišču, je slavil na mednarodnem festivalu v Črni gori.

David Amaro je veliki zmagovalec glasbenega festivala Biser Jadrana, ki so ga pretekli konec tedna priredili v črnogorskem letovišču Tivat. Na festivalu je nastopilo 25 izvajalcev iz Črne gore, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Makedonije, zmago pa je kot edini predstavnik Slovenije odnesel Amaro s skladbo Sine, javi se.

"Želel bi si, da bi to pesem ljudje vzeli za svojo in da jih spomni na njihovo vez z mamo, z družino," je po zmagi dejal David Amaro in izrazil upanje, da bo kmalu v Črni gori lahko priredil tudi koncert.

Z razpletom tekmovanja je bil zadovoljen tudi organizator festivala Biser Jadrana Bojan Delić, ki je Amarovo zmago komentiral z besedami: "Zmagal je fant iz Slovenije, ki je imel morda celo najmanj možnosti za to, saj je bil samo en član žirije iz Slovenije. To pomeni, da si je zmago res zaslužil."

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