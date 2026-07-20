Jonas Vingegaard se je po predčasnem koncu Dirke po Franciji še enkrat oglasil pred odhodom domov na Dansko, kjer ga čakata operacija zlomljene ključnice in rehabilitacija. V pogovoru za danski TV 2 Sport je kljub razočaranju deloval presenetljivo mirno.

"Glede na okoliščine gre presenetljivo dobro," je Jonas Vingegaard svoje zdravstveno stanje povzel z nasmehom. "Seveda je zelo žalostno, da se mora moj Tour končati na tak način. Toda takšne stvari se na dirkah pač dogajajo. Na srečo gre le za zlom ključnice."

Priznal je, da čuti bolečine, vendar jih z zdravili za zdaj uspešno obvladuje. "Boli me, a sem na srečo dobil protibolečinska sredstva, zato je znosno."

🗣️ Jonas Vingegaard on if the 2 AM doping control affected his crash:

"Well, it is clear that it certainly hasn't done any good for it, you could say. Whether that is the cause, I dare not predict. I don't want to put the blame on that, because it is bike racing." [TV 2 Sport] pic.twitter.com/SUMP97UW3E — #TeamVingegaard (@vingeupdates) July 19, 2026

Danec je nato opisal tudi padec, zaradi katerega je moral končati dirko. "Proti krožišču smo pripeljali nekoliko prehitro, nato pa mi je nenadoma zdrsnilo sprednje kolo."

"Morda se je motorist zmotil, vendar tudi mi ne smemo slepo zaupati"

Ob tem ni želel s prstom kazati na motorista, čeprav je dopustil možnost, da je ta storil napako. "Morda se je motorist zmotil, vendar mu tudi ne smemo slepo zaupati. Odločitve moramo sprejemati sami. Ljudje delajo napake, zdaj pa tega ne moremo več spremeniti."

Bi lahko na trenutek nepozornosti vplivala tudi nočna dopinška kontrola, na kar je namignil tudi Tadej Pogačar?

"Jasno je, da nočna kontrola ni prinesla nič dobrega. Morda je imela določen vpliv, vendar ne bi želel ugibati, ali je bil prav to razlog za padec. Padca zato zagotovo ne želim pripisati dopinški kontroli. To je kolesarska dirka in nesreče so preprosto njen del."

Tour se bo zdaj nadaljeval brez enega Pogačarjevih največjih tekmecev za skupno zmago, kar obžaluje tudi Pogačar.

Kolesarji imajo danes prost dan, jutri pa se dogajanje nadaljuje z vožnjo na čas.

Preberite še: