Tromba opustošila priljubljeni hrvaški otok: kampa uničena, poškodovana gosta odpeljali s helikopterjem #foto

Močno neurje je danes zgodaj zjutraj prizadelo otok Lošinj in povzročilo veliko materialno škodo v kampih Lopari in Rapoča. Po poročanju hrvaških medijev je tromba v kampih povzročila veliko razdejanje, poškodovana pa sta bila tudi dva gosta, ki so ju morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v reško bolnišnico.

Po prvih informacijah je tromba prečkala območje, izruvala drevesa in pustila ogromno škodo na vozilih, avtodomih in šotorih, piše Slobodna Dalmacija.

V neurju sta bila poškodovana dva gosta kampa. Zaradi resnosti poškodb so ju s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v bolnišnični center Reka.

Fotografije iz kampov Rapoča in Lopari, ki so jih objavili gasilci, kažejo, kako močna je bila tromba. Škoda je ogromna.

Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Foto: Vatrogasci 193/Facebook