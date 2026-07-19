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Avtor:
K. M.

Nedelja,
19. 7. 2026,
18.12

Osveženo pred

46 minut

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Natisni članek
Lošinj otok neurje materialna škoda poškodovani gasilci

Nedelja, 19. 7. 2026, 18.12

46 minut

Tromba opustošila priljubljeni hrvaški otok: kampa uničena, poškodovana gosta odpeljali s helikopterjem #foto

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,32
Lošinj | Škoda je ogromna. | Foto Vatrogasci 193/Facebook

Škoda je ogromna.

Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Močno neurje je danes zgodaj zjutraj prizadelo otok Lošinj in povzročilo veliko materialno škodo v kampih Lopari in Rapoča. Po poročanju hrvaških medijev je tromba v kampih povzročila veliko razdejanje, poškodovana pa sta bila tudi dva gosta, ki so ju morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v reško bolnišnico.

Po prvih informacijah je tromba prečkala območje, izruvala drevesa in pustila ogromno škodo na vozilih, avtodomih in šotorih, piše Slobodna Dalmacija.

V neurju sta bila poškodovana dva gosta kampa. Zaradi resnosti poškodb so ju s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v bolnišnični center Reka.

Fotografije iz kampov Rapoča in Lopari, ki so jih objavili gasilci, kažejo, kako močna je bila tromba. Škoda je ogromna. 

Lošinj | Foto: Vatrogasci 193/Facebook Foto: Vatrogasci 193/Facebook Lošinj | Foto: Vatrogasci 193/Facebook Foto: Vatrogasci 193/Facebook Lošinj | Foto: Vatrogasci 193/Facebook Foto: Vatrogasci 193/Facebook Lošinj | Foto: Vatrogasci 193/Facebook Foto: Vatrogasci 193/Facebook Lošinj | Foto: Vatrogasci 193/Facebook Foto: Vatrogasci 193/Facebook Lošinj | Foto: Vatrogasci 193/Facebook Foto: Vatrogasci 193/Facebook Lošinj | Foto: Vatrogasci 193/Facebook Foto: Vatrogasci 193/Facebook
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