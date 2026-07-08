Četrta akcija zbiranja plastenk tokrat v podporo Društvu Tačke pomagačke

V treh izbranih Lidlovih trgovinah po Sloveniji so znova zaživele posebne naprave za oddajo praznih plastenk pijač. Društvo Tačke pomagačke je namreč ob podpori podjetja Lidl Slovenija začelo dobrodelno akcijo zbiranja praznih plastenk. Tokratna, sicer že četrta akcija, ki jo podpira Lidl , bo potekala vse do 31. oktobra 2026 in tudi tokrat združuje skrb za čistejše okolje s podporo ranljivim skupinam. Celoten izkupiček od prodaje zbranih plastenk bo namenjen izvajanju terapevtskih programov s pomočjo psov.

Foto: LIDL / MP produkcija

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke že skoraj dve desetletji opravlja neprecenljivo delo. Njihovi usposobljeni vodniki in terapevtski psi obiskujejo otroke, starejše in bolnike v različnih ustanovah, kjer stik s kosmatinci dokazano izboljšuje počutje, motivacijo in socialno vključenost.

Akcija zbiranja praznih plastenk, ki jo podpira Lidl, tudi tokrat prinaša t. i. "dvojno dobro". Z vsako pravilno oddano plastenko namreč pomagamo zbirati sredstva za terapevtske pare, hkrati pa poskrbimo, da plastenka ne konča v naravi, temveč postane dragocena surovina za proizvodnjo novih izdelkov.

Foto: LIDL / MP produkcija

Zbiranje plastenk poteka s pomočjo naprednih avtomatov za zbiranje prazne PET-embalaže, ki so enostavni za uporabo, embalažo pa samodejno sortirajo in stisnejo. Avtomate najdete v treh izbranih trgovinah Lidla Slovenija, ki kot podpornik projekta zagotavlja prostor ter logistično in komunikacijsko podporo:

Ljubljana (Toplarniška ulica),

(Toplarniška ulica), Maribor (Titova cesta),

(Titova cesta), Kranj (Šuceva ulica).

V avtomate lahko oddate prazne plastenke pijač s prostornino od 100 ml do 3 litrov. Plastenke lahko prihajajo iz katere koli trgovine. Zbrana embalaža bo predana družbi Surovina, ki v tokratni akciji sodeluje kot partner za ravnanje z zbrano odpadno embalažo ter bo poskrbela, da se iz nje izdelajo nove plastenke, s čimer se učinkovito zapira snovna zanka.

Foto: LIDL / MP produkcija

Da bi Tačke pomagačke še lažje opravljale svoje delo, bo Lidl, podpornik projekta, društvu prispeval dodatna finančna sredstva. Lidl Slovenija se je ob akciji zavezal k dodatni donaciji v višini 15 tisoč evrov, za dober namen pa bo donirala tudi družba Surovina, ki bo prispevala še 5 tisoč evrov. Sredstva od zbranih plastenk in dodatnih donacij bodo namenjena šolanju novih terapevtskih parov in širitvi programov po vsej Sloveniji.

Vsaka plastenka šteje, zato svoje prazne plastenke prinesite v najbližji avtomat in podprite delo štirinožnih terapevtov!







Naročnik oglasne vsebine je LIDL.