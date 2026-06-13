Avstrijski nogometni selektor bo še vsaj do leta 2027 Ralf Rangnick. Na prizorišču SP v ZDA je 67-letni Nemec sklenil novo pogodbo z avstrijsko zvezo ÖFB.

Če bo Ralf Rangnick uspešen v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo leta 2028 v Veliki Britaniji in na Irskem, pa bodo pogodbo avtomatično podaljšali.

Rangnick je selektor Avstrije od junija 2022, ko je nasledil Franca Fodo. Sedanja pogodba bi se iztekla po koncu SP. Nova pogodba bo za Rangnicka tudi finančno precej ugodnejša, saj bo po novem letno zaslužil dva milijona evrov.

Pod njegovim vodstvo je Avstrija na EP 2024 prišla do osmine finala, kjer je izgubila s Turčijo. Novembra lani pa je Avstriji priboril prvi nastop na SP po 28 letih. Rangnick je Avstrijo doslej vodil na 45 tekmah, ima 27 zmag, osem neodločenih izidov in deset porazov.

Na SP bo Avstrija igrala v predtekmovalni skupini J, prva tekma jo čaka v sredo proti Jordaniji, v skupini sta še branilka naslova Argentina in Alžirija.