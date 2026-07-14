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Avtorji:
Pe. M., STA

Torek,
14. 7. 2026,
12.39

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Yann Sommer Belgija Brugge nogometna tržnica

Torek, 14. 7. 2026, 12.39

7 minut

Nogometna tržnica, 14. julij

Luka Vušković je novi član Brightona

Avtorji:
Pe. M., STA

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Luka Vušković | Yann Sommer bo branil za Brugge. | Foto Guliverimage

Yann Sommer bo branil za Brugge.

Foto: Guliverimage

Mladi hrvaški nogometaš Luka Vušković je postal novi član angleškega prvoligaša Brighton & Hove Albion. Po poročanju angleških medijev gre za rekorden posel kluba, ki naj bi za najstnika odštel dobrih 50 milijonov evrov

Vodstvo Brighton & Hove Albion se je okrepilo z 19-letnim Hrvatom Lukom Vuškovićem, ki so ga pripeljali iz Tottenhama. Ta je sicer mladega napadalca lansko sezono posodil v Bundesligo Hamburger SV, kjer je na 28 tekmah dosegel šest zadetkov.

Klub in mladi hrvaški reprezentant sta se dogovorila za petletno sodelovanje, z možnostjo podaljšanja za eno sezono. 

Brighton naj bi Tottenhamu plačal 53 milijonov evrov, z dodatnimi petimi milijoni evrov morebitnih bonusov. Spursi pa naj bi po poročanju Jutarnjega lista vključili tudi klavzulo v višini 20 odstotkov Vuškovićevega naslednjega prestopa.

"Vesel in ponosen sem, da sem podpisal pogodbo z Brightonom. To je velik korak v moji karieri, komaj čakam, da se vse skupaj začne, da spoznam soigralce in dam vse od sebe za ta klub in njegove odlične navijače. Veselim se tega, kar sledi," je Vušković povedal v mikrofon novega kluba.

Yann Sommer bo branil za Brugge

Švicarski vratar Yann Sommer, ki je bil po odhodu iz milanskega Interja konec junija brez kluba, je pri 37 letih podpisal triletno pogodbo s Club Bruggeom, so na omrežju X sporočili belgijski prvaki.

Yann Sommer bo branil za Brugge. | Foto: Guliverimage Yann Sommer bo branil za Brugge. Foto: Guliverimage

Nekdanji švicarski reprezentant, zbral je 94 nastopov, se je po evropskem prvenstvu leta 2024 poslovil od reprezentančnega dresa.

Pred prestopom v Bayern München januarja 2023, kjer je zamenjal poškodovanega Manuela Neuerja, je deset let branil barve Borussie Mönchengladbach.

Prejšnji sezoni je preživel pri Interju, s katerim je osvojil dva naslova italijanskega prvaka in se leta 2025 uvrstil v finale lige prvakov.

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Yann Sommer Belgija Brugge nogometna tržnica
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