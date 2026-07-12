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Avtor:
R. P.

Nedelja,
12. 7. 2026,
20.32

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NK Brinje Grosuplje 1. SNL Prva liga Telemach poletni prestopni rok nogometna tržnica

Nedelja, 12. 7. 2026, 20.32

1 ura, 34 minut

Poletni prestopni rok pri NK Brinje Grosuplje

Pestro v Grosuplju, odšlo je pet igralcev

Avtor:
R. P.

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Brinje Radomlje | Brinje Radomlje odštevajo dneve do zgodovinskega dneva ko bodo 18. julija odigrali prvo tekmo v 1. SNL. | Foto Aleš Fevžer

Brinje Radomlje odštevajo dneve do zgodovinskega dneva ko bodo 18. julija odigrali prvo tekmo v 1. SNL.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski prvoligaš Brinje Grosuplje je sprva nameraval za konec pripravljalnega obdobja odigrati še dvoboj proti zelo kakovostnemu tekmecu, poljskemu prvoligašu Widzew Lodz, a je bilo srečanje odpovedano. Po številnih novincih so iz vrst novopečenega prvoligaša sporočili, kako so se razšli s petimi igralci. Brinje zapuščajo Marcel Kene, Ajdin Dergić, Gašper Černe, Vinko Skrbin in Lazar Ikač.

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Nogometaši Brinja v pripravljalnem obdobju še sestavljajo želeno formo. Na zadnjih pripravljalnih tekmah rezultatsko niso bili najbolj uspešni, a trener Goran Marković verjame, da bo takrat, ko se bo potegovalo za prvoligaške točke, bistveno drugače. Brinje čaka zgodovinsko dejanje v soboto, 18. julija, ko bodo v uvodnem krogu 1. SNL gostovali v Domžalah proti Radomljanom. Že teden dni pozneje jih čaka poslastica, ki bo zaradi kazni žal potekala v praznem Ljudskem vrtu, saj bodo gostovali pri Mariboru.

Brinje Grosuplje (pripravljalne tekme)

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Brinje
20. junij CSKA Sofija (Bol – 1. liga) 1:2 Milošević
23. junij Sindikat HUNS (Hrv) 1:0 Kene
24. junij Corvinul (Rom – 1. liga) 1:0 Jovićević
30. junij Rijeka (Hrv – 1. liga) 0:3 /
2. julij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 0:9 /
8. julij Vrhnika (Slo – 2. liga) 0:1 /
10. julij Tabor Sežana (Slo - 2. liga) 1:2 avtogol
12. julij Widzew Lodž (Pol – 1. liga) - odpoved tekme / /

Kar se tiče odigranih pripravljalnih tekem, bode v oči spoznanje, da je Brinje ostalo praznih rok tudi proti slovenskima drugoligaškima kluboma Taboru in Vrhniki, proti zagrebškemu Dinamu, tista tekma je trajala kar 120 minut, pa so izgubili kar z 0:9. Nadigrala jih je tudi Kekova Rijeka. V pripravljalnem obdobju so prikazali slaba učinkovitost, saj so na sedmih tekmah dosegli zgolj štiri zadetke.

Brinje Grosuplje je v pripravljalnem obdobju zbral več porazov kot zmag. Dinamo Zagreb je njegovo mrežo zatresel kar devetkrat. | Foto: Aleš Fevžer Brinje Grosuplje je v pripravljalnem obdobju zbral več porazov kot zmag. Dinamo Zagreb je njegovo mrežo zatresel kar devetkrat. Foto: Aleš Fevžer

Po številnih novincih so iz vrst novopečenega prvoligaša sporočili, kako so se razšli s petimi igralci. Brinje zapuščajo Marcel Kene, Ajdin Dergić, Gašper Černe, Vinko Skrbin in Lazar Ikač. Najdaljši staž v klubu je imel 23-letni Dergić, ki je v Grosuplje prišel še kot mladinec in je v članski ekipi začel igrati še v tretjeligaški konkurenci. V tretji ligi je odigral 32 tekem, v drugi ligi pa še 70 in je eden tistih igralcev, ki so za Brinje odigrali prek sto uradnih tekem.

Neizbrisen pečat v Brinju je pustil tudi 28-letni Ljubljančan Kene, ki se poslavlja po treh letih in pol, 98 tekmah in 12 golih. V zgodovinski lanski sezoni je prispeval asistenco za gol Nikole Jovičevića na tekmi polfinala pokala proti Radomljam, v zadnjih letih pa je bil tudi pomemben član naše kapetanske skupine.

NK Brinje Grosuplje v poletnem prestopnem roku:

Odhodi: Vinko Skrbin (Gorica/Hrv/iztek posoje), Jaka Domjan (Aluminij/iztek posoje), Younes Benali (Tabor/iztek posoje), Gašper Černe (Beltinci), Amin Tihari, Hridaya Jain, Marko Dimitrijević, Mendy Bissenty Ambroise, Sragvin Machihally Ventakesh, Marcel Kene, Ajdin Dergić, Lazar Ikač

Prihodi: Rok Maher (Aluminij), Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb/Hrv), Nal Lan Koren (Aluminij), Enej Marsetič (Bistrica), Jasmin Kurtić (Olimpija), Žan Meško (Maribor/posoja), Lazarević (Vrhnika/iztek posoje), Tin Jurić (Korotan/iztek posoje), Miha Dobnikar (Primorje/iztek posoje), Tin Levanić (Varaždin/Hrv)

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