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Poletni prestopni rok pri NK Brinje Grosuplje
Pestro v Grosuplju, odšlo je pet igralcev
Slovenski prvoligaš Brinje Grosuplje je sprva nameraval za konec pripravljalnega obdobja odigrati še dvoboj proti zelo kakovostnemu tekmecu, poljskemu prvoligašu Widzew Lodz, a je bilo srečanje odpovedano. Po številnih novincih so iz vrst novopečenega prvoligaša sporočili, kako so se razšli s petimi igralci. Brinje zapuščajo Marcel Kene, Ajdin Dergić, Gašper Černe, Vinko Skrbin in Lazar Ikač.
Nogometaši Brinja v pripravljalnem obdobju še sestavljajo želeno formo. Na zadnjih pripravljalnih tekmah rezultatsko niso bili najbolj uspešni, a trener Goran Marković verjame, da bo takrat, ko se bo potegovalo za prvoligaške točke, bistveno drugače. Brinje čaka zgodovinsko dejanje v soboto, 18. julija, ko bodo v uvodnem krogu 1. SNL gostovali v Domžalah proti Radomljanom. Že teden dni pozneje jih čaka poslastica, ki bo zaradi kazni žal potekala v praznem Ljudskem vrtu, saj bodo gostovali pri Mariboru.
Brinje Grosuplje (pripravljalne tekme)
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Brinje
|20. junij
|CSKA Sofija (Bol – 1. liga)
|1:2
|Milošević
|23. junij
|Sindikat HUNS (Hrv)
|1:0
|Kene
|24. junij
|Corvinul (Rom – 1. liga)
|1:0
|Jovićević
|30. junij
|Rijeka (Hrv – 1. liga)
|0:3
|/
|2. julij
|Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga)
|0:9
|/
|8. julij
|Vrhnika (Slo – 2. liga)
|0:1
|/
|10. julij
|Tabor Sežana (Slo - 2. liga)
|1:2
|avtogol
|12. julij
|Widzew Lodž (Pol – 1. liga) - odpoved tekme
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Kar se tiče odigranih pripravljalnih tekem, bode v oči spoznanje, da je Brinje ostalo praznih rok tudi proti slovenskima drugoligaškima kluboma Taboru in Vrhniki, proti zagrebškemu Dinamu, tista tekma je trajala kar 120 minut, pa so izgubili kar z 0:9. Nadigrala jih je tudi Kekova Rijeka. V pripravljalnem obdobju so prikazali slaba učinkovitost, saj so na sedmih tekmah dosegli zgolj štiri zadetke.
Brinje Grosuplje je v pripravljalnem obdobju zbral več porazov kot zmag. Dinamo Zagreb je njegovo mrežo zatresel kar devetkrat.
Po številnih novincih so iz vrst novopečenega prvoligaša sporočili, kako so se razšli s petimi igralci. Brinje zapuščajo Marcel Kene, Ajdin Dergić, Gašper Černe, Vinko Skrbin in Lazar Ikač. Najdaljši staž v klubu je imel 23-letni Dergić, ki je v Grosuplje prišel še kot mladinec in je v članski ekipi začel igrati še v tretjeligaški konkurenci. V tretji ligi je odigral 32 tekem, v drugi ligi pa še 70 in je eden tistih igralcev, ki so za Brinje odigrali prek sto uradnih tekem.
Neizbrisen pečat v Brinju je pustil tudi 28-letni Ljubljančan Kene, ki se poslavlja po treh letih in pol, 98 tekmah in 12 golih. V zgodovinski lanski sezoni je prispeval asistenco za gol Nikole Jovičevića na tekmi polfinala pokala proti Radomljam, v zadnjih letih pa je bil tudi pomemben član naše kapetanske skupine.
NK Brinje Grosuplje v poletnem prestopnem roku:
Odhodi: Vinko Skrbin (Gorica/Hrv/iztek posoje), Jaka Domjan (Aluminij/iztek posoje), Younes Benali (Tabor/iztek posoje), Gašper Černe (Beltinci), Amin Tihari, Hridaya Jain, Marko Dimitrijević, Mendy Bissenty Ambroise, Sragvin Machihally Ventakesh, Marcel Kene, Ajdin Dergić, Lazar Ikač
Prihodi: Rok Maher (Aluminij), Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb/Hrv), Nal Lan Koren (Aluminij), Enej Marsetič (Bistrica), Jasmin Kurtić (Olimpija), Žan Meško (Maribor/posoja), Lazarević (Vrhnika/iztek posoje), Tin Jurić (Korotan/iztek posoje), Miha Dobnikar (Primorje/iztek posoje), Tin Levanić (Varaždin/Hrv)