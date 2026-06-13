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Avtor:
R. P.

Sobota,
13. 6. 2026,
19.18

Osveženo pred

59 minut

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brazilska nogometna reprezentanca New York SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sobota, 13. 6. 2026, 19.18

59 minut

Brazilska veselica v New Yorku

Nori prizori iz New Yorka, Brazilci zavzeli srce Manhattna!

Avtor:
R. P.

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Brazilija New York | Brazilski navijači so preplavili New York. | Foto Reuters

Brazilski navijači so preplavili New York.

Foto: Reuters

Šport? Ne, religija! Tako dojemajo nogomet v Braziliji, temu primerna je vročica pred začetkom nastopov svetovnih rekorderjev na SP 2026. Ob polnoči se bodo v neposredni bližini New Yorka udarili z Marokom, dvoboj bo sodil Slovenec Slavko Vinčić, brazilski navijači pa so že dan poprej preplavili srce Manhattna. Zbrali so se na znamenitem trgu Times New Square in poplesavali v ritmu samba! Kako bo šele na tekmi z Marokom na stadionu MetLife …

Brazilija je edina država, ki je nastopila na vseh 22 dozdajšnjih svetovnih prvenstvih. Osvojila je tudi največ naslovov (pet), na novega pa čaka že vse od leta 2002. Bi lahko sušno obdobje prekinila na letošnjem mundialu?

Pod taktirko italijanskega lisjaka Carla Ancelottija ima ogromne načrte. Prvi dvoboj bo odigrala proti Maroku, navijači v rumenem pa so že preplavili ZDA. Že v petek so v New Yorku priredili navijaški karneval, ko so središče Manhattna obarvali v rumeno. V mestu, ki nikoli ne spi, kjer je pred desetletji blestel brazilski nogometni kralj Pele, so poskrbeli za vzdušje, ki ga rojeni Newyorčani niso vajeni.

Brazilija New York | Foto: Reuters Foto: Reuters

Brazilija New York | Foto: Reuters Foto: Reuters

Brazilija New York | Foto: Reuters Foto: Reuters

brazilska nogometna reprezentanca New York SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu
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