Francozi vse postavili na glavo: se bodo nocoj maščevali Španiji?

Po natanko stotih tekmah so na svetovnem prvenstvu za najprestižnejšo lovoriko v nogometu ostale štiri reprezentance. Štiri najboljše ekipe s Fifine lestvice. Polfinalni spektakel se začenja v torkovem večeru, ko se bosta ob 21. uri v Arlingtonu pomerili Francija in Španija. Francozi, ki so na tem turnirju doslej pokazali največ, se v dvoboj podajajo kot favoriti, a še vedno je živ spomin na zadnje evropsko prvenstvo, ko so Španci ravno na tej stopnički ugnali današnjega nasprotnika in se kasneje veselili evropskega naslova. Se bo vročemu Kylianu Mbappeju in druščini uspelo maščevati?

SP 2026, 31. tekmovalni dan, polfinale:

Torek, 14. julij:

Evropska poslastica dveh najboljših reprezentanc stare celine v zadnjih letih in skoraj stoletje staro rivalstvo, ki je v preteklosti med drugim postreglo z "božjo roko" Diega Maradone. Največje svetovno prvenstvo v zgodovini se bo končalo s spektaklom, ob katerem se nogometnim sladokuscem cedijo sline.

Preden se bo Lionel Messi soočil z doslej (z naskokom) največjim izzivom na poti do obrambe naslova, bo Arlington nocoj gostil ponovitev polfinala z Eura 2024. Pred skoraj natanko dvema letoma, 9. julija 2024, sta se Francija in Španija za veliki finale udarili na münchenski Allianz Areni. Galske peteline je že v deveti minuti v vodstvo popeljal Kolo Muani, v naslednjih 16 minutah pa so Španci zrežirali popoln preobrat, zadela sta Dani Olmo in Lamine Yamal. 2:1 je bil tudi končni izid tekme. Furija je v finalu ugnala še Anglijo in se veselila svojega četrtega evropskega naslova. Pred dvema letoma so se zmage v polfinalu Eura 2024 veselili Španci. Foto: Reuters

V dveh letih stvari postavili na glavo

Toda v dveh letih se je spremenilo marsikaj. Dani Olmo in Lamine Yamal, ki se po poškodbi še ni vrnil v pravo formo, doslej nista blestela, Španija pa ima za sabo nasploh podpovprečen turnir, na katerem je, za Špance zelo neznačilno, še najbolj prepričala s težko prebojno obrambo. Do zdaj je prejela en sam zadetek.

Na drugi strani Kola Muanija ni niti blizu udarnega napada Francije, ni ga niti v kadru Francije. Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue in Bradley Barcola tvorijo zastrašujočo kombinacijo, ki je bila na tem turnirju do zdaj nezaustavljiva. Še največ težav so jim z ostro in brezkompromisno igro v osmini finala povzročali Paragvajci, ki so na koncu klonili z 0:1.

Najboljše zdravilo za uničujoč napad Kylian Mbappe z Lionelom Messijem bije hudo bitko za zlato kopačko. Foto: Reuters

Za razliko od zadnjega medsebojnega obračuna je favorit tokrat torej jasen. Francija lahko po Nemčiji in Braziliji postane šele tretja reprezentanca, ki bi se trikrat zapored uvrstila v finale svetovnega prvenstva. Španija bo medtem šele drugič igrala v polfinalu mundiala. Lahko Španci zaustavijo nezaustavljivo? Poznavalci pravijo, da ima Luis de la Fuente za to na razpolago prave adute, ki pa bodo morali odigrati svojo najboljšo tekmo na tem turnirju.

Španija kljub skromnim predstavam ohranja bistvo svoje nogometne filozofije. V povprečju je žoga v nogah Špancev 66 odstotkov igralnega časa, Francija je pri dobrih 58 odstotkih. Prav tako so bili Španci, zanimivo, bolj kombinatorni v zadnji, napadalni tretjini, kjer pa jih je moral zaradi neučinkovitosti na zadnjih dveh tekmah reševati rezervist Mikel Merino.

Kreativnosti, ki smo je bili vajeni, je bilo pri aktualnih evropskih prvakih za zdaj zelo malo, a bi utegnil biti premišljen, potrpežljiv nadzor nad potekom igre najboljše zdravilo za uničujoč napad na drugi strani. Bo to dovolj, da povsem razorožijo Mbappeja, ki z Messijem bije hudo bitko za zlato kopačko?

Francija je v vsakem primeru pripravljena na naslednje veliko slavje, veliki spopad s Španijo sovpada še s francoskim državnim praznikom, dnevom Bastilje. S takšno ekipo in po takšnem turnirju Francozov ne bi zadovoljilo nič manj od tretjega naslova svetovnih prvakov.

Najboljši strelci: 8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška)

6 – Kane (Anglija)

5 – Dembele (Francija)

4 – Bellingham (Anglija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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