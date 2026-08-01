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Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
1. 8. 2026,
13.18

Osveženo pred

22 minut

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Natisni članek
Janez Janša Janez Janša migranti migrantska kriza Španija Ceuta

Sobota, 1. 8. 2026, 13.18

22 minut

Janša opozarja: Brez učinkovite zaščite zunanjih meja EU bodo množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma

Avtorji:
R. K., STA

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Janez Janša | Foto STA

Foto: STA

Premier Janez Janša je zaradi dogajanja v Ceuti, kamor je prejšnje dni nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov, danes ocenil, da so razmere v španski eksklavi v Severni Afriki ponovno opozorilo. "Brez učinkovite zaščite zunanjih meja EU bodo množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma," je še zapisal na družbenem omrežju X. "Stojimo ob strani prebivalcem Španije," je dodal.

Predsednik vlade Janez Janša je med drugim zapisal, da sočutja do tistih, ki so resnično v stiski, nikoli ne bi smeli zamenjati s strpnostjo do nezakonitih migracij. Menil je še, da država, ki ne more zaščititi svojih meja, ne more v celoti uveljavljati vladavine prava. "Nezakonita prečkanja meja morajo imeti jasne in hitre posledice," je še poudaril.

Janša poziva k ukrepanju

Slovenski premier je v petek z voditelji več evropskih držav poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in irskemu predsedstvu Sveta EU, v katerem pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v Ceuti. Kot je danes sporočila vlada na omrežju X, se je pozivu doslej pridružilo skupno 22 članic Unije.

V pismu, ki so ga pripravili na pobudo Danske, pozivajo k sklicu izredne videokonference notranjih ministrov držav članic EU, na kateri bi uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč evropske agencije za nadzor meja Frontex, pregled sodelovanja EU z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje.

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Novice Janša z več evropskimi voditelji poziva EU k ukrepanju zaradi kaosa v Ceuti

Med poskusom prečkanja meje umrlo 67 migrantov

V Ceuto so v preteklih dneh preko morja in kopnega prispeli mnogi migranti. Po podatkih španskih oblasti je v eksklavo vstopilo 50 tisoč ljudi, po oceni regionalnega predsednika Ceute pa jih je mejo z Marokom prečkalo 60 tisoč. Večina migrantov se je že vrnila v Maroko, v eksklavi ostaja še neznano število ljudi. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju je po najnovejših podatkih španskega notranjega ministrstva umrlo 67 migrantov.

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Novice Migrantski val v Ceuti: umrlo 67 migrantov, več kot 48 tisoč se jih je že vrnilo v Maroko
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Janez Janša Janez Janša migranti migrantska kriza Španija Ceuta
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