Neprijetno letalsko presenečenje za Rusijo

Rusija naj bi proti ukrajinskim brezpilotnim letalnikom nad Omskom uporabila svoja najsodobnejša lovska letala Su-57. Rafinerija v mestu je bila kljub temu zadeta.

O uporabi ruskih radarsko nezaznavnih letal Su-57 proti ukrajinskim brezpilotnim letalnikom je prva poročala ukrajinska vojaška spletna stran Militarni. Po poročanju je bil med napadom nad Omskom opažen Su-57.

Napad na rafinerijo v Omsku

Ni sicer povsem jasno, ali je letalo dejansko skušalo sestreliti napadalne ukrajinske brezpilotne letalnike ali se je v zračnem prostoru pojavilo šele po tem, ko je bil napad na rafinerijo že v teku.

Napad na omsko rafinerijo se je zgodil 6. julija. Po poročanju je poleg Su-57 vzletelo tudi rusko letalo za zgodnje opozarjanje in poveljstvo A-50U. Kljub temu so ukrajinski brezpilotni letalniki zadeli rafinerijo Gazpromnefta v Omsku, ki je približno 2.500 kilometrov oddaljeno od ruske meje z Ukrajino.

Nenavadna oborožitev za Su-57

Po poročanju ukrajinske spletne strani je bil pod enim od motorjev Su-57 nameščen elektrooptični sistem, ki lahko zazna in cilja na objekte s senzorji. Na zunanjih nosilnih točkah so bile vidne tudi rakete kratkega dosega R-74. S to opremo je bil Su-57 očitno namenjen lovu na brezpilotne letalnike.

Su-57 je radarsko slabo zaznavno letalo, ki ima običajno oborožitev skrito v trupu. Na nebu nad Omskom pa je imel Su-57 oborožitev nameščeno na trupu, zaradi česar vojaški poznavalci menijo, da je bilo namenjeno obrambi rafinerije pred brezpilotnimi letalniki. Foto: Guliverimage

Kot poroča ukrajinski medij Defense Express, je s tem prvič potrjeno, da Rusija uporablja Su-57 proti ukrajinskim brezpilotnim letalnikom dolgega dosega. Ruski mediji so to trdili že sredi maja, a je bilo takrat še premalo dokazov.

Su-57 običajno oborožen z raketami dolgega dosega

Po poročanju Defense Expressa so Su-57 zdaj oboroženi tudi z raketami za uničevanje majhnih zračnih ciljev. Su-57 je običajno sposoben izstreljevati rakete dolgega dosega, vključno z R-77 in R-37M.

Su-57 je zasnovan tako, da ima orožje shranjeno v trupu. Ti notranji prostori za orožje so namenjeni preprečevanju, da bi bile rakete in bombe vidne na zunaj, zaradi česar je letalo težje zaznati z radarjem.

Rusija ima približno 20 letal Su-57

Letala, ki so letela nad Omskom, pa so imela orožje nameščeno zunaj. Po poročanju Defense Expressa v tem primeru prikritost ni bila pomembna, temveč je bilo pomembno hitro delovanje proti brezpilotnim letalnikom.

Suhoj Su-57 oziroma zgolj Su-57 na kratko je prvo t. i. stealth rusko letalo – torej prikrito, nevidno oziroma radarsko nezaznavno letalo. Rusi so jih prvič uporabili v boju leta 2018 v Siriji. Število Su-57, ki jih imajo Rusi, ni točno znano. Nekateri navajajo, da jih imajo 20, po drugih podatkih so Rusi do zdaj zgradili vsaj 44 teh letal. Foto: Guliverimage

Defense Express ocenjuje, da ima Rusija približno 20 letal Su-57. Teh letal običajno ne uporabljajo za posebej tvegane misije, temveč za izstreljevanje raket zrak-zrak ali manevrirnih izstrelkov z varne razdalje.

Ukrajinski nočni napad na letala Su-57

Po poročanju so Ukrajinci aprila letos napadli dve letali Su-57, ki sta bili nameščeni v letalski bazi Šagol. Ta leži približno 1.700 kilometrov od ukrajinske meje.