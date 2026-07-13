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Neprijetno letalsko presenečenje za Rusijo
Rusija naj bi proti ukrajinskim brezpilotnim letalnikom nad Omskom uporabila svoja najsodobnejša lovska letala Su-57. Rafinerija v mestu je bila kljub temu zadeta.
O uporabi ruskih radarsko nezaznavnih letal Su-57 proti ukrajinskim brezpilotnim letalnikom je prva poročala ukrajinska vojaška spletna stran Militarni. Po poročanju je bil med napadom nad Omskom opažen Su-57.
Napad na rafinerijo v Omsku
Ni sicer povsem jasno, ali je letalo dejansko skušalo sestreliti napadalne ukrajinske brezpilotne letalnike ali se je v zračnem prostoru pojavilo šele po tem, ko je bil napad na rafinerijo že v teku.
Napad na omsko rafinerijo se je zgodil 6. julija. Po poročanju je poleg Su-57 vzletelo tudi rusko letalo za zgodnje opozarjanje in poveljstvo A-50U. Kljub temu so ukrajinski brezpilotni letalniki zadeli rafinerijo Gazpromnefta v Omsku, ki je približno 2.500 kilometrov oddaljeno od ruske meje z Ukrajino.
Nenavadna oborožitev za Su-57
Po poročanju ukrajinske spletne strani je bil pod enim od motorjev Su-57 nameščen elektrooptični sistem, ki lahko zazna in cilja na objekte s senzorji. Na zunanjih nosilnih točkah so bile vidne tudi rakete kratkega dosega R-74. S to opremo je bil Su-57 očitno namenjen lovu na brezpilotne letalnike.
Su-57 je radarsko slabo zaznavno letalo, ki ima običajno oborožitev skrito v trupu. Na nebu nad Omskom pa je imel Su-57 oborožitev nameščeno na trupu, zaradi česar vojaški poznavalci menijo, da je bilo namenjeno obrambi rafinerije pred brezpilotnimi letalniki.
Kot poroča ukrajinski medij Defense Express, je s tem prvič potrjeno, da Rusija uporablja Su-57 proti ukrajinskim brezpilotnim letalnikom dolgega dosega. Ruski mediji so to trdili že sredi maja, a je bilo takrat še premalo dokazov.
Su-57 običajno oborožen z raketami dolgega dosega
Po poročanju Defense Expressa so Su-57 zdaj oboroženi tudi z raketami za uničevanje majhnih zračnih ciljev. Su-57 je običajno sposoben izstreljevati rakete dolgega dosega, vključno z R-77 in R-37M.
Su-57 je zasnovan tako, da ima orožje shranjeno v trupu. Ti notranji prostori za orožje so namenjeni preprečevanju, da bi bile rakete in bombe vidne na zunaj, zaradi česar je letalo težje zaznati z radarjem.
Rusija ima približno 20 letal Su-57
Letala, ki so letela nad Omskom, pa so imela orožje nameščeno zunaj. Po poročanju Defense Expressa v tem primeru prikritost ni bila pomembna, temveč je bilo pomembno hitro delovanje proti brezpilotnim letalnikom.
Suhoj Su-57 oziroma zgolj Su-57 na kratko je prvo t. i. stealth rusko letalo – torej prikrito, nevidno oziroma radarsko nezaznavno letalo. Rusi so jih prvič uporabili v boju leta 2018 v Siriji. Število Su-57, ki jih imajo Rusi, ni točno znano. Nekateri navajajo, da jih imajo 20, po drugih podatkih so Rusi do zdaj zgradili vsaj 44 teh letal.
Defense Express ocenjuje, da ima Rusija približno 20 letal Su-57. Teh letal običajno ne uporabljajo za posebej tvegane misije, temveč za izstreljevanje raket zrak-zrak ali manevrirnih izstrelkov z varne razdalje.
Ukrajinski nočni napad na letala Su-57
Po poročanju so Ukrajinci aprila letos napadli dve letali Su-57, ki sta bili nameščeni v letalski bazi Šagol. Ta leži približno 1.700 kilometrov od ukrajinske meje.