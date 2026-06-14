Nedelja, 14. 6. 2026, 12.13
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Krive so bile tehnične težave
Sodniška blamaža na SP? Fifa razkrila zaplet v sobi za VAR.
Mednarodna nogometna zveza Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da je med tekmo skupine B med Katarjem in Švico prišlo do tehničnih napak za prikaz posnetkov iz sobe za VAR, a je bila enajstmetrovka za Švico dosojena pravilno. Dvoboj med Katarjem in Švico se je presenetljivo končal z delitvijo točk (1:1).
Dvoboj je zaznamovala odločitev sodnika iz Hondurasa Saida Martineza, ki je v prvem polčasu dosodil enajstmetrovko za Švico, čeprav je sprva kazalo na prepovedan položaj. Situacija je na družbenih omrežjih razkrila burno razpravo.
Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da je ravno v trenutku pregleda posnetka prišlo do motenj v prenosu signala slike s črtami, ki označujejo prepovedan ali dovoljen položaj.
Krovna zveza je nadalje zapisala, da so napako hitro odpravili in da to ni vplivalo na delo sodnikov v sobi za Var ter komunikacijo z glavnim sodnikom iz Hondurasa. Sodniki so imeli posledično na voljo vse posnetke in ustrezno tehnologijo, da so v skladu s pravili pregledali sporno situacijo.
During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.— FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026
The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6
Fifa je dodala, da je analiza pokazala, da prepovedanega položaja ni bilo in da je bila odločitev sodnika pravilna. Ob tem so v izjavi za javnost pripeli slike sporne akcije, ki številnih nogometnih navdušencev niso prepričale. Tudi z njih naj bi bilo namreč po mnenju mnogih razvidno, da je Švica enajstmetrovko dobila neupravičeno.
Glavni sodnik se je v nadaljevanju akcije odločil kaznovati prekršek vratarja Katarja nad Remom Freulerjem, iz enajstmetrovke pa je bil nato v 17. minuti natančen Breel Embolo. Katar je izenačil tik pred koncem dvoboja, in sicer v četrti minuti sodnikovega dodatka.
Ponoči je prvo tekmo na SP sodila tudi slovenska trojica na čelu s Slavkom Vinčićem. Pravico je delila na tekmi med Brazilijo in Marokom, ki se je prav tako končala z 1:1.