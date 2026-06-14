Sodniška blamaža na SP? Fifa razkrila zaplet v sobi za VAR.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da je med tekmo skupine B med Katarjem in Švico prišlo do tehničnih napak za prikaz posnetkov iz sobe za VAR, a je bila enajstmetrovka za Švico dosojena pravilno. Dvoboj med Katarjem in Švico se je presenetljivo končal z delitvijo točk (1:1).

Dvoboj je zaznamovala odločitev sodnika iz Hondurasa Saida Martineza, ki je v prvem polčasu dosodil enajstmetrovko za Švico, čeprav je sprva kazalo na prepovedan položaj. Situacija je na družbenih omrežjih razkrila burno razpravo.

Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da je ravno v trenutku pregleda posnetka prišlo do motenj v prenosu signala slike s črtami, ki označujejo prepovedan ali dovoljen položaj.

Krovna zveza je nadalje zapisala, da so napako hitro odpravili in da to ni vplivalo na delo sodnikov v sobi za Var ter komunikacijo z glavnim sodnikom iz Hondurasa. Sodniki so imeli posledično na voljo vse posnetke in ustrezno tehnologijo, da so v skladu s pravili pregledali sporno situacijo.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026

Fifa je dodala, da je analiza pokazala, da prepovedanega položaja ni bilo in da je bila odločitev sodnika pravilna. Ob tem so v izjavi za javnost pripeli slike sporne akcije, ki številnih nogometnih navdušencev niso prepričale. Tudi z njih naj bi bilo namreč po mnenju mnogih razvidno, da je Švica enajstmetrovko dobila neupravičeno.

Glavni sodnik se je v nadaljevanju akcije odločil kaznovati prekršek vratarja Katarja nad Remom Freulerjem, iz enajstmetrovke pa je bil nato v 17. minuti natančen Breel Embolo. Katar je izenačil tik pred koncem dvoboja, in sicer v četrti minuti sodnikovega dodatka.

Ponoči je prvo tekmo na SP sodila tudi slovenska trojica na čelu s Slavkom Vinčićem. Pravico je delila na tekmi med Brazilijo in Marokom, ki se je prav tako končala z 1:1.