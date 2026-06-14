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Avtorji:
Ž. L., STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
12.13

Osveženo pred

58 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu švicarska nogometna reprezentanca Katar

Nedelja, 14. 6. 2026, 12.13

58 minut

Krive so bile tehnične težave

Sodniška blamaža na SP? Fifa razkrila zaplet v sobi za VAR.

Avtorji:
Ž. L., STA

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Katar : Švica, SP 2026 | Fifa se je znašla na udaru ostrih kritik. | Foto Reuters

Fifa se je znašla na udaru ostrih kritik.

Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da je med tekmo skupine B med Katarjem in Švico prišlo do tehničnih napak za prikaz posnetkov iz sobe za VAR, a je bila enajstmetrovka za Švico dosojena pravilno. Dvoboj med Katarjem in Švico se je presenetljivo končal z delitvijo točk (1:1).

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Dvoboj je zaznamovala odločitev sodnika iz Hondurasa Saida Martineza, ki je v prvem polčasu dosodil enajstmetrovko za Švico, čeprav je sprva kazalo na prepovedan položaj. Situacija je na družbenih omrežjih razkrila burno razpravo.

Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da je ravno v trenutku pregleda posnetka prišlo do motenj v prenosu signala slike s črtami, ki označujejo prepovedan ali dovoljen položaj.

Krovna zveza je nadalje zapisala, da so napako hitro odpravili in da to ni vplivalo na delo sodnikov v sobi za Var ter komunikacijo z glavnim sodnikom iz Hondurasa. Sodniki so imeli posledično na voljo vse posnetke in ustrezno tehnologijo, da so v skladu s pravili pregledali sporno situacijo.

Fifa je dodala, da je analiza pokazala, da prepovedanega položaja ni bilo in da je bila odločitev sodnika pravilna. Ob tem so v izjavi za javnost pripeli slike sporne akcije, ki številnih nogometnih navdušencev niso prepričale. Tudi z njih naj bi bilo namreč po mnenju mnogih razvidno, da je Švica enajstmetrovko dobila neupravičeno.

Glavni sodnik se je v nadaljevanju akcije odločil kaznovati prekršek vratarja Katarja nad Remom Freulerjem, iz enajstmetrovke pa je bil nato v 17. minuti natančen Breel Embolo. Katar je izenačil tik pred koncem dvoboja, in sicer v četrti minuti sodnikovega dodatka.

Ponoči je prvo tekmo na SP sodila tudi slovenska trojica na čelu s Slavkom Vinčićem. Pravico je delila na tekmi med Brazilijo in Marokom, ki se je prav tako končala z 1:1.

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