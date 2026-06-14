Trinajst udeležencev SP 2026 ostro obsodilo besede Aleksandra Čeferina

Nogometne zveze 13 udeležencev SP 2026 (Alžirija, Curacao, DR Kongo, Egipt, Gana, Haiti, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Uzbekistan in Zelenortski otoki) so ostro obsodile nedavne izjave predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina . Prvemu možu evropskega nogometa očitajo kritične in nespoštljive besede o širitvi svetovnega prvenstva iz 32 na 48 ekip. Kaj jih je tako zmotilo?

Kritičen pogled Aleksandra Čeferina na račun širitve tekmovalnega formata, ta na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki prvič vključuje kar 48 udeležencev, odmeva po svetu. "Po mojem mnenju to ni dobra odločitev, ker imamo ogromno tekem, ki so popolnoma nezanimive. Evropa je imela na SP v Katarju 13 ekip, zdaj pa jih ima 16. To je mala razlika, medtem ko so na svetovno prvenstvo prišle nekatere reprezentance, ki v Evropi ne bi dobile niti ene tekme. Po drugi strani pa lahko tako tudi majhne države sodelujejo in začutijo utrip svetovnega prvenstva, ki je velika stvar," je povedal prejšnji teden v Ljubljani.

Podpisali so se pod skupno izjavo

Med podpisniki je tudi Curacao, ki letos debitira na največjem tekmovanju. Foto: Reuters Nekatere reprezentance, ki so se prepoznale v besedah, so ob tem začutile užaljenost. Zmotilo jih je, da predsednik Uefe nekatere tekme svetovnega prvenstva doživlja kot popolnoma nezanimive. Trinajst zvez udeležencev SP 2026 (Alžirija, Curacao, DR Kongo, Egipt, Gana, Haiti, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Uzbekistan in Zelenortski otoki) se je tako združilo in podpisalo pod skupno izjavo, v kateri izražajo globoko razočaranje nad nedavno izrečenimi besedami prvega moža evropskega nogometa.

"Za naše države je ni tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ki bi bila brez pomena. Za nas predstavlja uvrstitev na svetovno prvenstvo zgodovinski podvig in izpolnitev sanj, ki si jih delijo generacije. Trditi, da so nekatere naše tekme manj pomembne, je globoko razočaranje in pomeni ignoriranje prizadevanj, dela in odrekanj igralcev, trenerjev, klubov, nogometnih funkcionarjev ter navijačev po vsem svetu," je 13 nogometnih zvez v skupni izjavi dodalo, kako za vsako uvrstitvijo na svetovno prvenstvo stojijo leta dela in naložb.

"Za vsako reprezentanco stojijo celotne skupnosti in milijoni ljudi, ki vidijo nogomet kot vir ponosa, upanja in enotnosti. Nogomet ne pripada majhni skupini privilegiranih funkcionarjev. Njegova moč je v njegovi univerzalnosti. Svetovno prvenstvo je največje nogometno tekmovanje na svetu prav zato, ker združuje različne kulture, zgodbe in nogometne poti," so poudarile krovne zveze 13 udeležencev SP 2026, med katerimi po nogometni moči na tem mundialu izstopa Maroko.

Maroko je v uvodnem nastopu na SP 2026 ostal neporažen proti Braziliji (1:1). Foto: Reuters

''Sodelovanje na svetovnem prvenstvu v nogometu ni le športni podvig. To je trenutek, ki navdihne generacijo, pospeši razvoj nogometa in ustvari spomine, ki trajajo vse življenje. Verjamemo, da si vsak narod, ki se uvrsti, zasluži spoštovanje. Vsaka ekipa se je zasluženo uvrstila na tekmovanje. In vsaka tekma šteje,'' so zapisali v izjavi, naslovljeni na uglednega Slovenca, s tem pa tudi dali vedeti, kako jih moti pomanjkanje spoštovanje do truda in napredka nogometnih reprezentanc izven Evrope.