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Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
14.26

Osveženo pred

36 minut

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Sabri Lamouchi SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Tunizija Švedska nogomet

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 14.26

36 minut

Poraz z 1:5 proti Švedski

Po hudem porazu krizni sestanek Tunizijcev

Avtor:
Pe. M.

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Sabri Lamouchi | Bo Sabri Lamouchi še vodil Tunizijce? | Foto Reuters

Bo Sabri Lamouchi še vodil Tunizijce?

Foto: Reuters

Po visokem porazu Tunizije na uvodni tekmi svetovnega prvenstva proti Švedski (1:5) naj bi v taboru afriške reprezentance sklicali izredni sestanek in razmišljali o selektorski menjavi Sabrija Lamouchija.

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Hud poraz Tunizijcev proti Švedom, ki so napolnili gol tekmeca (5:1), je vnesel veliko nemira v tunizijski tabor. "To je poraz, ki nas zagotovo boli. Zavedali smo se kakovosti te švedske ekipe. V drugem polčasu je bilo vse skupaj lep čas zanimivo, nato pa smo naredili preveč individualnih napak. Imajo ogromno kakovosti, ampak pet golov ... To preprosto ni dovolj dobro. Ne gre za vratarjevo krivdo. Ne gre za to," je po porazu dejal 54-letni selektor Sabri Lamouchi.

Pojavila so se namigovanja, da je Lamouchi izgubil službo, a po poročanju The Daily Mail, ki se sklicuje na tunizijsko radijsko postajo Mosaique FM do tega še ni prišli. So pa vodilni v tunizijski delegaciji zahtevali nujni sestanek, na katerem bodo razpravljali o Lamouchijevi prihodnosti. Na selektorskem mestu bi ga lahko nasledil njegov pomočnik Wahbi Khazri.

Kot so za omenjeno radijsko postajo povedale priče, naj bi prišlo tudi do pretepa, domnevno med navijačem in Lamouchijevim sinom, ki naj bi na prvenstvo potoval kot član reprezentančne delegacije.

Tunizijci so si s porazom močno otežili delo. V skupini so še Nizozemci in Japonci, ki so na uvodni tekmi remizirali.

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