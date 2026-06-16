Žvižgi med himno Irana, Španijo osramotil 40-letnik, Lukaku pokvaril rojstni dan Salahu

Peti tekmovalni dan SP 2026 se je začel s senzacijo brez primere! Špancem, evropskim prvakom in prvim favoritom za naslov, ni uspelo ugnati Zelenortskih otokov, afriške otoške državice, ki prvič nastopa na največjem tekmovanju. Obračun skupine H v Dallasu se je končal brez zadetkov. Z delitvijo točk so se končali tudi ostali obračuni. Na uvodnem srečanju skupine G med Belgijo in Egiptom je bilo 1:1. Z enakim izidom sta se razšla Savdska Arabija in Urugvaj, z 2:2 pa se je končala tekma med Iranom in Novo Zelandijo. Med himno Irancev v Inglewoodu je bilo slišati kar nekaj žvižgov.

Na peti tekmovalni dan sta se predstavila dva nekdanja nogometna svetovna prvaka. To sta Španija in Urugvaj. Španija je bila najboljša na svetu leta 2010. Takrat se je vpisala v zgodovino z izjemnim podvigom, saj je dve leti pred tem na Dunaju postala evropska prvakinja, prevlado na stari celini pa ohranila tudi na Euru 2012. Tako je rdeča furija v takratnem veličastnem ritmu "tiki-take" povezala kar tri zaporedne velike lovorike.

Zgodovinski dan za afriško otoško državico

Španci so leta 2024 v Berlinu postali evropski prvaki, nato pa nadaljevali tako uspešne in vrhunske predstave, da spadajo med osrednje favorite tudi na letošnjem SP. Na prvenstvo so prispeli v nizu 31 tekem neporaženosti, prvo oviro na letošnjem mundialu pa je predstavljala reprezentanca Zelenortskih otokov.

Za nogometaše majhne afriške države je to največja čast v obdobju samostojnosti, saj jih na delu spremljajo milijoni nogometnih navdušencev po vsem svetu. Španija je niz neporaženosti podaljšala na 32 tekem, a nikakor tako, kot bi si želela. Lamine Yamal je prvenstvo začel na klopi za rezervne igralce. Foto: Reuters

Otoška državica s pol milijona prebivalcev, ki je v kvalifikacijah prehitela in pokvarila načrte tudi afriški nogometni velesili Kamerunu, se ni ustrašila izziva. Špancem je živce paral tudi 40-letni vratar Zelenortskih otokov Vozinha. Foto: Reuters

Selektor Luis de la Fuente je v ogenj od prve minute poslal močno udarno enajsterico, čeprav v njej ni bilo prvega zvezdnika Španije Lamina Yamala, ki naj bi sicer že povsem zacelil poškodbo, na klopi za rezerviste sta ostala tudi Nico Williams in Dani Olmo (vsi trije so v nadaljevanju sicer zaigrali).

Obrambe Zelenortskih otokov so se tako v prvi vrsti lotili Gavi, Mikel Oyarzabal in Ferran Torres, ki pa jim v prvih 45 minutah igre ni uspelo ustvariti veliko priložnosti.

Pred vrati debitantov je zares vroče postalo šele v 39. minuti, ko je slavje Torresu po podaji novega nogometaša madridskega Reala Marca Cucurelle preprečila prečka, v nadaljevanju je poskušal še Oyarzabal, a se je izkazal vratar Vozinha. 40-letni čuvaj mreže Zelenortskih otokov je nato uprizoril še dve odlični posredovanji in evropski prvaki so na odmor odšli brez prednosti.

Furija je imela 45 minut časa, da reši svojo čast, tudi čast evropskega nogometa. Nadaljevalo se je obleganje vrat 67. reprezentance Fifine lestvice, a so bili zaključki Špancev še naprej slabi, zelo slabi. Tudi menjave de la Fuenteju niso prinesle želenega učinka, premalo razpoložen je bil tudi Yamal, mreža za hrbtom Vozinhe je še naprej mirovala. In obmirovala. Lamine Yamal svojega debija na svetovnih prvenstvih ne bo ohranil v lepem spominu. Foto: Reuters

Zelenortski so prišli do velikanske, zgodovinske točke, ki močno spreminja razmerja moči na svetovnem prvenstvu. Španija s svojo kakovostjo sicer kljub uvodnemu remiju ne bi smela imeti težav v lovu na izločilne boje, a neprepričljiva predstava proti afriškemu malčku meče veliko senco dvoma na visoke ambicije evropskih prvakov.

Salah ob rojstnem dnevu "dobil" točko Mohamed Salah z Egiptom še nikoli ni zmagal na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

V Seattlu se je odvilo prvo srečanje skupine G med Egiptom in Belgijo. Faraoni so nastopili v spremenjenih dresih, brez spornih sedmih zvezdic nad grbom, ki označujejo sedem naslovov afriških prvakov.

Prvi zvezdnik Egipta Mohamed Salah, ki se je po koncu klubske sezone poslovil od Liverpoola, je praznoval 34. rojstni dan in zdel se je odločen, da si priigra najlepše darilo.

A Egipt še naprej čaka na prvo zmago na SP. Neuspešen je bil v prvih sedmih poskusih, na odlični poti pa so bili Egipčani po polovici svoje osme tekme na največjem nogometnem odru. Prav Salah je v 19. minuti prispeval podajo, ki jo je na robu kazenskega prostora sprejel Emam Ashour. Nogometaš Al Ahlyja je močno sprožil in s strelom presenetil tudi odličnega Thibauta Courtoisa. Strel Emama Ashourja je presenetil tudi odličnega belgijskega vratarja Thibauta Courtoisa. Foto: Reuters

Faraoni so bili tudi v nadaljevanju prvega polčasa nevarnejši nasprotnik, Belgijci pa so si prvo pravo priložnost priigrali v sodnikovem dodatku, a zvezdnik Manchester Cityja Jeremy Doku ni zadel vrat.

V drugem polčasu so rdeči vragi v napadu le postali nekoliko bolj konkretni. Po odlično izvedenem prostem strelu je veselje Kevinu De Bruyneju preprečila vratnica, veliko je obetal tudi strel Yourija Tielemansa, ki je zletel preko gola. Na drugi strani so bili predvsem preko protinapadov nevarni, a na belgijsko srečo neučinkoviti tudi Egipčani.

Zapravljene priložnosti je z roba igrišča spremljal izkušeni Romelu Lukaku, ki ga je belgijski selektor Rudi Garcia v ogenj poslal v 66. minuti. Vsega 23 sekund kasneje se mu je robustni napadalec oddolžil s prvim dotikom žoge. Pravzaprav brez dotika. Žogo je pred vrata Egipčanov poslal Thomas Meunier, tam pa je Lukaku med dvema branilcema povzročil dovolj kaosa, da je lastno mrežo zatresel Mohamed Hany.

Podobno kot nedeljski spopad skupine F med Nizozemsko in Japonsko se je tudi derbi favoritov skupine G končal z delitvijo točk. Egipt je tudi na osmi tekmi na svetovnih prvenstvih ostal brez prve zmage.

Še naprej brez zmage za Južno Ameriko

Zatem sta se udarila Savdska Arabija in Urugvaj, (so)gostitelja prihodnjih svetovnih prvenstev v letih 2030 in 2034. Urugvaj je na prvi tekmi prvenstva razočaral svoje navijače, saj je prišel le do točke. Savdijci so povedli v 41. minuti, ko je v polno meril Abdulelah Al Amri, gol za vsaj točko nekdanjih svetovnih prvakov pa je v 80. minuti dosegel Maximiliano Araujo. Popoln preobrat je preprečil savdski vratar Mohamed Al-Ovais, ki se je v končnici večkrat izkazal. "Tega tekmeca bi morali premagati," je ob koncu ob terenski premoči kritično priznal tudi selektor Urugvaja, Marcelo Bielsa.

Araujo je zadel za točko Urugvaja. Foto: Reuters

Južnoameričani, ki jih je pred tekmo zaradi nepričakovanih zapletov v slabo voljo spravila Fifa, tako niso upravičile vloge favoritov, Savdska Arabija pa je bila tako po SP 2022, ko je presenetile poznejšo prvakinjo Argenitno, spet blizu velikega presenečenja. Zanimivo je, da Južna Amerika še vedno čaka na prvo zmago na tem prvenstvu. Brazilija je remizirala s Turčijo, Ekvador in Paragvaj pa sta ostala praznih rok. Branilka svetovnega naslova Argentina bo prvič na delu v noči na sredo proti nepredvidljivi Alžiriji.

Pozornost na Iranu

Na zadnji tekmi petega tekmovalnega dne pa sta se v Los Angelesu udarila Iran in Nova Zelandija. Tudi ta obračun se je razpletel brez zmagovalca (2:2), je pa bil dvoboj pod dodatnim drobnogledom zaradi številnih nešportnih razlogov. Nogometaši Irana, ki se sicer na tekme pripravljajo na mehiških tleh in so le nekaj ur pred tekmo prišli v ZDA, so bili na SoFi stadionu v Inglewoodu izpostavljeni ogromnemu pritisku, saj se na tem SP zaradi napetih političnih odnosov z ZDA spopadajo s številnimi dodatnimi ovirami.

Deafening mix of boos and cheers for the Iran national anthem. pic.twitter.com/7jjBNYhazf — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 16, 2026

Ko je zaigrala iranska himna, so si igralci položili roke na srce in zapeli zraven, uvodno petje pa so številni navijači pospremili z žvižganjem, ob koncu pa se je razlegel tudi aplavz. V Los Angelesu, kjer se je tekma igrala, ima zaradi islamske revolucije leta 1979, živi namreč tudi precej Irancev. Čeprav natančno število Irancev, ki prebivajo v metropolitanskem območju Los Angelesa, ostaja nejasno, se ocene gibljejo od 200 pa vse do 700 tisoč.Že ob objavi začetnih postav pa je Iran sicer prejel glasnejše ovacije gledalcev. Kljub čustvenemu odzivu iranske ekipe niso vsi navijači delili enakega mnenja. Tik čez cesto od stadiona SoFi, na vogalu ulic Pincay Dr. in Kareem Ct., pa se je zbrala množica protestnikov z jasnim namenom, da izrazi svoje nasprotovanje vladajočemu režimu v Iranu.

🚨 Bigbreaking news 🇺🇸



Protest outside football match in Los Angeles



A large group of people gathered outside the Iran vs New Zealand match in Inglewood, Los Angeles, and staged a protest during the event.



Demonstrators raised concerns about political issues related to Iran… pic.twitter.com/IlYm2NlEiw — Tehran Live News (@Tehran_lives) June 16, 2026

Iran je v tekmi dvakrat lovil zaostanek in na koncu pred dobrimi 70 tisoč gledalci osvojil točko. Nova Zelandija je dvakrat vodila. Elijah Just je v 7. in 54. minuti, obakrat po asistenci Chrisa Wooda, poskrbel za 1:0 in 2:1, oba gola pa sta padla, ko je imel terensko premoč Iran. Navdušenje gledalcev ob izenačujočih golih Ramina Rezaeiana (32.) in Mohammada Mohebija (64.), ki z glavo zadel po podaji strelca prvega gola, pa je bilo bistveno glasnejše kot ob novozelandskih golih.

Tekmo si je ogledal tudi predsednik Fife, Gianni Infantino. Foto: Reuters

"Menimo, da smo si zaslužili zmago, zato nismo veseli. Ampak tak je nogomet. Hvala soigralcem, Iranci pa si zaslužijo več," je v izjavi po tekmi dejal strelec gola Rezaeian in dal vedeti, da si je Iran želel tudi zmago, saj je cilj ekipe, da si ob sedmi udeležbi na SP prvič zagotovi tudi napredovanje iz skupinskega dela.

SP 2026, 5. tekmovalni dan:

15. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

16. junij, torek (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine G

Lestvica skupine H