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Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
5. 8. 2026,
11.57

Osveženo pred

44 minut

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Natisni članek
UKC Maribor preiskava delovni čas sum zlorabe inšpektorat

Sreda, 5. 8. 2026, 11.57

44 minut

Domnevno sporno izvajanje preiskav EMG na kliniki za nevrologijo UKC Maribor

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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UKC Maribor | Ministrstvo za zdravje je po poročanju Televizije Slovenija zahtevalo pojasnila od vodstva kliničnega centra, zdravstveni inšpektorat pa je uvedel inšpekcijski postopek. | Foto STA

Ministrstvo za zdravje je po poročanju Televizije Slovenija zahtevalo pojasnila od vodstva kliničnega centra, zdravstveni inšpektorat pa je uvedel inšpekcijski postopek.

Foto: STA

Skupina neimenovanih medicinskih sester s klinike za nevrologijo UKC Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo (EMG). Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav v popoldanskem, dodatno plačanem delu. Vodstvo UKC Maribor to še preverja.

Anonimni avtorji pisma po današnjem poročanju časnika Večer trdijo, da v osmih urah rednega dela, ko sta v omenjeni ambulanti prisotni dve medicinski sestri in zdravnik, opravijo povprečno 15 preiskav EMG. V štirih urah popoldanskega dodatnega programa, ko sta prisotna le ena medicinska sestra in zdravnik, pa naj bi opravili kar po 30 takšnih preiskav. S fotografijami iz informacijskega sistema MEDIS je nakazan tudi sum, da preiskave EMG, ki jih beležijo v popoldanskem dodatnem programu, v resnici izvajajo že dopoldan med rednim delovnim časom.

Gre za dodatni program, ki ga ministrstvo za zdravje financira za skrajševanje čakalnih vrst in se izvaja na večini oddelkov bolnišnice za določene posege in preiskave, kjer so dolge čakalne dobe. Osebje, ki ga izvaja, je za to delo plačano po podjemnih pogodbah.

Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor še preverja navedbe. "Z zadevo smo seznanjeni. Informacije preverjamo, zato zadeve do nadaljnjega dodatno ne bomo komentirali," so danes povedali za STA.

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