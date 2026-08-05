Med Iranom in Omanom potekajo pogovori o začasnem, 60-dnevnem sporazumu za ureditev plovbe skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik Donald Trump je v torkovem intervjuju za Fox News izjavil, da se bo Hormuška ožina zelo kmalu odprla, sicer bo v nasprotnem primeru Iran utrpel hud udarec.

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7.00 Trump Iranu postavil ultimat

7.00 Trump Iranu postavil ultimat

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da si Iran želi doseči dogovor z Združenimi državami Amerike, vendar je Teheranu hkrati poslal ostro opozorilo. Če ne bo omogočil ponovnega odprtja Hormuške ožine za mednarodni pomorski promet, bodo po njegovih besedah sledili novi ameriški vojaški ukrepi.

Trump je v Beli hiši poudaril, da imajo iranske oblasti po njegovem mnenju zadnjo priložnost za dogovor. Kot je dejal, si ZDA prizadevajo za diplomatsko rešitev, vendar ne bodo dopuščale dolgotrajne blokade strateško pomembne pomorske poti.

Hormuška ožina velja za eno ključnih prometnih žil svetovne energetike, saj skoznjo potuje velik del svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim zemeljskim plinom. Zaradi večmesečnih napetosti in omejenega pomorskega prometa so se na svetovnih trgih močno povečala nihanja cen energentov.

Trump je še razkril, da so ZDA v preteklih dneh razmišljale o obsežnem vojaškem napadu na Iran, vendar so ga začasno odložile zaradi možnosti novih pogajanj. Ob tem je poudaril, da bodo ZDA ukrepale, če dogovor ne bo dosežen.

Medtem iranske oblasti vztrajajo, da z Washingtonom trenutno ne vodijo neposrednih pogovorov. Potrdile so le pogajanja z Omanom o možnostih za ponovno vzpostavitev varnega ladijskega prometa skozi Hormuško ožino, pri čemer poudarjajo, da rešitev ni mogoča brez širšega političnega dogovora.