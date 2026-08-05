Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
5. 8. 2026,
7.06

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Iran ZDA pogajanja Hormuška ožina vojska nafta oskrba

Sreda, 5. 8. 2026, 7.06

32 minut

Bližnji vzhod

Trump Iranu z ultimatom: Če tega ne storite, sledi hud udarec #vŽivo

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Donald Trump | V središču pogovorov ostaja ponovno odprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. | Foto Reuters

V središču pogovorov ostaja ponovno odprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto.

Foto: Reuters

Med Iranom in Omanom potekajo pogovori o začasnem, 60-dnevnem sporazumu za ureditev plovbe skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik Donald Trump je v torkovem intervjuju za Fox News izjavil, da se bo Hormuška ožina zelo kmalu odprla, sicer bo v nasprotnem primeru Iran utrpel hud udarec.

Pomembnejše novice dneva: 

7.00 Trump Iranu postavil ultimat

7.00 Trump Iranu postavil ultimat

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da si Iran želi doseči dogovor z Združenimi državami Amerike, vendar je Teheranu hkrati poslal ostro opozorilo. Če ne bo omogočil ponovnega odprtja Hormuške ožine za mednarodni pomorski promet, bodo po njegovih besedah sledili novi ameriški vojaški ukrepi.

Trump je v Beli hiši poudaril, da imajo iranske oblasti po njegovem mnenju zadnjo priložnost za dogovor. Kot je dejal, si ZDA prizadevajo za diplomatsko rešitev, vendar ne bodo dopuščale dolgotrajne blokade strateško pomembne pomorske poti.

Hormuška ožina velja za eno ključnih prometnih žil svetovne energetike, saj skoznjo potuje velik del svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim zemeljskim plinom. Zaradi večmesečnih napetosti in omejenega pomorskega prometa so se na svetovnih trgih močno povečala nihanja cen energentov.

Trump je še razkril, da so ZDA v preteklih dneh razmišljale o obsežnem vojaškem napadu na Iran, vendar so ga začasno odložile zaradi možnosti novih pogajanj. Ob tem je poudaril, da bodo ZDA ukrepale, če dogovor ne bo dosežen.

Medtem iranske oblasti vztrajajo, da z Washingtonom trenutno ne vodijo neposrednih pogovorov. Potrdile so le pogajanja z Omanom o možnostih za ponovno vzpostavitev varnega ladijskega prometa skozi Hormuško ožino, pri čemer poudarjajo, da rešitev ni mogoča brez širšega političnega dogovora.

ATACMS
Novice ZDA naj bi porabile skoraj vse ključne rakete dolgega dosega
Iran ZDA pogajanja Hormuška ožina vojska nafta oskrba
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.