Avstralski nogometni sodnik Shaun Evans se je zaradi geste v sobi za VAR pred tekmo Nemčije in Kurasava, s katero naj bi nakazoval simbol bele moči, znašel pod drobnogledom. Po informacijah The Athletica je Fifa seznanjena z dejanjem Avstralca, a dodatnih komentarjev za zdaj ne daje.

Pred tekmo med Nemčijo in Kurasavom so, kot je to običajno, kamere pokazale tudi sodnike v sobi za VAR. Med nekajsekundnim posnetkom se je v središču pozornosti znašel sodnik Shaun Evans in dvignil veliko prahu.

Po spletu ga obtožujejo, da je poskrbel za gesto, ki jo zadnja leta razlagajo kot gesto bele moči. Avstralec je držal roko ob nogi, palec in kazalec je sklenil v obroč, preostali prsti pa so bili usmerjeni navzdol.

Pri ameriškem športnem mediju The Athletic so za pojasnilo prosili Mednarodno nogometno zvezo (Fifo), a dobili kratek odgovor. Pri krovni organizaciji pravijo, da so seznanjeni z dogajanjem, a nočejo dajati dodatnih komentarjev.

Australian Shaun Evans just pulled the move of all moves from the VAR room at the World Cup pic.twitter.com/0HK0dWrE11 — Matt Vandenberg (@M1D3V) June 15, 2026

Organizacija Fare, ki se bori proti rasizmu v nogometu, je pozvala k izločitvi sodnika s svetovnega prvenstva.

"Naši strokovnjaki menijo, da uporabljena gesta očitno spominja na obrnjeno roko z besedo OK, ki se uporablja kot simbol bele moči v globalnih skrajnodesničarskih krogih. Televizijsko občinstvo ne bi smelo biti izpostavljeno skrajnodesničarskim posameznikom, ki uporabljajo neonacistične simbole, med pripravami na ogled tekme. Zakaj bi uporabil ta simbol na svetovnem nogometnem dogodku ravno v trenutku, ko ve, da so kamere usmerjene vanj? Zdi se, da je namerno poskrbel za desničarski neonacistični simbol," so še zapisali pri ameriškem mediju in dodali, da jim pri Fifi do poznih nedeljskih večernih ur niso posredovali dodatnih pojasnil.

Tuji mediji sicer poročajo, da Fifa raziskuje Evansovo gesto.

Nemški nogometaši so na tisti tekmi Kurasav odpravili s 7:1.