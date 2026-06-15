Tunizijska nogometna reprezentanca je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva visoko, z 1:5, izgubila proti Švedski. Edini gol je dosegel branilec Maribora Omar Rekik, ki se je po porazu opravičil celotnemu narodu. Obračun je z dvema izjemnima zadetkoma zaznamoval sin Tunizijca Yasin Ayari, ki po prvem golu ni hotel proslavljati, pri drugem pa je vendarle pokazal več veselja.

Skandinavska zasedba je SP odprla udarno, v Monterreyu je Tunizijo odpravila s kar 5:1 in vpisala prve tri točke. Afriško reprezentanco je ob koncu prvega polčasa v igro z golom za znižanje na 2:1 vrnil član Maribora Omar Rekik, v drugem polčasu pa z rojaki le nemočno opazoval strelske vaje Švedov. Po visokem porazu se je branilec opravičil Tunizijcem, ki so jih z ekipo razočarali.

"Opravičujem se Tuniziji in njenemu prebivalstvu. Mučno je tako za vse nas v ekipi kot za vso Tunizijo," so pri Aftonbladetu povzeli besede 24-letnega Rekika. Nekoliko bolj milosten do soigralcev je bil trener Sabri Lamouchi, ki je v bran vzel tudi vratarja Abdelmouhiba Chamakha, proti kateremu je bilo usmerjenih ogromno kritik.

"To je poraz, ki nas zagotovo boli. Zavedali smo se kakovosti te švedske ekipe. V drugem polčasu je bilo vse skupaj lep čas zanimivo, nato pa smo naredili preveč individualnih napak. Imajo ogromno kakovosti, ampak pet golov ... To preprosto ni dovolj dobro. Ne gre za vratarjevo krivdo. Ne gre za to," je dejal 54-letni strateg Tunizijcev.

22-letni Yasin Ayari je blestel na uvodni tekmi Švedske. Foto: Reuters

Na eni strani potrtost, na drugi veselje. Dva gola je k zmagi prispeval Yasin Ayari. Uvodnega in zadnjega, izjemnega za končnih 5:1. Proslavljanja po prvem zadetku ni bilo, vezist je hitro dvignil roke in pokazal, da ne namerava proslavljati.

Ayarijev oče je namreč Tunizijec, mati Maročanka, a je bil rojen in vzgojen na Švedskem. Mladenič je pred leti razmišljal tudi o tem, da bi igral za Tunizijo, a nazadnje, tudi na prigovarjanje očeta, izbral Švedsko, saj ga je ta "sprejela in razvila".

"Kot vsi vedo, imam korenine v Tuniziji. Zame je bila to posebna tekma. Do Tunizije gojim močna čustva, sem pa razumljivo vesel, da smo zmagali. Pri drugem zadetku sem se moral malo sprostiti. Ne zgodi se vsak dan, da na svetovnem prvenstvu dosežeš dva gola," je za švedski Aftonbladet dejal 22-letni član angleškega prvoligaša Brighton & Hove Albion, ki je pred tedni postal oče.

Oče je Tunizijec, mati Maročanka, rojen in vzgojen je bil na Švedskem. Foto: Reuters

Prva njegov oče Azzouz je vztrajal, da mora sin nositi švedski dres. "Rekel sem mu, da mu mora odločitev povzročiti metuljčke. Moji otroci pripadajo Švedski. Moji otroci so bili rojeni na Švedskem. Želim si, da igra za Švedsko, državo, ki je res poskrbela zanj."

Švedi so po prvih tekmah na vrhu skupine F, v kateri so še Nizozemci in Japonci, ki so na uvodni tekmi remizirali.