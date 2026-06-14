Pred več kot desetletjem je planetarno slavo s pravilnim napovedovanjem športnih rezultatov nemške reprezentance na največjih tekmovanjih požela hobotnica Paul, zdaj pa sta se na naslovnicah v Nemčiji znašla slon Tarik in orangutan Walter. Prvi napoveduje zmago Nemčije, drugi pa senzacijo karibskega palčka Curacao! Kdo ima prav? Odgovor bo znan zvečer.

Pred uvodnim srečanjem elfa na SP 2026, Nemčija se bo v Houstonu pomerila s Curacaom, so v dortmundskem živalskem vrtu pripravili poseben izziv slonu Tariku in orangtanu Walterju. Pred prvega so postavili tri žoge. Na eni je bila zastava Nemčije, na drugi nič, tako da je simbolizirala remi, na tretji pa državno obeležje Curacaoa.

Slon Tarak napoveduje zmago Nemčije:

Watch: Tarak the elephant predicts Germany will win its first #WorldCup game pic.twitter.com/SRGSLNiEDF — CGTN (@CGTNOfficial) June 14, 2026

Slon se ni obotavljal, ampak že s prvim korakom stopil na žogo Curacaoa in jo zmaličil. Poškodoval je tudi žogo brez zastav, nemško pa je pustil nedotaknjeno. V Dortmundu verjamejo, da je slon s tem napovedal, kako bo danes elf upravičil vlogo favorita in premagal novinca na svetovni elitni sceni.

Nekoliko drugače pa je razplet na dvoboju napovedal orangutan Walter. Ko so mu ponudili dve različni škatli s hrano, ena je bila nemška, druga pa karibska, je Walter prijel v roke obe, nato pa jedel le iz tiste z obeležji Curaraoa. S tem je dal vedeti, tako so si razlagali stvari v Nemčiji, da bo avtsajder svetovnega prvenstva v uvodnem nastopu presenetil velikega favorita in pokvaril načrte štirikratnim svetovnim prvakom.

Orangutan Walter je vzel obe škatli, nato pa jedel le iz tiste, na kateri je bila zastava najmanjšega uzdeleženca svetovnih prvenstev vseh časov. Foto: Reuters

Kdo bo imel torej prav? Odgovor na to vprašanje bo znan okrog 21. ure, ko se bo v Houstonu končal uvodni dvoboj četrtega tekmovalnega dneva SP 2026.