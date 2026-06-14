Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Nedelja,
14. 6. 2026,
18.22

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nemška nogometna reprezentanca Curacao

Nedelja, 14. 6. 2026, 18.22

41 minut

Med SP 2026 pestro v živalskem vrtu v Dortmundu

Kdo ima prav? Slon izbral Nemčijo, orangutan pa Curacao!

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Orangutan Walter | Orangutan Walter je premišljeval, iz katere škatle bi vzel hrano. Nato se je odločil za tisto z zastavo Curacaoa. | Foto Reuters

Orangutan Walter je premišljeval, iz katere škatle bi vzel hrano. Nato se je odločil za tisto z zastavo Curacaoa.

Foto: Reuters

Pred več kot desetletjem je planetarno slavo s pravilnim napovedovanjem športnih rezultatov nemške reprezentance na največjih tekmovanjih požela hobotnica Paul, zdaj pa sta se na naslovnicah v Nemčiji znašla slon Tarik in orangutan Walter. Prvi napoveduje zmago Nemčije, drugi pa senzacijo karibskega palčka Curacao! Kdo ima prav? Odgovor bo znan zvečer.

Nemčija Curacao
Sportal V živo: noro, kaj se dogaja? Popolni avtsajder šokiral veliko Nemčijo!

Pred uvodnim srečanjem elfa na SP 2026, Nemčija se bo v Houstonu pomerila s Curacaom, so v dortmundskem živalskem vrtu pripravili poseben izziv slonu Tariku in orangtanu Walterju. Pred prvega so postavili tri žoge. Na eni je bila zastava Nemčije, na drugi nič, tako da je simbolizirala remi, na tretji pa državno obeležje Curacaoa.

Slon Tarak napoveduje zmago Nemčije:

Slon se ni obotavljal, ampak že s prvim korakom stopil na žogo Curacaoa in jo zmaličil. Poškodoval je tudi žogo brez zastav, nemško pa je pustil nedotaknjeno. V Dortmundu verjamejo, da je slon s tem napovedal, kako bo danes elf upravičil vlogo favorita in premagal novinca na svetovni elitni sceni.

Nekoliko drugače pa je razplet na dvoboju napovedal orangutan Walter. Ko so mu ponudili dve različni škatli s hrano, ena je bila nemška, druga pa karibska, je Walter prijel v roke obe, nato pa jedel le iz tiste z obeležji Curaraoa. S tem je dal vedeti, tako so si razlagali stvari v Nemčiji, da bo avtsajder svetovnega prvenstva v uvodnem nastopu presenetil velikega favorita in pokvaril načrte štirikratnim svetovnim prvakom.

Orangutan Walter je vzel obe škatli, nato pa jedel le iz tiste, na kateri je bila zastava najmanjšega uzdeleženca svetovnih prvenstev vseh časov. | Foto: Reuters Orangutan Walter je vzel obe škatli, nato pa jedel le iz tiste, na kateri je bila zastava najmanjšega uzdeleženca svetovnih prvenstev vseh časov. Foto: Reuters

Kdo bo imel torej prav? Odgovor na to vprašanje bo znan okrog 21. ure, ko se bo v Houstonu končal uvodni dvoboj četrtega tekmovalnega dneva SP 2026.

Katar : Švica, SP 2026
Sportal Sodniška blamaža na SP? Fifa razkrila zaplet v sobi za VAR.
Harry Kane
Sportal Zaplet Anglije pred tekmo s Hrvaško, tatovom grozi zaporna kazen
Brazilija Navijačica
Sportal Maroko dal vetra Braziliji, Katar šokiral Švico
Katar Švica
Sportal V Švici kar ne morejo verjeti. Zgodila se je katarstrofa.
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nemška nogometna reprezentanca Curacao
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.