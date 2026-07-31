Fifa kljub nesoglasjem v oceno širitve nogometnega SP

Mednarodna nogometna zveza Fifa je napovedala ustanovitev neodvisne agencije, ki bi ocenila možnost razširitve svetovnega prvenstva na 64 reprezentanc, kažejo dokumenti, ki jih je na vpogled dobila britanska tiskovna agencija Press Association.

Prav v teh dneh se predsednik Fife Gianni Infantino sooča z vse večjim pritiskom zaradi naraščajočega nasprotovanja načrtom o ustanovitvi hčerinskega podjetja in vključitvi zasebnih vlagateljev v novo družbo, ki bi upravljala svetovno prvenstvo. Predlog so že zavrnile tri kontinentalne zveze, njegov višji svetovalec Carlos Cordeiro pa je zaradi tega odstopil.

Bo širitev razvrednotila tekmovanje?

Ena glavnih skrbi glede načrta je možnost, da bi zasebni vlagatelji zaradi povečevanja donosov pritiskali za vedno večja in pogostejša tekmovanja. In prav v povezavi s širitvijo prvenstva je Press Association zdaj pridobila dokumente, iz katerih izhaja, da želi Fifa najeti neodvisno agencijo za oceno širitve SP z 48 na 64 reprezentanc, in sicer že za prvenstvo leta 2030.

Po časovnici v dokumentih morajo agencije svoje ponudbe oddati do 7. avgusta, Fifa naj bi odločitev sprejela 14. avgusta, končna analiza pa naj bi bila pripravljena do 11. septembra. Pri Press Associationu pišejo, da se Fifa na prošnjo za komentar doslej ni odzvala.

Iz dokumentov izhaja, da želi Fifa preveriti zanimanje trga in sistemske posledice širitve tekmovanja, vključno s komercialnimi priložnostmi in tveganjem zasičenosti.

V razpisni dokumentaciji piše tudi, da se "podatki o potrošnikih oziroma navijačih lahko uporabijo, kadar prispevajo k analizi, vendar ne smejo postati osrednji del študije, ki mora ostati osredotočena na poslovni vidik".

Končna presoja naj bi po navedbah Fife ugotovila, ali bi dodatna vrednost, ki bi jo prinesla širitev, odtehtala morebitno razvrednotenje tekmovanja in širše stroške za nogometni ekosistem.

Najbolj sporna je prodaja deleža zasebnim vlagateljem

Rok za oddajo analize je določen osem dni pred rokom, do katerega morajo nacionalne nogometne zveze odločiti, ali podpirajo ustanovitev pred tem omenjenega hčerinskega podjetja Fifa Forward Enterprise (FFE), ki bi prevzela komercialno in operativno upravljanje najodmevnejših tekmovanj, vključno z moškim in ženskim svetovnim prvenstvom.

Najbolj sporen del predloga FFE je prodaja manjšinskega deleža zasebnim vlagateljem. Fifa je sporočila, da naj bi skupino vlagateljev vodilo podjetje Thrive Eternal, ki ga je ustanovil Joshua Kushner, brat Jareda Kushnerja, zeta predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Predlog so že zavrnili evropska in azijska zveza ter zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Uefa je celo napovedala bojkot Fifinih tekmovanj, dokler projekt ne bo umaknjen. Uefa je kot eno ključnih tveganj izpostavila širitev in pogostejšo izvedbo tekmovanj, če bi prišlo do sodelovanja z zasebnim kapitalom.

So bile konfederacije sploh seznanjene z razpisom?

"Komercialni donos postane trajna obveznost. Pričakovanja vlagateljev postanejo vsakodnevni pritisk. Od takrat naprej nobena odločitev o mednarodnem koledarju, tekmovalnih formatih ali prihodnosti nogometa ni več sprejeta v korist igre, temveč v korist delničarjev," so prepričani pri Uefi.

Na afriški zvezi pa so ogorčeni zaradi načina komuniciranja. "To ni prvi primer, ko so ključni deležniki soočeni s pomembnimi pobudami šele po tem, ko je očitno, da je bila smer odločanja že določena."

Press Association zdaj skuša ugotoviti, ali so bile konfederacije sploh seznanjene z razpisom za študijo o širitvi svetovnega prvenstva, ki naj bi bil agencijam poslan v četrtek.

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