Visoke temperature predstavljajo pomemben dejavnik tveganja tudi v prometu, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Tveganja je mogoče zmanjšati, zato voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in pripravljeni, poskrbijo, da imajo pri sebi dovolj vode in si na daljših poteh vzamejo redne odmore.

Na agenciji svetujejo postanek najmanj vsaki dve uri oziroma približno na vsakih 200 kilometrov vožnje, priporočajo tudi, da vozniki naredijo nekaj korakov, se razgibajo in popijejo dovolj tekočine.

"Če občutite glavobol, omotico, razdražljivost ali nenavadno utrujenost, vožnjo prekinite in si vzemite daljši počitek - morda ste že dehidrirani, pa se tega ne zavedate," so izpostavili v sporočilu.

Že manjša dehidracija ima lahko velik vpliv

Kot opozarjajo, lahko že manjša dehidracija vpliva na voznikovo sposobnost varnega odločanja, vročina lahko tudi hitro poslabša morebitne zdravstvene težave voznika, zmanjšuje zbranost, poslabša presojo, podaljšuje reakcijski čas in hitreje povzroči utrujenost. Vse udeležence v prometu zato pozivajo, naj v času vročinskega vala vožnjo prilagodijo razmeram in poskrbijo za svojo psihofizično pripravljenost.

Motoristom svetujejo, naj daljše vožnje načrtujejo zgodaj zjutraj ali proti večeru, pogosto pijejo vodo in si vzamejo več postankov kot običajno. Tudi v največji vročini pa ostajajo nujni zaščitna čelada, jakna, rokavice, hlače in ustrezna obutev, so dodali.

Vozilo ohlajajte postopno

Vozilo, parkirano na soncu, se lahko v zelo kratkem času segreje do življenjsko nevarnih temperatur, zato voznikom svetujejo, da vozilo dobro prezračijo, preden sedejo za volan. Če je mogoče, naj parkirajo v senci ali uporabijo senčila, vpihovanje zraka pa naj vključijo s postopnim delovanjem.

Svetujejo tudi, da takoj po začetku vožnje vključijo notranje kroženje zraka, šobe za prezračevanje pa usmerijo vstran od odkritih delov telesa.

"Priporočljivo je, da temperatura v vozilu ostane okoli 22 do 24 stopinj Celzija, saj prevelika razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ni prijetna za telo in lahko vpliva na zdravje in počutje voznika," so zapisali.

Kot so dodali, strokovnjaki priporočajo med šest in osem stopinj razlike med zunanjo temperaturo in temperaturo kabine. Da bo temperaturni šok ob izstopu iz vozila čim manj neprijeten, svetujejo tudi, da temperaturo ob koncu potovanja postopoma dvigujemo.

Otrok in živali nikar ne puščajte v avtomobilu

Ker lahko temperatura v notranjosti avtomobila že v zelo kratkem času naraste do vrednosti, ki povzročijo vročinski udar in resno ogrozijo življenje, na agenciji ponovno opozarjajo, da otroka ali hišnega ljubljenčka nikoli ne smemo pustiti samega v parkiranem vozilu, niti za nekaj minut. "Če opazite otroka ali žival, zaprta v pregretem vozilu, nemudoma pokličite številko 112," so pozvali.

Voznikom svetujejo še, da pred daljšo potjo preverijo tlak v pnevmatikah in njihovo obrabljenost, delovanje zavor, količino in ustreznost vseh tekočin ter brezhibnost klimatske naprave, saj lahko visoke temperature dodatno obremenjujejo predvsem pnevmatike in hladilni sistem vozila, so opozorili.

Nevarno pregrevanje mobilnika

Visoke temperature lahko povzročijo tudi pregrevanje mobilnega telefona in njegov izklop ravno takrat, ko ga najbolj potrebujete, so še zapisali na agenciji. Telefon naj bo nameščen na ustreznem nosilcu ali v predalu. Če mobilni telefon uporabljate kot navigacijo, pa uporabnikom svetujejo, da ga ne puščajo izpostavljenega sončnim žarkom na armaturni plošči.