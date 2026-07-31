Češko nogometno vrsto bo prvič vodil tujec

Češka nogometna zveza je prvič v zgodovini za selektorja članske reprezentance imenovala tujca. Kot so sporočili iz češke zveze, bo selekcijo v naslednjih dveh letih vodil Španec Santi Denia.

Pri češki zvezi so dodali, da je Denia, ki je Španijo vodil do olimpijskega zlata leta 2024 v Parizu, podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Španec, ki je nasledil Miroslava Koubeka, ta se je poslovil po izpadu Češke v skupinskem delu nedavnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, je nazadnje vodil katarski klub Al-Šehanja.

"Vesel sem in zelo motiviran," je dejal 52-letni nekdanji branilec, ki je kot igralec zbral dva nastopa za špansko izbrano vrsto, v klubski karieri pa je igral za Albacete in madridski Atletico.

Denio jeseni čakajo zahtevne preizkušnje v ligi narodov, na prvih štirih tekmah v okviru lige A bo Češka igrala s Hrvaško, svetovno prvakinjo Španijo in dvakrat z Anglijo.

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