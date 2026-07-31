Franco Baresi, eden največjih nogometnih branilcev vseh časov ter legenda AC Milana in italijanske reprezentance, je po dolgi bolezni umrl v 66. letu starosti.

Baresi je celotno igralsko kariero preživel pri AC Milanu, kjer je kar 15 sezon nosil kapetanski trak. Z milanskim klubom, za katerega je igral 20 let, je osvojil tri evropske pokale in šest naslovov italijanskega prvaka. Za italijansko reprezentanco je zbral 81 nastopov ter leta 1982 osvojil naslov svetovnega prvaka.

"Celotna zgodovina AC Milana žaluje ob smrti Franca Baresija. Njegov zgled, človeška veličina in vrednote bodo za vedno, tako kot njegov legendarni dres s številko 6, neločljiv del identitete in zgodovine našega kluba. Družini Franca Baresija izrekamo iskreno sožalje. V teh težkih trenutkih z njimi žaluje celotna družina AC Milana in vsak navijač rdeče-črnih," so zapisali na pri italijanskem klubu.

Baresi je Milanu ostal zvest tudi v najtežjih obdobjih, ko je Milan celo izpadel v drugo italijansko ligo. Bil je brezkompromisen, zato še danes velja za enega največjih branilcev vseh časov. Njegov legendarni dres pa je AC Milan po koncu kariere za vedno upokojil.

Baresi se je rodil 8. maja 1960 v Travagliatu v bližini Brescie in se pridružil mladinskim selekcijam AC Milana leta 1974. Štiri leta kasneje, še pred svojim 18. rojstnim dnevom, se je pridružil tudi članski ekipi. Kapetan je postal pri 22 letih, znan pa je bil predvsem po svoji tehniki, predvidevanju poteka igre, obrambnih posredovanjih in svojih vodstvenih sposobnostih, navaja francoska tiskovna agencija AFP. (STA)

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