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Avtor:
STA

Torek,
16. 6. 2026,
13.48

Osveženo pred

53 minut

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Natisni članek
Ruben Amorim AC Milan serie A italijansko prvenstvo

Torek, 16. 6. 2026, 13.48

53 minut

Amorim novi trener Milana

Avtor:
STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ruben Amorim, Benjamin Šeško (Manchester United) | Ruben Amorim bo vodil Milan. | Foto Gulliverimage

Ruben Amorim bo vodil Milan.

Foto: Gulliverimage

Ruben Amorim, nekdanji trener Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, je novi trener italijanskega prvoligaša Milana, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Portugalec je z milanskim prvoligašem podpisal dveletno pogodbo. Novice klub še ni potrdil, a pri Ansi trdijo, da se bo to zgodilo še danes.

Amorim je bil brez dela vse od januarja, ko je moral zapustiti Manchester United, kjer pa zgodba vsaj finančno še ni končana. Britanski mediji pišejo, da bi Portugalec in člani njegove ekipe od angleškega kluba lahko dobili še 18,3 milijona evrov odškodnine.

Pri Milančanih bo Amorim zamenjal Massimiliana Allegrija, ki je zapustil klub, potem ko je ta močno popustil ob koncu sezone.

Iz Italije prihaja tudi novica, da je Allegri prevzel Napoli, potem ko je nekdanji selektor Italije Antonio Conte po sezoni zapustil klub.

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