Nizozemski as naslovil kritiko na Fifo, Kloppove ostre besede poskrbele za zmedo

Na SP 2026 v nogometu ne manjka novosti Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Eno izmed največjih predstavlja obvezen triminutni odmor za hidracijo (hydration break). Zgodi se med vsakim polčasom, prekine ritem dvoboja in po svoje pomaga ekipi, ki je takrat v podrejenem položaju, televizijski gledalci po vsem svetu pa se takrat poslovijo od kadrov s prizorišč, saj jih pozdravi kopica oglasnih sporočil. Novost Fife tako buri duhove. Zadevo so začinili kritični pogledi in vsaj v primeru Jürgena Kloppa poskrbeli za dodatno zmedo.

Mnenja o uvedbi obveznega pravila o triminutnem odmoru za hidracijo, ki se pojavi sredi vsakega polčasa, so deljena. Fifa izpostavlja, da je v ospredju skrb za zdravje igralcev. Lani, ko je v vročih poletnih mesecih v ZDA potekalo klubsko svetovno prvenstvo, igralcem zaradi vročine ni bilo prijetno. To je dalo misliti svetovni krovni zvezi. Nogometašem je želela na SP 2026 ponuditi boljše pogoje za igro. Zato naj bi se odločila za novost.

Prizor, ki je zaznamoval dogajanje na letošnjem mundialu. Foto: Reuters

Ker pa ta velja za vse tekme in ni odvisna od tega, kako vroče je takrat na stadionu, ne manjka kritik na račun Fife, da se je za takšen korak odločila zaradi finančnih motivov. Odmori za hidracijo namreč med polčasom ponujajo prvovrstno priložnost za predvajanje oglasnih sporočil, ta pa prinašajo dodaten zaslužek, ki se na tako velikem tekmovanju, kot je svetovno prvenstvo v nogometu, meri v milijardah evrov. Kdo ima torej prav?

Nizozemskemu zvezdniku to ni všeč

Virgil van Dijk v vlogi televizijskega gledalca med odmori za hidracijo igralcev ni pretirano užival. Foto: Reuters Po dvoboju med Nizozemsko in Japonsko (2:2) je kapetan tulipanov Virgil van Dijk podal kritično mnenje o tej novosti, ki je tekme svetovnega prvenstva iz prejšnje tradicionalne forme dveh polčasov razdelila kar na četrtine.

"Odmori za hidracijo so resnično zanimivi. Ogledal sem si vse tekme svetovnega prvenstva do danes. Ko se tekma prekine in se začnejo predvajati reklame, mi to ni všeč," je izkušeni branilec Liverpoola, ki je Nizozemsko na tekmi proti Japonski popeljal v vodstvo z 1:0, poudaril, da ga moti takšna prekinitev dvoboja.

"To ni dobro niti za nevtralne gledalce, ki spremljajo tekme po televiziji. Če je res vroče, bi bilo dobro, da uvedemo odmor za hidracijo, a bi se po mojem mnenju morali o tem odločati za vsako tekmo posebej. A mislim, da sem o tem povedal že dovolj," ni želel iti še podrobneje v drobovje ene izmed novosti, ki na tem SP 2026 dviga največ prahu in strokovnih analiz. Po Nizozemčevem mnenju bi torej lahko pravilo o odmoru za hidracijo obveljalo le za tekme z zelo visokimi temperaturami, tiste, kjer ne vladajo tako zahtevni pogoji, pa bi lahko potekale brez premora in zadržale ritem.

Kloppove kritike, ki naj jih ne bi nikoli izrekel

Pred dnevi so močno odmevale izjave Jürgena Kloppa, ki je v kritičnih obtožbah šel še korak dlje. O njih so pisali tudi večji nogometni portali po vsem svetu. Nemec, znan po iskrivih izjavah brez dlake na jeziku, naj bi za ZDF nanizal ogromno kritik na račun novega pravila.

Jürgen Klopp si je na SP 2026 ogledal dvoboj med Nemčijo in Kurasavom (7:1). Foto: Reuters

"Nogomet je postal talec odločevalcev, ki živijo v klimatiziranih pisarnah. Ko sem videl, kako igralci mirujejo in stojijo med odmorom za vročino, medtem pa so televizijski odmori narekovali ritem tekme, sem se vprašal, komu v resnici služi svetovno prvenstvo. Navijačem? Igralcem? Ali oglaševalcem?" naj bi povedal Klopp – oziroma naj bi mu nekdo vsiljeval mnenje, saj so se pozneje pojavile razlage, da so bili njegovi citati izmišljeni. Tudi zaradi tega, ker nekdanji trener Liverpoola in Borussie Dortmund v zadnjem obdobju ni nikoli gostoval pred kamerami ZDF.

Kloppova šaljiva objava o odmoru za hidracijo na družbenih omrežjih:

Jurgen Klopp on Instagram mocking Hydration Break 😂😂! pic.twitter.com/VjS0pnmkyD — The Final Whistle (@Rufus_45) June 15, 2026

Zato je treba vzeti z rezervo, čeprav se ne izključuje možnost, da je mnenje 59-letnega Nemca o tej temi resnično takšno, tudi njegove preostale izjave, ki so pred dnevi hitro zaokrožile po svetovnem spletu. V njih je nogometno tekmo primerjal z reko, odmor za hidracijo pa z jezovi, ki prekinjajo naravni ritem srečanja in dovoljujejo izpostavljenost oglasnih sporočil.

Mauricio Pochettino med posvetom z varovanci med odmorom za hidracijo. Foto: Reuters

So pa potrjeno resnične izjave, ki jih je do novosti Fife v kritičnem tonu izrekel selektor ZDA Mauricio Pocchetino. "To mi ni všeč. To pravilo podpiram, ko vladajo resnično ekstremne vročinske razmere. Če pa so razmere v redu, je to pravilo nepotrebno," je pojasnil Argentinec, ki je na uvodnem nastopu javnost navdušil z izjemno predstavo in visoko zmago sogostiteljev prvenstva proti Paragvaju (4:1).

Ancelottiju odmor prišel zelo prav

Carlo Ancelotti je na prvi tekmi na SP 2026 stežka osvojil točko proti Maroku. Foto: Reuters Pojavile so se kritike, da je ta odmor, ki naj bi bil namenjen zlasti oglaševalcem, razdelili nogometno tekmo na štiri dele, da zdaj ne spremljamo le dveh polčasov, ampak kar štiri četrtine. Po odmorih za hidracijo pa se dogajajo različne stvari. Tista ekipa, ki je bila v zaostanku, pogosto zaigra bistveno bolje, obratno pa velja za tistega, ki je do takrat prevladoval. To pa zato, ker imajo selektorji na voljo tri dragocene minute, v katerih lahko igralce opozorijo na taktične napake ter jim podajo napotke, kako bi lahko spremenili ritem srečanja v svojo korist. Da jima ta odmor ni škodoval, sta po poročanju BBC Sport posredno priznala nemški selektor Julian Nagelsmann in tudi sloviti Italijan Carlo Ancelotti, ki vodi Brazilijo.

Elf je po prvem odmoru začel izdatneje rešetati mrežo Kurasava (od 1:1 do 7:1), Brazilci pa so tudi po zaslugi mojstrske akcije Viniciusa Juniorja hitro izenačili proti Maroku na 1:1. "Med tem odmorom sem lahko igralcem pojasnil, kje je težava v igri. Lahko smo opravili nekatere taktične spremembe, ki so se izkazale za dobre," je dejal Ancelotti.

Zaradi tega se poraja vprašanje, ali je ta odmor resnično namenjen le zdravju igralcev in njihovi osvežitvi. Nekateri razmišljajo v tej smeri, da igralci zaradi tega v času, ko posegajo po napitkih, sploh ne bi smeli biti v stiku s selektorjem.

"Če izgubljaš, ti pride prav"

Angležinja Emma Hayes, selektorka ženske reprezentance ZDA, je v pogovoru za ITV Sport dejala, da je odmor za hidracijo rešilna bilka za ekipe v zaostanku. "Ekipa, ki vodi, izgubi zagon. Če vodiš, si tega ne želiš. Če izgubljaš, pa ti ta odmor pride prav."

Španci pod taktirko Luisa de la Fuenteja niso našli pravega načina, kako zatresti mrežo Zelenortskih otokov. Foto: Reuters

O tem je za omenjeni medij spregovoril tudi nekdanji španski nogometni as Juan Mata. "Kot igralcu mi tak odmor ne bi bil všeč. Ko zaostajaš, želiš čim prej zadeti, ko pa vodiš, želiš zadržati žogo v svoji posesti. Ta odmor prekine ta ritem," je dejal Španec, ki je pred 16 leti pomagal domovini do svetovnega naslova, v ponedeljek pa spremljal eno večjih senzacij tega mundiala, ko so njegovi rojaki proti debitantu Zelenortskim otokom osvojili zgolj točko (0:0).

Ker pa je Fifa pravilo sprejela kot obvezno, bo odmor za hidracijo nogometašev ostal sredi polčasov, praviloma z začetkom v 22. in 67. minuti, prav na vsaki tekmi vse do konca mundiala. Ne glede na to, kakšna bo temperatura v času srečanja. S tem pa zagotovo še ne bo konec javnih obračunavanj in kritičnih pogledov, ki bodo leteli zlasti na odločevalce pri Fifi.