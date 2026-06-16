Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
16. 6. 2026,
9.30

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Španska nogometna reprezentanca stave Zelenortski otoki

Torek, 16. 6. 2026, 9.30

37 minut

SP 2026

Polom Španije odzvanja: eden izmed navijačev na zmago stavil skoraj milijon

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Španija | Španija je le remizirala z Zelenortskimi otoki. | Foto Reuters

Španija je le remizirala z Zelenortskimi otoki.

Foto: Reuters

Ponedeljkov remi Španije in Zelenortskih otokov v prvem krogu svetovnega prvenstva še naprej odzvanja. Na družbenih omrežjih se je pojavil stavni "listek" enega izmed navijačev, ki je izgubil stavo v vrednosti dobrih 999 tisoč dolarjev (862 tisoč evrov), potem ko je stavil na zmago Špancev.

Zelenortski otoki, ki so na 67. mestu Fifine lestvice, so bili pred tekmo s Španijo velik avtsajder. Vsi so pričakovali gladko zmago Špancev, zato je bil eden od navijačev pripravljen tvegati sedemmestni znesek na zmago evropskih prvakov. A Španija je ostala brez zmage, potem ko je 40-letni vratar Vozinha z vrsto izjemnih obramb svoji reprezentanci priigral točko.

Stava je bila sklenjena na platformi Polymarket, ameriški platformi za napovedne trge, ki temelji na kriptovalutah. Španska zmaga bi mu zaradi majhne kvote prinesla dobiček v višini 1.085.943 dolarjev (937.060 evrov), torej bi svoj znesek nadgradil s približno 75 tisoč evri. Drugi uporabnik z vzdevkom fishalaive pa je stavil 400 tisoč dolarjev (345 tisoč evrov) na to, da Španija ne bo zmagala. S tem je zaslužil 4,7 milijona dolarjev (4,06 milijona evrov). Verjetnost, da bi se to zgodilo, je bila le devetodstotna, a se je na koncu uresničila.

Španija je na prvenstvo prišla kot eden glavnih favoritov skupaj s Francijo, vendar bo morala na tekmah proti Savdski Arabiji in Urugvaju pokazati več, če želi ohraniti možnosti za prvo mesto v skupini H. Kljub temu ji težave na uvodni tekmi velikih turnirjev niso neznane. Leta 2010 je izgubila proti Švici z 0:1, nato pa osvojila naslov svetovnega prvaka.

Predstavo in izkupiček Španije so raztrgali tudi v španskih medijih. "Katastrofa za začetek. Nenadoma je v Atlanti udarila katastrofa. Neprepoznavna Španija, ki ji je primanjkovalo igre in idej, ni mogla doseči gola proti Zelenortskim otokom, živahni ekipi, ki je poskrbela za največje presenečenje tega svetovnega prvenstva," so med drugim zapisali pri Marci.

Preberite še:

Herve Renard
Sportal Tunizijci že našli zamenjavo na selektorskem mestu
Iran
Sportal Iranci takoj po tekmi prisiljeni zapustiti ZDA
Iran
Sportal Žvižgi med himno Irana, Španijo osramotil 40-letnik, Lukaku pokvaril rojstni dan Salahu
SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Španska nogometna reprezentanca stave Zelenortski otoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.