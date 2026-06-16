Ponedeljkov remi Španije in Zelenortskih otokov v prvem krogu svetovnega prvenstva še naprej odzvanja. Na družbenih omrežjih se je pojavil stavni "listek" enega izmed navijačev, ki je izgubil stavo v vrednosti dobrih 999 tisoč dolarjev (862 tisoč evrov), potem ko je stavil na zmago Špancev.

Zelenortski otoki, ki so na 67. mestu Fifine lestvice, so bili pred tekmo s Španijo velik avtsajder. Vsi so pričakovali gladko zmago Špancev, zato je bil eden od navijačev pripravljen tvegati sedemmestni znesek na zmago evropskih prvakov. A Španija je ostala brez zmage, potem ko je 40-letni vratar Vozinha z vrsto izjemnih obramb svoji reprezentanci priigral točko.

🚨BREAKING: Someone just put $1M on Spain to WIN their match vs Cape Verde today



This pays out is $1,085,943.48 on Polymarket pic.twitter.com/7ODo3dJ7Pl — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 15, 2026

Stava je bila sklenjena na platformi Polymarket, ameriški platformi za napovedne trge, ki temelji na kriptovalutah. Španska zmaga bi mu zaradi majhne kvote prinesla dobiček v višini 1.085.943 dolarjev (937.060 evrov), torej bi svoj znesek nadgradil s približno 75 tisoč evri. Drugi uporabnik z vzdevkom fishalaive pa je stavil 400 tisoč dolarjev (345 tisoč evrov) na to, da Španija ne bo zmagala. S tem je zaslužil 4,7 milijona dolarjev (4,06 milijona evrov). Verjetnost, da bi se to zgodilo, je bila le devetodstotna, a se je na koncu uresničila.

Španija je na prvenstvo prišla kot eden glavnih favoritov skupaj s Francijo, vendar bo morala na tekmah proti Savdski Arabiji in Urugvaju pokazati več, če želi ohraniti možnosti za prvo mesto v skupini H. Kljub temu ji težave na uvodni tekmi velikih turnirjev niso neznane. Leta 2010 je izgubila proti Švici z 0:1, nato pa osvojila naslov svetovnega prvaka.

Predstavo in izkupiček Španije so raztrgali tudi v španskih medijih. "Katastrofa za začetek. Nenadoma je v Atlanti udarila katastrofa. Neprepoznavna Španija, ki ji je primanjkovalo igre in idej, ni mogla doseči gola proti Zelenortskim otokom, živahni ekipi, ki je poskrbela za največje presenečenje tega svetovnega prvenstva," so med drugim zapisali pri Marci.

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