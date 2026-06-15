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Avtor:
Ž. L.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
16.28

Osveženo pred

10 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Zlatan Ibrahimović Lepa Brena Thierry Henry

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 16.28

10 minut

Poslušal tudi legendarni Henry

Zlatan Ibrahimović med prenosom na SP navdušil z Lepo Breno #video

Avtor:
Ž. L.

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Zlatan Ibrahimović | Zlatan Ibrahimović je užival v ritmih Lepe Brene. | Foto Guliverimage

Zlatan Ibrahimović je užival v ritmih Lepe Brene.

Foto: Guliverimage

Tudi Zlatan Ibrahimović je v teh dneh del nogometnega spektakla onkraj velike luže. Dnevi njegovih vragolij na zelenicah so sicer mimo, se pa karizmatični 44-letnik odlično znajde tudi za mikrofonom in televizijskimi kamerami. V studiu mreže Fox Sports je poskrbel že za kar nekaj trenutkov in izjav, ki so obkrožile svetovni splet, zdaj je to storil z glasbo Lepe Brene.

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Med prvo tekmo njegovih rojakov Švedov, ki so s 5:1 odpihnili Tunizijo, se je na dogodku UFC družil z Donaldom Trumpom. Kritiziral je Fifo in njeno odločitev, da nogometašem ukrade nekaj sekund za izjavo tudi med polčasom. V studiu pred tekmo Kanada - Bosna in Hercegovina je s Thierryjem Henryjem prepeval uspešnico skupine Dubioza kolektiv, a je hkrati razjezil navijače zmajev, ko je dal vedeti, da na letošnjem mundialu navija za Hrvaško.

Zlatan Ibrahimović je vsekakor človek, ki rad (in uspešno) opozarja nase. Upokojeni napadalec je v družbi legendarnega Henryja zdaj poskrbel za nov posnetek, ki je preplavil družbena omrežja na Balkanu. Tokrat je priljubljeni Ibra vključil Lepo Breno in njeno pesem Luda za tobom.

"To je moja glasba," je ponosno razložil Šved balkanskih korenin, medtem ko je voditelja v studiu zanimalo, kdo je izvajalec predvajane pesmi. "Ne boš razumel," je odgovoril Ibrahimović, a nato kolegu vendarle razložil, da gre za ljubezensko pesem.

Z nasmehom na obrazu je vse skupaj spremljal tudi Henry, ki mu glasba Lepe Brene najbrž ni povsem tuja. Že več let je namreč poročen s Sarajevčanko Andreo Rajačić.

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