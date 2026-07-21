V Muro še ena pomoč iz Rijeke

NŠ Mura od letos sodeluje s HNK Rijeka in tako zdaj kot dodatna moč v obrambi z Rujevice v Fazanerijo prihaja obetavni 19-letnik Lovro Kitin.

Lovro Kitin je prve nogometne korake storil v rodnem Zadru, nakar se je leta 2022 preselil v HNK Rijeka, kjer je že kot sedemnajstletnik debitiral v članski ekipi in sicer 19. maja 2024 v gosteh proti Osijeku. Za člansko ekipo je doslej zbral pet nastopov.

Lovro je tudi redni član vseh mlajših selekcij hrvaške reprezentance, za katere je zbral sedemnajst nastopov, nazadnje je za izbrano vrsto do 19 let igral letos februarja proti Češki. V preteklih tednih je opravil celotne priprave s članskim moštvom Rijeke, zdaj pa se po obojestranskem dogovoru seli k Muri, kjer bo nadaljeval s svojim razvojem. Gre za mladega in obetavnega nogometaša.

"Z Lovrom smo dobili dodatno širino na mestu osrednjega branilca, z njegovim prihodom smo na tem igralnem položaju zdaj popolnjeni, obenem pa smo dodatno zaostrili konkurenco. Lovro je vseskozi član mlajših reprezentanc hrvaške izbrane vrste, tudi to, da je pri sedemnajstih letih debitiral za Rijeko nekaj pove o njegovem potencialu," je o novincu povedal trener Mitja Mörec.

"Zelo zadovoljen sem, da sem prišel v Muro. Verjamem, da sem naredil dober korak v svoji karieri in komaj čakam, da spoznam soigralce ter se pridružim treningom. Obljubim lahko, da bom na vsakem treningu dal vse od sebe, napredoval in pomagal ekipi doseči čim boljše rezultate," pa je prvi misli strnil Lovro Kitin.

Mura bo na v soboto ob 18. uri na tekmi drugega kroga prve slovenske nogometne lige gostila Olimpijo.