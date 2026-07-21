Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Torek,
21. 7. 2026,
12.14

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Luka Modrić hrvaška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Liga narodov Španska nogometna reprezentanca AC Milan

Torek, 21. 7. 2026, 12.14

38 minut

Slovo hrvaškega kapetana 6. oktobra proti Španiji?

Luka Modrić sprejel odločitev, to bo še pestro!

Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Luka Modrić | Luka Modrić je za hrvaško reprezentanco odigral 202 tekmi in dosegel 29 zadetkov. Je eden od zgolj štirih nogometašev v zgodovini nogometa, ki so presegli mejo 200 nastopov za izbrano vrsto. | Foto Reuters

Luka Modrić je za hrvaško reprezentanco odigral 202 tekmi in dosegel 29 zadetkov. Je eden od zgolj štirih nogometašev v zgodovini nogometa, ki so presegli mejo 200 nastopov za izbrano vrsto.

Foto: Reuters

Nedavno končano SP 2026 se bo v zgodovino nogometa zapisalo tudi po tem, da so na njem skoraj zagotovo zadnjič na največjem tekmovanju na svetu nastopili številni izkušeni superzvezdniki. Če 39-letni Argentinec Lionel Messi in 41-letni Portugalec Cristiano Ronaldo še nista javno spregovorila o svojih nadaljnjih reprezentančnih načrtih, pa iz Italije poročajo o tem, da naj bi 40-letni Hrvat Luka Modrić že sprejel končno odločitev. Zadnjič naj bi državni dres oblekel 6. oktobra, ko bo Hrvaška v Splitu v ligi narodov – na tem spektaklu velja pričakovati razprodan Poljud – gostila najboljšo reprezentanco na svetu, aktualne svetovne prvake Špance!

Luka Modrić
Sportal Hrvaška na nogah, svetovna fenomena še nista rekla zadnje

Po koncu SP 2026 se je na Hrvaškem že zgodila velika sprememba. Namesto Zlatka Dalića je selektorsko vlogo prevzel Slaven Bilić. Ko so ga hrvaški novinarji povprašali, ali želi v svojo novo reprezentančno zgodbo vključiti tudi Luko Modrića, ki bo čez nekaj mesecev dopolnil 41 let, je povratnik na selektorski stolček odgovoril pritrdilno. Dal je vedeti, da nogometašev ne loči na stare in mlade, ampak zgolj na dobre in manj dobre, na primerne in manj primerne za izbrano vrsto.

Z Milanom je "za las" ostal brez vstopnice za ligo prvakov, a želi poskusiti še enkrat. | Foto: Reuters Z Milanom je "za las" ostal brez vstopnice za ligo prvakov, a želi poskusiti še enkrat. Foto: Reuters

Podobno pozitivno mnenje ima o Modriću tudi novi trener Milana Ruben Amorim. Nekdanji Šeškov strateg na Otoku želi na San Siru zgraditi rdeče-črno pravljico z obilno pomočjo neuničljivega Hrvata, ki pri dobrih 40 letih še vedno predstavlja dodano vrednost na igrišču.

Njegov zadnji ples na SP se je končal kontroverzno

Leta 2018 je prekinil desetletno vladavino dvojca Messi–Ronaldo. | Foto: Reuters Leta 2018 je prekinil desetletno vladavino dvojca Messi–Ronaldo. Foto: Reuters To je dokazal tudi na nedavnem SP 2026, kjer se je s Hrvaško še tretjič zapored uvrstil v izločilni del. Za razliko od Rusije (2018), kjer je z ognjenimi senzacionalno zaigral v velikem finalu in osvojil priznanje za najboljšega igralca tekmovanja, le nekaj mesecev pozneje pa prejel še zlato žogo in s tem prekinil desetletno vladavino zvezdniškega dvojca Messi–Ronaldo, ter Katarja (2022), kjer je Hrvaški pomagal do izjemnega brona, pa je tokrat na drugi strani velike luže pokleknil že ob prvi oviri v izločilnem delu.

Na obračunu med Hrvaško in Portugalsko je bilo razburljivo do zadnje sekunde. O tej tekmi se bo žal še dolgo razpredalo zaradi kontroverzne, malodane bizarne sodniške odločitve, ki je Hrvaški preprečila izenačenje na 2:2 in možnost igranja podaljška. To je bil nenavaden primer, v katerega so bili vpleteni moderna tehnologija na čelu s senzorjem v žogi, lasje Igorja Matanovića in glavni sodnik.

Na dvoboju med Hrvaško in Portugalsko je bilo napeto do zadnje sekunde. | Foto: Reuters Na dvoboju med Hrvaško in Portugalsko je bilo napeto do zadnje sekunde. Foto: Reuters

Portugalska si je takrat oddahnila. Čeprav ji je Hrvaška v drugem polčasu zadala ogromno težav, so vendarle v osmino finala napredovali Cristiano Ronaldo in druščina. Hrvati so izpadli, zdaj že nekdanji selektor Zlatko Dalić je nekaj dni pozneje dal vedeti, da je postala majhna Hrvaška zaradi uspešnosti trn v peti velikim in je Fifa naredila vse, da prepreči še tretji zaporedni uspeh slovenskih sosedov na SP, Luka Modrić pa je s tem končal svojo razkošno pot na svetovnih prvenstvih. Zaigral je kar na petih in pri tem osvojil dve medalji.

Lionel Messi
Sportal Lionel Messi prekinil molk

Posloviti se želi v Splitu

Luka Modrić namerava skleniti svojo pestro reprezentančno pot 6. oktobra v Splitu. | Foto: Grega Valančič/Sportida Luka Modrić namerava skleniti svojo pestro reprezentančno pot 6. oktobra v Splitu. Foto: Grega Valančič/Sportida Po vrnitvi v Evropo se svetlolasi Dalmatinec še ni zjasnil o svoji prihodnosti. Kot kaže, pa bo klubsko kariero nadaljeval pri svoji ljubezni iz otroških let, Milanu. Ne bo pa prenehal tudi igrati za reprezentanco! Italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport namreč razkriva, da želi Modrić jeseni znova obleči hrvaški dres, nato pa 6. oktobra odigrati zadnjo tekmo. "Takrat želi odigrati poslovilno tekmo lige narodov v Splitu med Hrvaško in Španijo, nato pa se v popolnosti posvetiti le še Milanu. Svojo odločitev je že sporočil selektorju Biliću, kmalu pa bodo o njej obveščeni tudi navijači Milana," dodaja italijanski medijski velikan.

Če se bo ta napoved izkazala za resnično, bi lahko torej Modrić jeseni odigral še štiri tekme za Hrvaško, nato pa sklenil reprezentančno kariero. Žreb je kockastim v jesenski ligi narodov dodelil izrazito neugodno skupino, v kateri se bodo za točke potegovali proti svetovnim prvakom Španiji, tretjeuvrščeni ekipi SP 2026 Angliji, ki je na letošnjem mundialu v Dallasu odpravila Hrvaško s 4:2, in Češki. Uvodni štirje krogi bodo v nekoliko spremenjenem tekmovalnem formatu lige narodov odigrani od 26. septembra do 6. oktobra.

Luka Modrić še ni rekel zadnje. Za Hrvaško namerava zaigrati tudi jeseni v ligi narodov. | Foto: Reuters Luka Modrić še ni rekel zadnje. Za Hrvaško namerava zaigrati tudi jeseni v ligi narodov. Foto: Reuters

Hrvaška bo ta zgoščeni del sklenila z največjim mogočim spektaklom, saj bo v Splitu na zagotovo razprodanem Poljudu gostila Španijo. Modrić se tako želi posloviti proti najboljšim na svetu. Španijo nosi globoko v srcu, pri madridskem Realu še vedno uživa sloves planetarnega zvezdnika, v dresu belih baletnikov pa je podiral številne mejnike.

Želel je zaigrati za Hajduk, a ...

V belem dresu madridskega Reala se je podpisal pod številne podvige. V la ligi in ligi prvakov se je pogosto meril tudi proti Janu Oblaku. | Foto: Guliverimage V belem dresu madridskega Reala se je podpisal pod številne podvige. V la ligi in ligi prvakov se je pogosto meril tudi proti Janu Oblaku. Foto: Guliverimage Kot deček je sicer sanjal o drugačnem belem dresu. Kot otrok, ki je prihajal iz okolice Obrovca, nato pa so ga vojne vihre pregnale v Zadar, je želel zaigrati za Hajduk. Kot skoraj vsak dalmatinski deček je hrepenel po tem, da bi nosil beli dres splitskega kluba. Ni mu bilo usojeno, saj funkcionarji Hajduka niso pravočasno prepoznali njegovega potenciala, nato pa je Modrić sprejel odločitev, ki je epicenter moči klubskega nogometa na Hrvaškem popolnoma preselila v Zagreb. Postal je klubska ikona zagrebškega Dinama, kjer si je delil slačilnico s številnimi bodočimi zvezdniki ne le hrvaškega, ampak tudi svetovnega nogometa.

V začetku oktobra se mu bo želja, da bi doživel stoječe ovacije celotnega Poljuda, vendarle izpolnila. Če se bo resnično poslovil 6. oktobra proti Španiji, ravno tekmecu, s katerim bi se Hrvaška srečala v osmini finala SP 2026, če bi izločila Portugalsko, bo v mestu pod Marjanom zagotovo čustveno in slovesno. To bi bil večer, ko bi se poslovil prvi hrvaški nogometaš, ki je bil razglašen za najboljšega na svetu.  

Hrvaška bo uvodno domačo tekmo v ligi narodov proti Angliji na Reki zaradi kazni odigrala pred praznimi tribunami, 6. oktobra pa velja proti Španiji pričakovati polne tribune. | Foto: Reuters Hrvaška bo uvodno domačo tekmo v ligi narodov proti Angliji na Reki zaradi kazni odigrala pred praznimi tribunami, 6. oktobra pa velja proti Španiji pričakovati polne tribune. Foto: Reuters

"Modrić si ne želi, da bi se njegova fantastična kariera končala z neuspehom Milana, ki se v prejšnji sezoni v italijanskem prvenstvu ni uvrstil v ligo prvakov, ali pa z razočaranjem Hrvaške na dvoboju šestnajstine finala SP 2026 proti Portugalski. Želi se posloviti drugače in morda Milanu pomagati do lovorike," je še zapisala priljubljena "Gazzetta" in s tem zamajala v zadnjih tednih glasne govorice na Hrvaškem, da bi lahko Modrić v reprezentančnem dresu vztrajal vse do naslednjega velikega tekmovanja, Eura 2028 na Otoku!

Modrić se je tako, če gre verjeti besedam italijanskih novinarjev, že odločil glede reprezentančne prihodnosti. Kako pa se bosta odločila njegova "vrstnika" Ronaldo in Messi? O tem bo treba še malce počakati.

John Malkovich
Trendi Luka Modrić Johnu Malkovichu: "Prosim, izbriši mojo številko"
Hrvaška, Luka Modrić, Cristiano Ronaldo
Sportal Ronaldo po tekmi tolažil objokane Hrvate. Modrić: Kmalu boste vse izvedeli.
Zinedine Zidane
Sportal Zinedine Zidane naj bi že podpisal dolgoročno pogodbo
thumb
Trendi Hrvaški nogometaš po svetovnem prvenstvu skočil v zakon
Aleksander Čeferin, Gianni Infantino
Sportal Čeferin namesto Infantina na čelu Fife? Uefa pripravlja načrt.
Slavko Vinčić
Sportal Hvalnice na račun sojenja Slavka Vinčića in ekipe
Radenko Mijatović
Sportal Predsednik NZS ne podpira te ideje Fife. Kaj ga je navdušilo, kaj pa zmotilo na SP 2026?
Donald Trump Gianni Infantino
Sportal Svinjarija. Zgodilo se je nedopustno.
SP 2026 finale Španija je prvak
Sportal Argentina brez strela na gol, a Španija do lovorike šele v drugem podaljšku
Petar Stojanović Dani Olmo
Sportal Petar Stojanović: Vsi smo ga imeli radi. Postal je Dani Olmić.
Luka Modrić hrvaška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Liga narodov Španska nogometna reprezentanca AC Milan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.