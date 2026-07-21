Luka Modrić sprejel odločitev, to bo še pestro!

Nedavno končano SP 2026 se bo v zgodovino nogometa zapisalo tudi po tem, da so na njem skoraj zagotovo zadnjič na največjem tekmovanju na svetu nastopili številni izkušeni superzvezdniki. Če 39-letni Argentinec Lionel Messi in 41-letni Portugalec Cristiano Ronaldo še nista javno spregovorila o svojih nadaljnjih reprezentančnih načrtih, pa iz Italije poročajo o tem, da naj bi 40-letni Hrvat Luka Modrić že sprejel končno odločitev. Zadnjič naj bi državni dres oblekel 6. oktobra, ko bo Hrvaška v Splitu v ligi narodov – na tem spektaklu velja pričakovati razprodan Poljud – gostila najboljšo reprezentanco na svetu, aktualne svetovne prvake Špance!

Po koncu SP 2026 se je na Hrvaškem že zgodila velika sprememba. Namesto Zlatka Dalića je selektorsko vlogo prevzel Slaven Bilić. Ko so ga hrvaški novinarji povprašali, ali želi v svojo novo reprezentančno zgodbo vključiti tudi Luko Modrića, ki bo čez nekaj mesecev dopolnil 41 let, je povratnik na selektorski stolček odgovoril pritrdilno. Dal je vedeti, da nogometašev ne loči na stare in mlade, ampak zgolj na dobre in manj dobre, na primerne in manj primerne za izbrano vrsto.

Z Milanom je "za las" ostal brez vstopnice za ligo prvakov, a želi poskusiti še enkrat. Foto: Reuters

Podobno pozitivno mnenje ima o Modriću tudi novi trener Milana Ruben Amorim. Nekdanji Šeškov strateg na Otoku želi na San Siru zgraditi rdeče-črno pravljico z obilno pomočjo neuničljivega Hrvata, ki pri dobrih 40 letih še vedno predstavlja dodano vrednost na igrišču.

Njegov zadnji ples na SP se je končal kontroverzno

Leta 2018 je prekinil desetletno vladavino dvojca Messi–Ronaldo. Foto: Reuters To je dokazal tudi na nedavnem SP 2026, kjer se je s Hrvaško še tretjič zapored uvrstil v izločilni del. Za razliko od Rusije (2018), kjer je z ognjenimi senzacionalno zaigral v velikem finalu in osvojil priznanje za najboljšega igralca tekmovanja, le nekaj mesecev pozneje pa prejel še zlato žogo in s tem prekinil desetletno vladavino zvezdniškega dvojca Messi–Ronaldo, ter Katarja (2022), kjer je Hrvaški pomagal do izjemnega brona, pa je tokrat na drugi strani velike luže pokleknil že ob prvi oviri v izločilnem delu.

Na obračunu med Hrvaško in Portugalsko je bilo razburljivo do zadnje sekunde. O tej tekmi se bo žal še dolgo razpredalo zaradi kontroverzne, malodane bizarne sodniške odločitve, ki je Hrvaški preprečila izenačenje na 2:2 in možnost igranja podaljška. To je bil nenavaden primer, v katerega so bili vpleteni moderna tehnologija na čelu s senzorjem v žogi, lasje Igorja Matanovića in glavni sodnik.

Na dvoboju med Hrvaško in Portugalsko je bilo napeto do zadnje sekunde. Foto: Reuters

Portugalska si je takrat oddahnila. Čeprav ji je Hrvaška v drugem polčasu zadala ogromno težav, so vendarle v osmino finala napredovali Cristiano Ronaldo in druščina. Hrvati so izpadli, zdaj že nekdanji selektor Zlatko Dalić je nekaj dni pozneje dal vedeti, da je postala majhna Hrvaška zaradi uspešnosti trn v peti velikim in je Fifa naredila vse, da prepreči še tretji zaporedni uspeh slovenskih sosedov na SP, Luka Modrić pa je s tem končal svojo razkošno pot na svetovnih prvenstvih. Zaigral je kar na petih in pri tem osvojil dve medalji.

Posloviti se želi v Splitu

Luka Modrić namerava skleniti svojo pestro reprezentančno pot 6. oktobra v Splitu. Foto: Grega Valančič/Sportida Po vrnitvi v Evropo se svetlolasi Dalmatinec še ni zjasnil o svoji prihodnosti. Kot kaže, pa bo klubsko kariero nadaljeval pri svoji ljubezni iz otroških let, Milanu. Ne bo pa prenehal tudi igrati za reprezentanco! Italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport namreč razkriva, da želi Modrić jeseni znova obleči hrvaški dres, nato pa 6. oktobra odigrati zadnjo tekmo. "Takrat želi odigrati poslovilno tekmo lige narodov v Splitu med Hrvaško in Španijo, nato pa se v popolnosti posvetiti le še Milanu. Svojo odločitev je že sporočil selektorju Biliću, kmalu pa bodo o njej obveščeni tudi navijači Milana," dodaja italijanski medijski velikan.

Če se bo ta napoved izkazala za resnično, bi lahko torej Modrić jeseni odigral še štiri tekme za Hrvaško, nato pa sklenil reprezentančno kariero. Žreb je kockastim v jesenski ligi narodov dodelil izrazito neugodno skupino, v kateri se bodo za točke potegovali proti svetovnim prvakom Španiji, tretjeuvrščeni ekipi SP 2026 Angliji, ki je na letošnjem mundialu v Dallasu odpravila Hrvaško s 4:2, in Češki. Uvodni štirje krogi bodo v nekoliko spremenjenem tekmovalnem formatu lige narodov odigrani od 26. septembra do 6. oktobra.

Luka Modrić še ni rekel zadnje. Za Hrvaško namerava zaigrati tudi jeseni v ligi narodov. Foto: Reuters

Hrvaška bo ta zgoščeni del sklenila z največjim mogočim spektaklom, saj bo v Splitu na zagotovo razprodanem Poljudu gostila Španijo. Modrić se tako želi posloviti proti najboljšim na svetu. Španijo nosi globoko v srcu, pri madridskem Realu še vedno uživa sloves planetarnega zvezdnika, v dresu belih baletnikov pa je podiral številne mejnike.

Želel je zaigrati za Hajduk, a ...

V belem dresu madridskega Reala se je podpisal pod številne podvige. V la ligi in ligi prvakov se je pogosto meril tudi proti Janu Oblaku. Foto: Guliverimage Kot deček je sicer sanjal o drugačnem belem dresu. Kot otrok, ki je prihajal iz okolice Obrovca, nato pa so ga vojne vihre pregnale v Zadar, je želel zaigrati za Hajduk. Kot skoraj vsak dalmatinski deček je hrepenel po tem, da bi nosil beli dres splitskega kluba. Ni mu bilo usojeno, saj funkcionarji Hajduka niso pravočasno prepoznali njegovega potenciala, nato pa je Modrić sprejel odločitev, ki je epicenter moči klubskega nogometa na Hrvaškem popolnoma preselila v Zagreb. Postal je klubska ikona zagrebškega Dinama, kjer si je delil slačilnico s številnimi bodočimi zvezdniki ne le hrvaškega, ampak tudi svetovnega nogometa.

V začetku oktobra se mu bo želja, da bi doživel stoječe ovacije celotnega Poljuda, vendarle izpolnila. Če se bo resnično poslovil 6. oktobra proti Španiji, ravno tekmecu, s katerim bi se Hrvaška srečala v osmini finala SP 2026, če bi izločila Portugalsko, bo v mestu pod Marjanom zagotovo čustveno in slovesno. To bi bil večer, ko bi se poslovil prvi hrvaški nogometaš, ki je bil razglašen za najboljšega na svetu.

Hrvaška bo uvodno domačo tekmo v ligi narodov proti Angliji na Reki zaradi kazni odigrala pred praznimi tribunami, 6. oktobra pa velja proti Španiji pričakovati polne tribune. Foto: Reuters

"Modrić si ne želi, da bi se njegova fantastična kariera končala z neuspehom Milana, ki se v prejšnji sezoni v italijanskem prvenstvu ni uvrstil v ligo prvakov, ali pa z razočaranjem Hrvaške na dvoboju šestnajstine finala SP 2026 proti Portugalski. Želi se posloviti drugače in morda Milanu pomagati do lovorike," je še zapisala priljubljena "Gazzetta" in s tem zamajala v zadnjih tednih glasne govorice na Hrvaškem, da bi lahko Modrić v reprezentančnem dresu vztrajal vse do naslednjega velikega tekmovanja, Eura 2028 na Otoku!

Modrić se je tako, če gre verjeti besedam italijanskih novinarjev, že odločil glede reprezentančne prihodnosti. Kako pa se bosta odločila njegova "vrstnika" Ronaldo in Messi? O tem bo treba še malce počakati.