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Avtor:
B. G.

Petek,
3. 7. 2026,
15.06

Osveženo pred

22 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška John Malkovich Luka Modrić turizem potovanje

Petek, 3. 7. 2026, 15.06

22 minut

Luka Modrić Johnu Malkovichu: "Prosim, izbriši mojo številko"

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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John Malkovich | Foto Reuters

Foto: Reuters

Tokrat se je Johnu Malkovichu pri promociji Hrvaške pridružil kapetan hrvaške nogometne reprezentance, Luka Modrić.

V prvem promocijskem filmu Hrvaške je John Malkovich trdil, da o Hrvaški ne ve skoraj ničesar. Tokrat je zgodba povsem drugačna. 

Med sprehodom po zadarski obali po telefonu pokliče Luko Modrića in mu navdušeno pripoveduje o vseh krajih, ki jih je že obiskal. Modrić ga komaj uspe prekiniti in Johnu brez dlake na jeziku odvrne: "John, uživaj na Hrvaškem. Ampak, prosim, izbriši mojo številko."

Sicer pa so v središču novega promocijskega filma znamenite Morske orgle v Zadru, ena najbolj prepoznavnih hrvaških znamenitosti. Edinstven instrument, na katerega igra morje, je tudi osrednji motiv videa, ki lepoto Hrvaške predstavlja skozi zvoke, humor in sproščen pogovor dveh svetovno znanih obrazov.

Nadaljevanje uspešne kampanje

Novi promocijski film je Hrvaška turistična skupnost predstavila tik pred pomembno tekmo hrvaške nogometne reprezentance v izločilnih bojih svetovnega prvenstva, kjer pa je žal izgubila proti Portugalski.

Prva dva promocijska filma sta na YouTubu skupaj zbrala že več kot milijon ogledov, obetavno pa kaže tudi tretjemu. 

Tudi tokrat je kreativni direktor projekta Pete Radovich, priznan televizijski in športni producent hrvaških korenin ter dobitnik 45 nagrad emmy, ki z Malkovichem uspešno sodeluje že vrsto let.

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