John Malkovich je postal promotor Hrvaške: "Zdaj si Hrvat, to se moraš naučiti"
Hrvaška bo to poletje ameriške turiste vabila s promocijskim spotom, v katerem nastopa hollywoodski zvezdnik, sicer novopečeni hrvaški državljan.
Slavni igralec John Malkovich, ki je v začetku maja dobil hrvaško državljanstvo, je postal novi turistični ambasador Hrvaške. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina je na družbenih omrežjih objavil napovednik, v katerem nastopa z Malkovichem in ki je del velike turistične kampanje, s katero nameravajo med svetovnim prvenstvom v nogometu nagovarjati Američane.
"Tonči, ne vem, kaj počneva. Tukaj posedava že ure in nič ne delava. Kaj se dogaja?" v videu Malkovich vpraša ministra, medtem ko sedita v lokalu v starem jedru Splita. "John, zdaj si Hrvat in moraš se naučiti ene besede," mu odvrne Glavina, "to je 'fjaka'." Ko ga Malkovich vpraša, kaj je to, mu minister odgovori: "Ne skrbi, izvedel boš."
Ta posnetek je sicer le napovednik promocijskega videa, ki so ga na Hrvaškem posneli z Malkovichem. "Ne skrbite, jaz ne bom nastopal v njem," je poudaril minister za turizem in pojasnil, da ga bodo premierno predvajali tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, ker se z njim osredotočajo predvsem na ameriški trg, ki je za hrvaški turizem vse bolj pomemben.
