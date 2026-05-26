Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
26. 5. 2026,
11.57

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
John Malkovich Hrvaška turizem potovanje

Torek, 26. 5. 2026, 11.57

35 minut

John Malkovich je postal promotor Hrvaške: "Zdaj si Hrvat, to se moraš naučiti"

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Malkovich | Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina in producent Pete Radovich z igralcem Johnom Malkovichem na snemanju promocijskega spota za Hrvaško | Foto HTZ

Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina in producent Pete Radovich z igralcem Johnom Malkovichem na snemanju promocijskega spota za Hrvaško

Foto: HTZ

Hrvaška bo to poletje ameriške turiste vabila s promocijskim spotom, v katerem nastopa hollywoodski zvezdnik, sicer novopečeni hrvaški državljan.

Slavni igralec John Malkovich, ki je v začetku maja dobil hrvaško državljanstvo, je postal novi turistični ambasador Hrvaške. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina je na družbenih omrežjih objavil napovednik, v katerem nastopa z Malkovichem in ki je del velike turistične kampanje, s katero nameravajo med svetovnim prvenstvom v nogometu nagovarjati Američane.

Poglejte:

"Tonči, ne vem, kaj počneva. Tukaj posedava že ure in nič ne delava. Kaj se dogaja?" v videu Malkovich vpraša ministra, medtem ko sedita v lokalu v starem jedru Splita. "John, zdaj si Hrvat in moraš se naučiti ene besede," mu odvrne Glavina, "to je 'fjaka'." Ko ga Malkovich vpraša, kaj je to, mu minister odgovori: "Ne skrbi, izvedel boš."

Kaj je torej fjaka? Na Hrvaškem, sploh v Dalmaciji, s to besedo opisujejo "psihofizično stanje z neusahljivo željo po ničemer, še posebej ne po kakršnikoli obliki dela", kar pa ni lenoba, temveč stanje duha.

Ta posnetek je sicer le napovednik promocijskega videa, ki so ga na Hrvaškem posneli z Malkovichem. "Ne skrbite, jaz ne bom nastopal v njem," je poudaril minister za turizem in pojasnil, da ga bodo premierno predvajali tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, ker se z njim osredotočajo predvsem na ameriški trg, ki je za hrvaški turizem vse bolj pomemben.

Oglejte si še:

John Malkovich
Trendi Igralec John Malkovich je postal hrvaški državljan
John Malkovich, Andrej Plenković
Trendi Plenković gostil Malkovicha: S ponosom neguje svoje hrvaške korenine
John Malkovich Hrvaška turizem potovanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.