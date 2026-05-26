Slavni igralec John Malkovich, ki je v začetku maja dobil hrvaško državljanstvo, je postal novi turistični ambasador Hrvaške. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina je na družbenih omrežjih objavil napovednik, v katerem nastopa z Malkovichem in ki je del velike turistične kampanje, s katero nameravajo med svetovnim prvenstvom v nogometu nagovarjati Američane.

"Tonči, ne vem, kaj počneva. Tukaj posedava že ure in nič ne delava. Kaj se dogaja?" v videu Malkovich vpraša ministra, medtem ko sedita v lokalu v starem jedru Splita. "John, zdaj si Hrvat in moraš se naučiti ene besede," mu odvrne Glavina, "to je 'fjaka'." Ko ga Malkovich vpraša, kaj je to, mu minister odgovori: "Ne skrbi, izvedel boš."

Kaj je torej fjaka? Na Hrvaškem, sploh v Dalmaciji, s to besedo opisujejo "psihofizično stanje z neusahljivo željo po ničemer, še posebej ne po kakršnikoli obliki dela", kar pa ni lenoba, temveč stanje duha.

Ta posnetek je sicer le napovednik promocijskega videa, ki so ga na Hrvaškem posneli z Malkovichem. "Ne skrbite, jaz ne bom nastopal v njem," je poudaril minister za turizem in pojasnil, da ga bodo premierno predvajali tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, ker se z njim osredotočajo predvsem na ameriški trg, ki je za hrvaški turizem vse bolj pomemben.

