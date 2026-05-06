Legendarni igralec John Malkovich, ki se v teh dneh mudi v Zagrebu, je postal hrvaški državljan. Novico je na družbenih omrežjih sporočil podpredsednik vlade in minister za notranje zadeve Davor Božinović, ki mu je izročil odločbo o pridobitvi hrvaškega državljanstva, poroča hrvaški portal Index.

Božinović je v objavi zapisal, da mu je odločbo izročil med "kratko, a pomembno slovesnostjo". "Svetovno znani igralec, ki je kinematografijo zaznamoval s številnimi vlogami, je prevzel novo vlogo in postal hrvaški državljan," je dodal Božinović, objavo pa sklenil z besedami: "Čestitam in dobrodošel."

Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin.



— Davor Božinović (@DavorBozinovic) May 5, 2026

Sprejel ga je premier Plenković

Pred tem je Malkovicha v prostorih vlade v Zagrebu sprejel premier Andrej Plenković, ob tem pa poudaril, da ga veseli, da igralec neguje svoje hrvaške korenine. Pozdravila sta ga tudi minister za turizem Tonči Glavina in direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristijan Staničić. "Izmenjali smo si mnenja o hrvaški kulturi, turizmu, športu in poslovanju," je ob fotografijah obiska na družbenih omrežjih zapisal Plenković. Dodal je, da sta Johnova dolga kariera in uspeh v umetnosti v velik navdih mlajšim generacijam.

Hrvaško je John Malkovich, ki je zaigral v več kot 70 filmih, obiskal že večkrat, na državo pa ima, kot pravi, lepe spomine. "Tukaj sem bil že nekajkrat, vedno sem užival. V Zagrebu nisem preživel veliko časa, bil sem le tri- ali štirikrat. Ne poznam ga tako dobro, sem pa obiskal veliko otokov in prepotoval velik del obale. Bilo je čudovito, fantastično. Pred nekaj leti sem s prijatelji in njihovimi družinami odšel na tritedensko potovanje," je povedal igralec.

