Sreda, 6. 5. 2026, 7.01

Igralec John Malkovich je postal hrvaški državljan

John Malkovich | Hrvaško je John Malkovich obiskal že večkrat, na državo pa ima, kot pravi, lepe spomine. | Foto Facebook/Andrej Plenković

Hrvaško je John Malkovich obiskal že večkrat, na državo pa ima, kot pravi, lepe spomine.

Legendarni igralec John Malkovich, ki se v teh dneh mudi v Zagrebu, je postal hrvaški državljan. Novico je na družbenih omrežjih sporočil podpredsednik vlade in minister za notranje zadeve Davor Božinović, ki mu je izročil odločbo o pridobitvi hrvaškega državljanstva, poroča hrvaški portal Index.

Božinović je v objavi zapisal, da mu je odločbo izročil med "kratko, a pomembno slovesnostjo". "Svetovno znani igralec, ki je kinematografijo zaznamoval s številnimi vlogami, je prevzel novo vlogo in postal hrvaški državljan," je dodal Božinović, objavo pa sklenil z besedami: "Čestitam in dobrodošel."

Sprejel ga je premier Plenković

Pred tem je Malkovicha v prostorih vlade v Zagrebu sprejel premier Andrej Plenković, ob tem pa poudaril, da ga veseli, da igralec neguje svoje hrvaške korenine. Pozdravila sta ga tudi minister za turizem Tonči Glavina in direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristijan Staničić. "Izmenjali smo si mnenja o hrvaški kulturi, turizmu, športu in poslovanju," je ob fotografijah obiska na družbenih omrežjih zapisal Plenković. Dodal je, da sta Johnova dolga kariera in uspeh v umetnosti v velik navdih mlajšim generacijam.

Hrvaško je John Malkovich, ki je zaigral v več kot 70 filmih, obiskal že večkrat, na državo pa ima, kot pravi, lepe spomine. "Tukaj sem bil že nekajkrat, vedno sem užival. V Zagrebu nisem preživel veliko časa, bil sem le tri- ali štirikrat. Ne poznam ga tako dobro, sem pa obiskal veliko otokov in prepotoval velik del obale. Bilo je čudovito, fantastično. Pred nekaj leti sem s prijatelji in njihovimi družinami odšel na tritedensko potovanje," je povedal igralec.

