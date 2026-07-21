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Avtor:
N. V.

Torek,
21. 7. 2026,
10.10

Osveženo pred

8 minut

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poroka Kristijan Jakić SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu hrvaška nogometna reprezentanca

Torek, 21. 7. 2026, 10.10

8 minut

Hrvaški nogometaš po svetovnem prvenstvu skočil v zakon

Avtor:
N. V.

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Kristijan Jakić | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Hrvaški reprezentant Kristijan Jakić je po vrnitvi s svetovnega prvenstva v nogometu doživel še en pomemben življenjski dogodek – poroko.

Vezist Augsburga in hrvaške nogometne reprezentance Kristijan Jakić se je po vrnitvi s svetovnega prvenstva poročil z dolgoletnim dekletom Lucijo Jelić.

Novico, da sta zaplula v zakon, je nevesta na Instagramu oznanila s poročnimi fotografijami, ob katerih je zapisala: "Z roko v roki za vedno."

O svoji dolgoletni ljubezni Jakić v medijih ni veliko govoril, razkril je le, da sta se spoznala med poletnimi počitnicami, nato pa je Luciji prek Instagrama poslal sporočilo in na odgovor čakal kar tri mesece.

Lucija Jelić je priznana mojstrica ličenja, poroča časopis Slobodna Dalmacija, specializirala se je za svečano, predvsem poročno ličenje, in ima v Augsburgu, kjer Jakić igra, svoj lepotni salon.

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