Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Torek,
21. 7. 2026,
11.46

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Zinedine Zidane Francija

Torek, 21. 7. 2026, 11.46

1 ura, 37 minut

Selektor

Romano: Zinedine Zidane že podpisal dolgoročno pogodbo

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Zinedine Zidane | Zinedine Zidane naj bi Francoze vodil do sredine leta 2030. | Foto Guliverimage

Zinedine Zidane naj bi Francoze vodil do sredine leta 2030.

Foto: Guliverimage

Nekdanji nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredine leta 2030. Novi selektor je po poročanju medijev s francosko nogometno zvezo že podpisal pogodbo. Na položaju bo nasledil Didierja Deschampsa, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na četrtem mestu.

Lionel Messi
Sportal Lionel Messi prekinil molk
Buenos Aires
Sportal Na tisoče Argentincev kljub finalnemu porazu ob vrnitvi pozdravilo nogometaše

Da bo nekdanji nogometaš in dobitnik zlate žoge Zidane postal novi selektor francoske reprezentance, je javna skrivnost, zdaj pa naj bi po informacijah strokovnjaka za prestope Fabrizia Romana tudi uradno podpisal pogodbo.

Štiriinpetdesetletnik že dolgo velja za favorita za naslednika Deschampsa. Pred dnevi je časopis L'Equipe poročal, da bo selektorski stolček zasedel poleti. Deschamps je Francijo pripeljal do polfinala pravkar končanega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, kjer je klonila proti poznejšim prvakom Špancem. Da bo Deschamps po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom.

Deschamps je Francijo popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2018, leta 2021 je osvojil ligo narodov. Leta 2022 je izgubil v finalu svetovnega prvenstva proti Argentini, Francija pa je naslov za las izgubila tudi na euru 2016, ko je v finalu izgubila proti Portugalski.

Zinedine Zidane Real | Foto: Reuters Foto: Reuters

Eden najboljših francoskih nogometašev Zidane se je po končani nogometni karieri preizkusil kot trener. Od leta 2016 do 2018 in nato še od leta 2019 do 2021 je vodil Real Madrid, ki je pod njegovo taktirko trikrat osvojil ligo prvakov in dvakrat naslov španskega prvaka.

Kot igralec je Zidane s francosko reprezentanco leta 1998 osvojil svetovno prvenstvo, dve leti pozneje pa še evropsko. Leta 2002 je z Real Madridom osvojil ligo prvakov. Na svoji zadnji tekmi je leta 2006 izgubil v finalu svetovnega prvenstva proti Italiji, ko je bil zaradi udarca z glavo izključen iz igre.

SP 2026 finale Španija je prvak
Sportal Španci po naslovu na vrhu Fifine lestvice prehiteli Argentince
Španija Paredes Argetina
Sportal Nešportni vložki Argentincev pod drobnogledom
SP 2026 Španija sprejem Madrid
Sportal Nori prizori iz Madrida: Špance pozdravilo skoraj dva milijona ljudi, Cucurella znova pel o Haalandu
Aleksander Čeferin, Gianni Infantino
Sportal Čeferin namesto Infantina na čelu Fife? Uefa pripravlja načrt.
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Zinedine Zidane Francija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.