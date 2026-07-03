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Avtor:
R. P.

Petek,
3. 7. 2026,
6.00

Osveženo pred

35 minut

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Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu hrvaška nogometna reprezentanca Bruno Marić Portugalska nogometna reprezentanca Nikola Vlašić Espen Eskas

Petek, 3. 7. 2026, 6.00

35 minut

Hrvaški sodniški strokovnjak o sojenju Espena Eskasa

Hrvaške obtožbe na račun sojenja: To je bilo pristransko

Avtor:
R. P.

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Hrvaška Portugalska | Norveški sodnik Espen Eskas je Hrvaški razveljavil tri zadetke, Portugalski pa dosodil kazenski udarec. | Foto Reuters

Norveški sodnik Espen Eskas je Hrvaški razveljavil tri zadetke, Portugalski pa dosodil kazenski udarec.

Foto: Reuters

Hrvaška nogometna reprezentanca je izpadla s svetovnega prvenstva po dramatičnem porazu (1:2) proti Portugalski. V Torontu je bilo zelo pestro, po dvoboju pa je bilo veliko govora tudi o sodniških odločitvah. Glavni sodnik Espen Eskas je razveljavil kar tri hrvaške zadetke, zadnjega za 2:2 v izdihljajih maratonskih sodnikovega podaljška, Portugalcem pa na drugi strani dosodil kazenski strel. "Ta 11-metrovka je zelo sporna, VAR se tukaj sploh ne bi smel vmešati," je hrvaški sodniški strokovnjak Bruno Marić prepričan, da se je tu varovancem Zlatka Dalića godila krivica.

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"Težko je biti povsem objektiven po takšnem porazu. Razveljavili so nam tri gole, VAR pa je dosodil enajstmetrovko za Portugalsko. Seveda smo na Hrvaškem vsi globoko pretreseni zaradi vsega, kar se je zgodilo," je v pogovoru za Sportske novosti po izjemno razburljivem srečanju med Hrvaško in Portugalsko (1:2) dejal Bruno Marić in se podrobneje dotaknil zlasti dveh spornih odločitev.

"Ni nam škodoval le VAR, ampak tudi čip v žogi"

Prva se je nanašala na razveljavljen zadetek Joška Gvardiola. V polno je zadel v 13. minuti sodnikovega podaljška. Ko se je že zdelo, da je Hrvaška tik pred zdajci le izenačila na 2:2 in s tem izsilila podaljšek, pa je sledilo posredovanje VAR, po katerem je glavnik sodnik Espen Eskas razveljavil gol. Ostalo je pri vodstvu Portugalske z 2:1, le nekaj minut pozneje pa so se lahko Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Goncalo Ramos in druščina veselili napredovanja.

Ko je sodnik razveljavil izenačenje Hrvaške na 2:2, so besni hrvaški navijači zasuli zelenico s steklenicami, pločevinkami in kozarci. | Foto: Reuters Ko je sodnik razveljavil izenačenje Hrvaške na 2:2, so besni hrvaški navijači zasuli zelenico s steklenicami, pločevinkami in kozarci. Foto: Reuters

"Kar se tiče razveljavljenega zadetka Gvardiola, nam ni škodoval le VAR, ampak tudi tehnologija čipa v žogi. Ta tehnologija na svetovnem prvenstvu deluje na najvišji možni ravni. Prav čip je zaznal, da se je Igor Matanović z glavo dejansko dotaknil žoge, kar je pomenilo, da je bil Mario Pašalić v prepovedanem položaju. Brez tega čipa nihče na svetu ne bi mogel dokazati, da se je Matanović z glavo dotaknil žoge, in Gvardiolov gol bi obveljal. Sodnik si je posnetek ogledal le zato, da bi celotnemu svetu pojasnil, zakaj je bil gol razveljavljen," je pojasnil nekdanji hrvaški sodnik za hrvaški športni dnevnik Sportske novosti.

Vprašljiva odločitev o 11-metrovki

Pri razveljavljenem zadetku Gvardiola za 2:2 je imel torej prste vmes čip v žogi, ki je dokazal, kako se je pred tem žoga vendarle dotaknila Matanovića, tako da se je Vlašić, podajalec zadetka, nahajal v prepovedanem položaju.

Norveški sodnik je razveljavil tri hrvaške zadetke. | Foto: Reuters Norveški sodnik je razveljavil tri hrvaške zadetke. Foto: Reuters

Nikola Vlašić je tako ostal brez podaje, pred tem pa je postal hrvaški osmoljenec srečanja, saj je po mnenju sodnika nepravilno v kazenskem prostoru oviral Portugalca Renata Veigo. Tako je ocenil sodnik po ogledu VAR posnetka. Kaj pa je zmotilo Marića?

"Med tem kotom je imel sodnik jasen pregled nad dogajanjem pred seboj. Bil je v odličnem položaju za spremljanje dvoboja med našim Vlašićem in Veigo. Lahko je jasno videl, da je Vlašić nasprotnika z obema rokama prijel šele takrat, ko sta oba igralca že padala. Do tistega trenutka je šlo zgolj za običajno prerivanje in vlečenje, kakršnemu smo pri kotih nenehno priča. Posledično je odločitev o dosojeni enajstmetrovki v tem primeru zelo vprašljiva; zagotovo ne bi smelo priti do posredovanja VAR. Sistem VAR sploh ne bi smel biti aktiviran," je podal hrvaški sodniški strokovnjak kritiko norveškemu stanovskemu kolegu. Prepričan je, da je pretiraval in si Portugalska zaradi takšnega posredovanja Vlašića ni zaslužila kazenskega udarca.

"Vsaka mejna odločitev je šla v prid Portugalski"

"Takšnih dvobojev med koti in prekinitvami ne smemo obravnavati na ta način, še zlasti ne na velikih turnirjih in tako pomembnih tekmah. Podobni dvoboji so se odvijali na vseh dosedanjih tekmah svetovnega prvenstva, ne da bi bili dosojeni kazenski udarci," je poudaril Marić.

Norveški sodnik je imel na srečanju v Torontu ogromno dela. Dvoboj je bil podaljšan za skoraj 20 minut! | Foto: Reuters Norveški sodnik je imel na srečanju v Torontu ogromno dela. Dvoboj je bil podaljšan za skoraj 20 minut! Foto: Reuters

Na vprašanje, kakšno končno oceno bi podal sodniku Eskasu, je odgovoril čustveno: "Težko je podati končno oceno sojenja, saj smo še vedno pod vtisom nezasluženega poraza, pri katerem so imeli sodniki pomembno vlogo. Globoko v sebi pa čutim, da je bilo njegovo sojenje pristransko. Vsaka mejna odločitev je šla v prid Portugalski," je po dramatičnem izpadu Dalićevih varovancev, to je bila zadnja reprezentančna tekma Luke Modrića na velikih tekmovanjih, izpostavil nekdanji hrvaški delivec pravice.

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