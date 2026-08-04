Slovenci po zmagi nad Nemčijo že med najboljšimi osmimi v Evropi

Slovenska moška reprezentanca do 18 let nadaljuje izjemne predstave na evropskem prvenstvu v Beogradu. Izbranci Marka Šibile so v prvem krogu glavnega dela z 30:28 (18:13) premagali Nemčijo, vpisali četrto zaporedno zmago in si že pred zadnjo tekmo glavnega dela zagotovili uvrstitev v četrtfinale evropskega prvenstva, so sporočili iz RZS.

S četrto zaporedno zmago so si slovenski kadeti že zagotovili mesto med osmimi najboljšimi reprezentancami Evrope. V torek jih čaka še zadnji obračun glavnega dela proti gostiteljici Srbiji, na katerem bodo lovili prvo mesto v skupini in čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji.

"Z današnjo zmago smo si zagotovili uvrstitev v četrtfinale evropskega prvenstva, kar je velika nagrada za vse naše dosedanje delo. Na igrišču smo znova pokazali veliko borbenosti, ekipnega duha in dokazali, kakšna ekipa smo. Na prvenstvu smo doslej odigrali štiri tekme in na vseh štirih zmagali, zato si želimo ta zmagoviti niz nadaljevati tudi v prihodnje. Pred nami je tekma proti Srbiji, ki zagotovo ne bo lahka. Gostitelji bodo imeli podporo domačih navijačev, proti njim pa je vedno zahtevno igrati. Zdaj je najpomembneje, da se dobro regeneriramo, spočijemo in se čim bolje pripravimo na jutrišnji obračun." je po tekmi z Nemčijo dejal Nik Sovič.

V četrtfinale se bodo uvrstile prvo in drugo uvrščene reprezentance iz skupin I, II in III ter dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi iz teh skupin. Zmagovalci četrtfinalnih obračunov se bodo nato pomerili v polfinalu, ki bo na sporedu 7. avgusta. Reprezentance, ki se ne bodo uvrstile v polfinale, bodo do konca prvenstva igrale tekme za končno razvrstitev od 5. do 8. mesta.

Reprezentance, ki po predtekmovanju ne bodo napredovale v glavni del, bodo tekmovanje nadaljevale v treh skupinah vmesnega dela. Tudi tukaj se bodo prenesli medsebojni rezultati iz prve faze, ekipe pa bodo odigrale še dve dodatni tekmi. Ekipam vmesnega dela se bodo pridružile še tri najslabše uvrščene reprezentance glavnega dela. Na podlagi teh rezultatov se bodo oblikovale skupine za razigravanje za končne uvrstitve od 9. do 24. mesta.

Prvi del in ostale lestvice:

Odlično pa nastopajo tudi slovenske kadetinje na svetovnem prvenstvu v Romuniji. Izbranke Jerneja Rantaha so v prvem krogu glavnega dela z 24:23 premagale aktualne evropske prvakinje Slovakinje in naredile velik korak proti uvrstitvi v četrtfinale. O potnici med najboljših osem reprezentanc sveta bo odločala zadnja tekma glavnega dela proti Japonski, ki bo na sporedu danes.

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