Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
16. 6. 2026,
12.56

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Petar Petriško NK Aluminij nogometna tržnica 1. SNL

Torek, 16. 6. 2026, 12.56

19 minut

Petriško druga poletna okrepitev Aluminija

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Petar Petriško | Petar Petriško se seli k Aluminiju. | Foto NK Aluminij

Petar Petriško se seli k Aluminiju.

Foto: NK Aluminij

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij, ki bo danes in v sredo na žrebu dobil prve tekmece v kvalifikacijah za evropsko ligo, je obelodanil drugo poletno okrepitev. To je Hrvat Petar Petriško, krilni napadalec pa prihaja v Kidričevo kot prost igralec. Petriško je podpisal do 31. maja 2028.

Štiriindvajsetletnik je v jesenskem delu minule sezone že nosil rdeče-beli dres kot posojen nogometaš Kopra. V zimskem prestopnem roku je okrepil Široki Brijeg, sedaj pa se je v Kidričevo vrnil kot član Aluminija. V jesenskem delu je za klub iz Kidričevega v 18 nastopih dosegel en gol ter štiri podaje.

"Lahko rečem, da je bila prejšnja sezona zame polna sprememb, glede na to, da sem zamenjal dva kluba. Odločil sem se za Aluminij, ker poznam ta klub, ljudi v njem, trenerja in soigralce. Zato verjamem, da je to nov začetek in da bom kot igralec Aluminija odigral dobro sezono," je med drugim za klub dejal Petriško.

Preberite še:

Zlatko Zahović
Sportal Govorice o vrnitvi Zahovića vse glasnejše
Torcida Split
Sportal Štajerci vzhičeno v en glas: Prosim, naj bo Hajduk!
NK Radomlje
Sportal Novi trener Radomelj prihaja iz Indije
Petar Petriško NK Aluminij nogometna tržnica 1. SNL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.