Petriško druga poletna okrepitev Aluminija

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij, ki bo danes in v sredo na žrebu dobil prve tekmece v kvalifikacijah za evropsko ligo, je obelodanil drugo poletno okrepitev. To je Hrvat Petar Petriško, krilni napadalec pa prihaja v Kidričevo kot prost igralec. Petriško je podpisal do 31. maja 2028.

Štiriindvajsetletnik je v jesenskem delu minule sezone že nosil rdeče-beli dres kot posojen nogometaš Kopra. V zimskem prestopnem roku je okrepil Široki Brijeg, sedaj pa se je v Kidričevo vrnil kot član Aluminija. V jesenskem delu je za klub iz Kidričevega v 18 nastopih dosegel en gol ter štiri podaje.

"Lahko rečem, da je bila prejšnja sezona zame polna sprememb, glede na to, da sem zamenjal dva kluba. Odločil sem se za Aluminij, ker poznam ta klub, ljudi v njem, trenerja in soigralce. Zato verjamem, da je to nov začetek in da bom kot igralec Aluminija odigral dobro sezono," je med drugim za klub dejal Petriško.

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