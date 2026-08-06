Izraelska vojska je v sredo izvedla nove napade na jugu Libanona, ki so po navedbah lokalnih medijev terjali eno smrtno žrtev. Danes pa je Izrael potrdil, da sta bila v sredinih spopadih v Libanonu ubita tudi dva izraelska vojaka. V Rimu je medtem danes predvideno nadaljevanje pogovorov med Izraelom in Libanonom ob posredovanju ZDA.

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8.15 Na jugu Libanona ubita izraelska vojaka

8.15 Na jugu Libanona ubita izraelska vojaka

"V odgovor na očitno kršitev prekinitve ognja s strani teroristične organizacije Hezbolah so izraelske sile (IDF) začele izvajati napade v južnem Libanonu," je v sredo sporočila izraelska vojska in pred tem prebivalce kraja Mansouri pozvala k evakuaciji. Po poročanju libanonskih medijev je bila v izraelskih napadih ubita ena oseba, enajst pa je bilo ranjenih.

Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da sta bila v spopadih v Libanonu ubita dva izraelska vojaka. To so prve izraelske žrtve v južnem Libanonu od 28. junija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na junijskih pogajanjih v Washingtonu sta se Izrael in Libanon dogovorila o okvirnem sporazumu. Ta vključuje razorožitev libanonskega gibanja Hezbolah, postopen umik izraelskih sil z juga Libanona ter namestitev libanonske vojske na to območje.

Pogajanja ta teden so že sedmi krog pogovorov ob posredovanju ZDA, odkar je Hezbolah, ki ga podpira Iran, marca v podporo Teheranu začel obstreljevati Izrael in s tem Libanon pahnil v vojno na Bližnjem vzhodu. Izrael se je odzval s silovitimi zračnimi napadi in kopensko invazijo, odtlej pa je v Libanonu umrlo več kot 4300 ljudi.