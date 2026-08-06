Četrtek, 6. 8. 2026, 8.23
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Bližnji vzhod
Na jugu Libanona ubita izraelska vojaka #vŽivo
Izraelska vojska je v sredo izvedla nove napade na jugu Libanona, ki so po navedbah lokalnih medijev terjali eno smrtno žrtev. Danes pa je Izrael potrdil, da sta bila v sredinih spopadih v Libanonu ubita tudi dva izraelska vojaka. V Rimu je medtem danes predvideno nadaljevanje pogovorov med Izraelom in Libanonom ob posredovanju ZDA.
8.15 Na jugu Libanona ubita izraelska vojaka
8.15 Na jugu Libanona ubita izraelska vojaka
"V odgovor na očitno kršitev prekinitve ognja s strani teroristične organizacije Hezbolah so izraelske sile (IDF) začele izvajati napade v južnem Libanonu," je v sredo sporočila izraelska vojska in pred tem prebivalce kraja Mansouri pozvala k evakuaciji. Po poročanju libanonskih medijev je bila v izraelskih napadih ubita ena oseba, enajst pa je bilo ranjenih.
Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da sta bila v spopadih v Libanonu ubita dva izraelska vojaka. To so prve izraelske žrtve v južnem Libanonu od 28. junija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Na junijskih pogajanjih v Washingtonu sta se Izrael in Libanon dogovorila o okvirnem sporazumu. Ta vključuje razorožitev libanonskega gibanja Hezbolah, postopen umik izraelskih sil z juga Libanona ter namestitev libanonske vojske na to območje.
Pogajanja ta teden so že sedmi krog pogovorov ob posredovanju ZDA, odkar je Hezbolah, ki ga podpira Iran, marca v podporo Teheranu začel obstreljevati Izrael in s tem Libanon pahnil v vojno na Bližnjem vzhodu. Izrael se je odzval s silovitimi zračnimi napadi in kopensko invazijo, odtlej pa je v Libanonu umrlo več kot 4300 ljudi.