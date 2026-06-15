Radenska bo s 1. julijem ostala brez licence za proizvodnjo in distribucijo pijač Pepsi, poroča portal Preiskovalno.si. Gre za pomembno spremembo v poslovanju enega najprepoznavnejših slovenskih proizvajalcev pijač, ki je z ameriškim podjetjem PepsiCo sodeloval vrsto let.

Kot navaja portal, je vodstvo podjetja zaposlene o odločitvi obvestilo prejšnji teden. Izvršni direktor Marián Šefčovič naj bi poudaril, da bo proizvodnja do konca leta potekala po obstoječih načrtih, medtem ko podjetje pripravlja strategijo za obdobje po koncu sodelovanja. Pri tem naj bi se Radenska v prihodnje še bolj osredotočila na razvoj lastnih blagovnih znamk.

Po navedbah zaposlenih, ki jih povzema Preiskovalno.si, je med delavci prisotna tudi negotovost glede morebitnih posledic za zaposlene. Uradnih informacij o odpuščanjih za zdaj ni, kot mogoči prvi ukrep pa sogovorniki omenjajo nepodaljšanje pogodb za določen čas.

Radenska je po tem, ko jih je prevzela skupina Kofola, poleg slovenskega trga pridobila tudi pravice za proizvodnjo in distribucijo pijač Pepsi, Mirinda in 7UP na Hrvaškem. Izguba licence tako predstavlja eno največjih sprememb v poslovnem modelu družbe v zadnjih letih.

Kljub temu javno dostopni finančni podatki kažejo, da podjetje ostaja v dobri poslovni kondiciji. Leta 2025 je ustvarilo 52,6 milijona evrov prihodkov in več kot šest milijonov evrov čistega dobička, ob tem pa povečalo tudi število zaposlenih.