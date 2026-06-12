Odpreti podjetje je preprosto. Nihče pa vas ne pripravi na prve mesece poslovanja.

Odpreti podjetje danes ni več posebej zapleteno. Veliko večji izziv se začne naslednji dan: izdaja prvih računov, urejanje poslovnega računa, spremljanje stroškov, plačila dobaviteljem in administracija, ki hitro vzame več časa, kot si podjetnik predstavlja.

Ne glede na to, ali gre za samostojnega podjetnika, obrtnika, freelancerja ali manjše podjetje, se večina novoustanovljenih poslovnih subjektov v prvem letu sreča s podobnim vprašanjem: kako čim več časa nameniti razvoju dejavnosti in čim manj administrativnim opravilom. Prav zato sta v začetni fazi poslovanja pogosto najpomembnejši dve stvari: preglednost poslovanja in nizki začetni stroški.

Foto: Intesa Sanpaolo Bank

Ko podjetnik potrebuje predvsem manj zapletov

Večina podjetnikov se v podjetništvo ne poda zato, ker bi si želeli urejati bančne storitve, izdajati račune ali spremljati administrativne postopke. Njihov cilj je razvijati izdelke in storitve, pridobivati stranke ter graditi posel. A prav prvi meseci poslovanja pogosto prinesejo vrsto novih nalog, ki zahtevajo čas in pozornost.

Zato se vse več novih podjetnikov odloča za rešitve, ki poenostavijo vsakodnevno poslovanje. Vsaka ura, ki je ni treba nameniti administraciji, lahko pomeni več časa za dejavnosti, ki bodo pomagale podjetju zrasti.

Prav zaradi teh izzivov postajajo vse bolj priljubljene storitve, ki na enem mestu združujejo osnovne bančne storitve in orodja za vsakodnevno poslovanje. Med njimi je tudi Paket Start up, ki ga je pripravila Intesa Sanpaolo Bank za podjetja, samostojne podjetnike, obrtnike in druge poslovne subjekte, ki poslujejo manj kot eno leto.

Foto: Intesa Sanpaolo Bank

Dober začetek se začne pri preprostih stvareh

Začetek poslovanja pogosto spremljajo številni stroški: od nakupa opreme in programske opreme do promocije in pridobivanja prvih strank. Zato je pomembno, da so tudi stroški osnovnih poslovnih storitev čim bolj predvidljivi.

Paket Start up je v prvih 12 mesecih na voljo brez mesečnega nadomestila, kar novim podjetjem omogoča, da sredstva namenijo tja, kjer jih najbolj potrebujejo: v razvoj dejavnosti, opremo, marketing ali širitev poslovanja. Tako paket združuje ključne bančne storitve, ki jih novo podjetje potrebuje za vsakodnevno poslovanje.

Za lažje izdajanje računov

Med prvimi administrativnimi nalogami, s katerimi se sreča skoraj vsak podjetnik, je izdajanje računov. Čeprav gre za rutinsko opravilo, lahko brez ustreznih orodij hitro postane zamudno. Zato je del ponudbe Intese Sanpaolo Bank tudi 12 mesecev brezplačne uporabe Osnovnega paketa spletne in mobilne aplikacije Račun123.

Aplikacija omogoča neomejeno izdajanje računov, davčno potrjevanje računov, pošiljanje XML in UJP e-računov ter spremljanje poslovanja tudi prek mobilne naprave. Podjetnik lahko tako pomembna administrativna opravila opravi hitro in na enem mestu, ne glede na to, ali dela v pisarni, na terenu ali od doma.

Foto: Intesa Sanpaolo Bank

Več časa za posel, manj za administracijo

Na začetku podjetniške poti je vsaka ura dragocena. Predstavljajmo si samostojnega fotografa, ki je ravno odprl svoje podjetje. Poleg fotografiranja in iskanja novih naročnikov mora izdajati račune, spremljati plačila, urejati bančne obveznosti in voditi osnovno administracijo. Vsaka naloga sama po sebi ni zahtevna, skupaj pa hitro vzamejo več ur na teden. Če lahko del teh opravil uredi prek ene banke in ene aplikacije za izdajanje računov, ostane več časa za delo s strankami in razvoj dejavnosti.

Prav zato so rešitve, ki združujejo osnovne bančne storitve in orodja za preprostejše poslovanje, za številna novoustanovljena podjetja pomembna prednost. Namesto usklajevanja različnih ponudnikov in storitev lahko ključne naloge uredijo na enem mestu ter se osredotočijo na tisto, kar je za njihovo rast najpomembnejše.

Za dober začetek poslovne poti

Na začetku podjetniške poti šteje vsaka ura, vsak prihranjen strošek in vsaka poenostavitev. Paket Start up je zasnovan prav z mislijo na podjetja, ki želijo svoj čas nameniti poslu, ne administraciji.

Če ustanavljate podjetje ali poslujete manj kot eno leto, preverite, katere ugodnosti vključuje Paket Start up in kako vam lahko pomaga poenostaviti začetek poslovne poti. Več informacij je na voljo na spletni strani Intese Sanpaolo Bank.