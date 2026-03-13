"Med vojno sem moral pokopati prijatelje iz šole. Vem, kako se je dvigniti iz revščine," je besede Novaka Đokovića, enega najboljših igralcev vseh časov, povzel Paul Capdeville, nekdanji čilski teniški igralec.

Novaka Đokovića, srbskega teniškega igralca, ni treba posebej predstavljati, saj je v svoji karieri dosegel praktično vse in postavil marsikateri rekord. Ob vsem tem ni pozabil, od kod prihaja in da je bila njegova pot do teniškega vrha vse prej kot lahka. Večkrat je razlagal, kako je njegova družina tvegala vse, da bi lahko njemu uspelo, in kako si je moral njegov oče za oderuške obresti izposojati denar.

Paul Capdeville se še zelo dobro spominja večerje z Đokovićem. Foto: Guliverimage

"Veš, da bom nekega dne številka ena na svetu?"

Njegovo mladost pa je zaznamovala vojna, predvsem takrat, ko so leta 1999 Natova letala napadla Beograd. Zaradi tega je Đoković postal še močnejši, kar je razlagal tudi čilskemu prijatelju, ki nikoli ne bo pozabil večerje z Đokovićem.

"Spomnim se, da sva nekoč šla jest, čeprav je imel v žepu le tri evre. Sedla sva v restavracijo v Nemčiji in mi je rekel: 'Paul, danes jaz plačam. Veš, da bom nekega dne številka ena na svetu? Postal bom zvezda.' Začela sva naročati. On je naročil jastoga in biftek. 'Bi vino?' me je ves čas spraševal. 'Jaz vina ne pijem. Govoriš s prihodnjo številko ena na svetu. Podrl bom vse rekorde,'" mu je takrat govoril Đoković, ki je imel zelo jasne cilje.

Vojna ga je naredila še močnejšega

Pozneje je prišel račun za 300 evrov in Paul Capdeville se je spraševal, kako bosta plačala. Nole mu je dejal, naj ne skrbi, da bo on plačal, čeprav takrat v resnici ni imel skoraj nič. Ob vsem tem mu je razkril, zakaj bo postal najboljši. "Ker sem doživel stvari, ki jih ti nisi. Med vojno sem moral pokopati prijatelje iz šole. Vem, kako se je dvigniti iz revščine, vi tega niste izkusili. In to me je naredilo močnega," je besede danes 38-letnega Beograjčana v podkastu razkril Paul Capdeville, nekdaj 74. igralec sveta, danes pa uspešen poslovnež.

Novak Đoković se je pred časom z družino preselil v Grčijo. Foto: Guliverimage

Je v Grčijo odšel zaradi Vučića?

Novak Đoković že nekaj časa živi v Grčiji. Nekateri so celo pisali, da naj bi se teniški zvezdnik preselil zaradi ohlajenega odnosa s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, potem ko je Đoković podpiral proteste študentov v Srbiji.

"Če sem iskren, selitve v Grčijo nisem dolgo načrtoval. Pravzaprav so se v zadnjih dveh letih zgodile določene stvari in posledično so se zgodile odločitve v našem zasebnem in poklicnem življenju. Ampak takšno je življenje. Imava dva majhna otroka in poskušava se prilagoditi ter najti najboljše okolje zanju. Prioriteta je, da bosta otroka odraščala v okolju, ki bo najugodnejše za njuno psihično in fizično zdravje," je že pred časom povedal Đoković, ki ima do zdaj v Grčiji samo pozitivne izkušnje.

Novak Đoković se je v Indian Wellsu poslovil v osmini finala. Foto: Reuters

Letos do zdaj na le dveh turnirjih

Vse pogostejša so vprašanja, koliko časa bo še vztrajal v vrhunskem tenisu. A 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je še vedno motiviran. Ne izključuje niti možnosti, da bi igral na olimpijskem turnirju v Los Angelesu leta 2028, osvojiti si želi tudi 25. turnir za grand slam in s tem postaviti rekord vseh časov. Trenutno je izenačen z nekdanjo teniško igralko Margaret Court.

Na letošnjem turnirju OP Avstralije je bil zelo blizu, saj se je prebil do velikega finala, kjer pa je moral premoč priznati Carlosu Alcarazu. Letos je igral še na turnirju v Indian Wellsu, kjer pa se je poslovil v osmini finala. Po tem dvoboju je priznal, da ni v najboljšem stanju.

"Želodec, želodec … Potem to povzroča tudi težave z dihanjem. Trenutno ne morem reči, ali je bil turnir zame dober. Po takšnem porazu čutim grenkobo. Kljub temu sem ponosen nase, kako sem se boril in da sem na igrišču dal vse od sebe. Tistega, česar se bom najbolj spominjal, je to, da nisem odnehal," je Đoković po porazu povedal Jacku Draperju.

Preberite še: