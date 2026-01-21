Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
21. 1. 2026,
OP Avstralije (WTA), 4. dan

Arina Sabalenka brez težav, Olga Danilović trčila ob ameriški zid

Arina Sabalenka je brez težav izločila kitajsko kvalifikantko.

Arina Sabalenka je brez težav izločila kitajsko kvalifikantko.

Foto: Reuters

Četrti dan ženskega OP Avstralije je zelo zanimiv. Osrednje igrišče Rod Laver Arene je prevzela Arina Sabalenka ter gladko s 6:3 in 6:1 premagala kitajsko kvalifikantko Bai Zhuoxuan, na Margaret Court Areni pa je tretjepostavljena Američanka Coco Gauff brez večjih težav s 6:2 in 6:2 izločila Srbkinjo Olgo Danilović, sicer srčno izbranko kapetana slovenske nogometne reprezentance Jana Oblaka.

Carlos Alcaraz
Sportal Carlos Alcaraz zanesljivo preskočil nemško oviro

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam Arina Sabalenka je prepričljivo odprla dvoboj v Rod Laver Areni in povedla s 5:0, nato pa malce popustila in 702. igralki na lestvici WTA s Kitajske dovolila, da je osvojila tri igre. V drugem nizu je bilo vse v znamenju, po uri in 14 minutah pa je tudi zaključila svoj dvoboj.

"Zelo sem vesela, da je bila moja igra samozavestna in osredotočena. Gremo korak po korak, zadovoljna sem s svojo predstavo, a še vedno je veliko prostora za izboljšave," je po zmagi dejala Sabalenka.

Prvo igralko na jakostni lestvici WTA in prvo nosilko letošnjega uvodnega turnirja za grand slam z nagradnim skladom 64,4 milijona evrov v naslednjem krogu čaka obračun proti avstralski teniški igralki ruskega rodu Anastaziji Potapovi, ki je bila boljša od Britanke Emme Raducanu s 7:6 (3) in 6:2.

Poleg Belorusinje so se v tretji krog prebile tudi Turkinja Zeynep Sonmez po zmagi nad Madžarko Anno Bondar s 6:2 in 6:4, Ukrajinka Jelina Svitolina, sicer 12. nosilka, je bila boljša od Poljakinje Linde Klimovicove s 7:5 in 6:1, medtem ko je Rusinja Diana Shnaider ugnala Avstralko Talio Gibson s 3:6, 7:5 in 6:3.

Američanka Coco Gauff se je izkazala za pretrd oreh za Olgo Danilović.

Zanimivi dvoboji, 4. dan

Arina Sabalenka (Blr/1) - Zhuoxuan Bai (Kit) 6:3, 6:1;
Anastasia Potapova (Avt) - Emma Raducanu (VBr/28) 7:6 (3), 6:2;
Cori Gauff (ZDA/3) - Olga Danilović (Srb) 6:2, 6:2.
Jelina Svitolina (Ukr/12) - Linda Klimovicova (Pol) 7:5, 6:1;
Diana Shnaider (Rus/23) - Talia Gibson (Avs) 3:6, 7:5, 6:3;
Zeynep Sonmez (Tur) - Anna Bondar (Mad) 6:2, 6:4;
Julija Putinceva (Kaz) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:1, 6:2;
Hailey Baptiste (ZDA) - Storm Hunter (Avs) 6:2, 6:1;
Victoria Mboko (Kan/17) - Catherine Mcnally (ZDA) 6:4, 6:3;
Clara Tauson (Dan/14) - Polina Kudermetova (Uzb) 6:3, 3:6, 7:5;

Iva Jovic (ZDA/29) – Priscilla Hon (Avs);
Maria Sakkari (Grč) – Mirra Andreeva (Rus)
Elena-Gabriela Ruse (Rom) – Ajla Tomljanovic (Avs)

