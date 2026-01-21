Arina Sabalenka brez težav, Olga Danilović trčila ob ameriški zid

Četrti dan ženskega OP Avstralije je zelo zanimiv. Osrednje igrišče Rod Laver Arene je prevzela Arina Sabalenka ter gladko s 6:3 in 6:1 premagala kitajsko kvalifikantko Bai Zhuoxuan, na Margaret Court Areni pa je tretjepostavljena Američanka Coco Gauff brez večjih težav s 6:2 in 6:2 izločila Srbkinjo Olgo Danilović, sicer srčno izbranko kapetana slovenske nogometne reprezentance Jana Oblaka.

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam Arina Sabalenka je prepričljivo odprla dvoboj v Rod Laver Areni in povedla s 5:0, nato pa malce popustila in 702. igralki na lestvici WTA s Kitajske dovolila, da je osvojila tri igre. V drugem nizu je bilo vse v znamenju, po uri in 14 minutah pa je tudi zaključila svoj dvoboj.

"Zelo sem vesela, da je bila moja igra samozavestna in osredotočena. Gremo korak po korak, zadovoljna sem s svojo predstavo, a še vedno je veliko prostora za izboljšave," je po zmagi dejala Sabalenka.

Prvo igralko na jakostni lestvici WTA in prvo nosilko letošnjega uvodnega turnirja za grand slam z nagradnim skladom 64,4 milijona evrov v naslednjem krogu čaka obračun proti avstralski teniški igralki ruskega rodu Anastaziji Potapovi, ki je bila boljša od Britanke Emme Raducanu s 7:6 (3) in 6:2.

Poleg Belorusinje so se v tretji krog prebile tudi Turkinja Zeynep Sonmez po zmagi nad Madžarko Anno Bondar s 6:2 in 6:4, Ukrajinka Jelina Svitolina, sicer 12. nosilka, je bila boljša od Poljakinje Linde Klimovicove s 7:5 in 6:1, medtem ko je Rusinja Diana Shnaider ugnala Avstralko Talio Gibson s 3:6, 7:5 in 6:3.

Američanka Coco Gauff se je izkazala za pretrd oreh za Olgo Danilović. Foto: Reuters

Zanimivi dvoboji, 4. dan



Arina Sabalenka (Blr/1) - Zhuoxuan Bai (Kit) 6:3, 6:1;

Anastasia Potapova (Avt) - Emma Raducanu (VBr/28) 7:6 (3), 6:2;

Cori Gauff (ZDA/3) - Olga Danilović (Srb) 6:2, 6:2.

Jelina Svitolina (Ukr/12) - Linda Klimovicova (Pol) 7:5, 6:1;

Diana Shnaider (Rus/23) - Talia Gibson (Avs) 3:6, 7:5, 6:3;

Zeynep Sonmez (Tur) - Anna Bondar (Mad) 6:2, 6:4;

Julija Putinceva (Kaz) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:1, 6:2;

Hailey Baptiste (ZDA) - Storm Hunter (Avs) 6:2, 6:1;

Victoria Mboko (Kan/17) - Catherine Mcnally (ZDA) 6:4, 6:3;

Clara Tauson (Dan/14) - Polina Kudermetova (Uzb) 6:3, 3:6, 7:5;



Iva Jovic (ZDA/29) – Priscilla Hon (Avs);

Maria Sakkari (Grč) – Mirra Andreeva (Rus)

Elena-Gabriela Ruse (Rom) – Ajla Tomljanovic (Avs)

Preberite še: