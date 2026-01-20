Na največjih teniških turnirjih se pogosto pišejo posebne zgodbe. V torek jo je spisal Italijan Luciano Darderi, ki je moral takoj po dvoboju odhiteti na stranišče.

Saliendo por patas ⚡💨💩



Luciano Darderi voló directo al baño tras ganar a Cristian Garín. #AusOpen #AO26 pic.twitter.com/9ww0qOG1hT — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026

Na igrišču 1573 Arena v Melbourne Parku smo v torek videli res nenavaden prizor, potem ko je italijanski igralec Luciano Darderi takoj po končanem dvoboju stekel z igrišča. Darderi, ki je postavljen kot 22. nosilec turnirja, je v dvoboju v treh nizih premagal Cristiana Garina s 7:6 (5), 7:5, 7:6 (3). A to je samo del zgodbe tega dvoboja.

Oba akterja na igrišču sta se precej mučila, saj sta v tretjem nizu oba hkrati, pri izidu 6:5, prosila za zdravniško pomoč. Darderi je imel želodčne težave, zato je stekel z igrišča na stranišče, medtem pa je imel Garin težave z žulji na nogah.

Italijan se je uspel vrniti na igrišče, zadržal svoj servis in izsilil podaljšano igro. Na koncu je vendarle zbral dovolj moči, da je tekmo končal v svojo korist. Komaj je še zdržal, da je nasprotniku dal roko, nato pa hitro spet stekel na stranišče.

Ni mogel proslaviti prve zmage v Melbournu

Luciano Darderi, sicer 22. nosilec turnirja, letos prvič igra v glavnem turnirju OP Avstralije. Pravzaprav je bila to njegova prva zmaga na avstralskem prestižnem turnirju, ki pa je ni mogel proslaviti na običajen način. 23-letni Italijan bo v drugem krogu igral proti Argentincu Sebastianu Baezu, s katerim se že zelo dobro poznata. Do zdaj sta odigrala osem medsebojnih dvobojev.

Preberite še: